Review: Moving Out 2 für Nintendo Switch im Test vorab

Lesedauer: 5 Minuten

So ein Umzug ist anstrengend. Doch schon bei Moving Out von SMG Studio und DEVM Games, veröffentlicht bei Team17, machte es eine Menge Spass. Vor allem, weil ihr die Habseligkeiten von anderen durch die Gegend werfen könnt. Wir haben uns darum den Nachfolger Moving Out 2 für die Nintendo Switch vorab angeschaut. Das Puzzle-Game erscheint am 15. August dieses Jahres nicht nur für Nintendos hybride Konsole, sondern ist ebenfalls für die Sony PlayStation 4 und PS5, die Microsoft Xbox One und Xbox Series X|S sowie für PC via Steam erhältlich. Inklusive Crossplattform-Multiplayer!

Worum geht es in Moving Out 2?

In Moving Out 2 übernimmst du frisch nach der Ausbildung in Möbelumstellungs- und Beförderungstechnik die Umzugsarbeiten überall im Ort Packmore. Ihr seht schon, das Game wartet mit einer Menge Wortwitz und schrägem Humor auf. Dazu tragen auch die einzigartigen, anpassbaren, irren Charaktere bei, die alle ein Händchen für körperliche Arbeit haben und in der Umzugsfirma Smooth Moves ihren Dienst verrichten.

Das grundlegende Spielprinzip ist einfach: Nimm einen Gegenstand auf und trage ihn an den richtigen Ort. So wie bei Overcooked! aus dem selben Hause schon. Doch bei Moving Out ist alles anders, denn es geht nicht um die Zubereitung von Mahlzeiten für den Zwiebelkönig, sondern um eine Umzugsfirma. Dabei dreht sich alles darum, so schnell und so unorthodox wie möglich die vorgegebenen Möbelstücke und Kartons aus der Immobilie in den Umzugstransporter zu laden. Je schneller, desto besser und extra Punkte gibt es für verschiedene Zusatzmissionen, etwa, wenn man den Gartenzaun nicht umtritt, die Schiebetür ignoriert oder eben doch alle Fenster zerstört.