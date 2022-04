Review: Mountain Everest 60 Gaming-Keyboard im Test vorab

Der optionale Nummernblock wird in einer eigenen Box geliefert und auch von vier Magnetfüssen begleitet.

Zudem finden wir vier patentierte, magnetische Füsse zu Erhöhung der Tastatur und Veränderung des Anstellwinkels. Diese kreisrunden Füsse werden einfach übereinander gestapelt und unter der Tastatur angebracht, bis der gewünschte Winkel erreicht ist. Die bereits auf der Tastatur angesetzte Füsse sind etwas höher und können auch abgenommen werden, so dass die Höhe so individuelle einstellen kann.

Die Everest 60 ist die erste anpassbare und modulare Gaming-Tastatur von Mountain, die auf nur 60 Prozent des herkömmlichen Keyboard-Platzes ausgelegt ist. Daher der Name. Auch hier ist, wie beim grossen Everest Max, der Nummernblock abnehmbar und kann auf beiden Seiten angebracht werden.

Wer gerne am PC spielt, hat sich sicherlich auch mal überlegt, entsprechendes Zubehör, zu kaufen. Der Markt hat da einiges zu bieten und Gaming-Zubehör ist im Trend . Von Tastaturen und Mäusen über Controllern und Headsets gibt es für fast alle das passende. Eine anpassbare Gaming-Tastatur vom Newcomer Mountain haben wir bereits getestet, die modulare Mountain Everest Max . Neben der passenden Gaming-Maus Makalu 67 hat das 2018 als Marke der PR- und Marketing-Agentur 360 Service Agency GmbH gegründete deutsche Unternehmen Mountain heute die Mountain Everest 60 auf den Markt gebracht. Wir haben das kompakte Tastaturmodell vorab getestet.

Hardware und Eigenschaften

Das Gaming-Keyboard Everest 60 von Mountain ist 115 x 307.2 x 46.44 mm gross und wiegt 768 Gramm. Die Tastatur zeigt ein kompaktes 60 Prozent-Layout mit Pfeiltasten und kommt in einem benutzerdefinierten 64-Tasten US-ANSI Layout.

Geliefert wird es mit vor-geschmierte, Hot-Swap-fähigen mechanischen Switches, die Mountain selbst entwickelte und die für bis zu 100 Mio. Tastenanschläge. Diese gibt es als Linear 45, Linear Speed 45 und Tactile 55. Vom Mountain Everest 60 werden aber auch andere Switches unterstützt. Sowohl 3-Pin Plate-Mount als auch 5-Pin PCB-Mount Switches im Cherry-MX-Stil können benutzt werden.

Im Inneren sind zudem geschmierte und geklippte Stabilisatoren von Cherry sowie eine umfangreiche Schalldämpfung mit mehreren Lagen Schaumstoff und Silikon vorhanden.

Als Tastenkappen sind neue Mineral-PBT-Keycaps von Mountain verbaut, die bequem ausgetauscht werden können. Diese Double-Shot Kappen verfügen über klassiche Fingermulden für die präzise und leichte Trefferquote und sind hintergrundbeleuchtet.

Die obere Abdeckung aus schwarzem Aluminium sitzt auf dem ebenfalls schwarzen ABS-Körper des Keyboards. Ausser den beiden Riser-Füsschen gibt es auf der Unterseite der Tastatur noch drei breite Gummifüsse.

Zur Verbindung sind drei USB-C-Anschlüsse an der Rückseite zu finden. Links und rechts, verdeckt von magnetischen Kappen, ist ebenfalls jeweils ein USB-C-Port, mit dem, wie beim Everest Max, das externe Nummerntastenfeld angesteckt wird. So kann das Numpad links oder rechts an der Tastatur angebracht werden oder aber, mit einem separaten USB-C-Kabel, auch entfernt davon untergebracht werden.

Natürlich hat auch die Everest 60 wie fast jedes Gaming-Zuberhör heutzutage, eine RGB-Beleuchtung. Diese ist nicht nur hinter jeder Taste, die individuell konfigurierbar ist, sondern ebenfalls in 44 RGB-LEDs rund um die Tastatur angebracht. Auch diese können einzeln gesteuert werden.

Auch das Numpad ist vollständig beleuchtet, mit 22 Lichtpunkten rund herum, und verfügt über einen Schiebe-Mechanismus auf der Unterseite, mit dem der USB-C-Stecker sowie zwei magnetische Stifte nach links oder rechts herausgefahren werden. So kann der Ziffernblock nach belieben verbunden werden. Auch hier sind die zwei verstellbaren Füsse sowie ein grosses Gummipad gegen das Verrutschen auf der Unterseite zu finden.