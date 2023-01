Review: Maono DM30 RGB programmierbares USB-Kondensatormikrofon

Neben dem USB-Mikrofon mit Metallständer ist eine Anleitung auf Englisch, Chinesisch, Deutsch und Französisch sowie ein zwei Meter langes USB-C-Kabel mit angewinkeltem Stecker und eingebautem USB-A-Adapter auf der anderen Seite. Mikrofon, Kabel und Ständer kommen in derselben Farbe daher.

USB-Mikrofone haben viele Vorteile. Sie lassen sich oft viel besser ausrichten als eingebaute Tonaufnehmer in Laptops, Smartphones oder Bildschirmen. Damit kann der Sound schon mal besser werden. Wir haben uns darum das Maono DM30 RGB USB-Kondensatormikrofon angeschaut, dass programmiert werden kann.

Hardware und Eigenschaften

Das Maono DM30 Mikrophon selbst ist 15.5 cm lang und hat einen Durchmesser von 5 cm. Es ist vornehmlich aus Metall und weist in der oberen Hälfte ein für Mikrofone typisches Lochgitter auf, unter dem der Herstellername Maono aufgedruckt ist. Darunter befindet sich ein Drehregler mit Taste von 15 mm Durchmesser und zwei LED-Stautsleuchten: Eine für das Mikrofon und eine für den Kopfhörermonitorausgang. Das metallische Gehäuse schliesst mit einer Art Lüftungsschlitzkreis ab.

Auf der Unterseite des Mikrofons, die ebenso wie die Oberseite aus Kunststoff gefertigt ist, befindet sich ein USB-C-Anschluss, ein 3.5-mm-Stereoklinkenausgang sowie eine Taste für die RGB-Beleuchtung.

Rechtsseitig am Mikorofon ist mit einem handelsüblichen 3/8 Zoll-Gewinde der Ständer angebracht. Eine einfache, griffige Stellschraube mit orangem Manolo-Logo zieht das Mikrofon näher an die Halterung heran und die der Gummiring dazwischen sorgt für sicheren Halt. So kann das DM30 Mikrofon von Maono um 360 Grad frei gedreht werden.

Der Tischständer ist ebenfalls aus Metall und 128 mm hoch. Der runde Standfuss hat einen Durchmesser von 8.5 cm und auf der Unterseite drei Gummi-Kreissegmente für besseren Halt auf glatten Oberflächen und zum Schutz empfindlicher Tische. Auch der Ständer ist mit einer handelsüblichen Gewindegrösse von 5/8 Zoll ausgestattet, so dass man diesen auch durch andere ersetzen kann.