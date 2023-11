Review: Hogwarts Legacy für Nintendo Switch von Yves Jeanrenaud

Lesedauer: 9 Minuten

Das Action-Adventure Hogwarts Legacy ist wohl für viele der meistersehnteste Titel des Jahres gewesen. Manche haben nur deswegen eine NetGen-Konsole angeschafft. Als dann Portkey Games und Warner Brothers bekannt gaben, dass auch eine Umsetzung für die vergleichsweise schwachbrüstige Nintendo Switch kommt, war die Begeisterung gross. Gleichzeitig wurden aber auch viele Bedenken laut, was die Portierung an geht. Kann das Spiel dem Anspruch gerecht werden, auf einer Hardware von 2017? Wir haben uns das Spiel genau angesehen. Inhaltsverzeichnis Toggle Worum geht es in Hogwarts Legacy?

Testeindruck Graphik und Sound Steuerung Gameplay

Preis und Fazit Worum geht es in Hogwarts Legacy? Die Geschichte ist schnell umrissen: Ihr kommt verspätet an die Hogwarts Schule für Hexerei und Zauberei im fünften Schuljahr. Eine Ausnahme, aber, wie sich im Verlauf de Geschichte entwirren wird, nicht ganz so selten, wie man zunächst glauben mag. Die Person, die ihr in dem Action-Abenteuer des Harry Potter-Universums spielt, ist also etwa 15 oder 16 Jahre alt und ihr könnt, in bekannter RPG-Manier zu Beginn des Spiels das Aussehen und die Eigenschaften eurer Figur selbst bestimmen. Und, als wolle man die grosse Kontroverse um J. K. Rowlings wiederholten transfeindlichen Äusserungen entkräften, ist das Geschlecht unabhängig vom gewählten Erscheinungsbild. Ihr wählt Körpermerkmale, die Stimme auf Basis zweier Grundeinstellungen und könnt dann die Tonhöhe zwischen fünf Stufen variieren, benennt den Charakter und bestimmt den Schlafsaal: Hexe oder Zauberer. Daran misst sich, wie andere eure Figur ansprechen und in welchen Schlafsaal ihr gehen dürft im Haus eurer Wahl. Denn der Sprechende Hut richtet sich auch nach euren Wünschen, wenn ihr wollt. So gesehen kann man auch so mit den Boykottaufrufen und der Distanzierung Warner Brothers’ von der Schöpferin der Wizarding World auch umgehen, und etwa gezielt einen Charakter mit Hexen-Attributen im Zauberer-Schlafsaal spielen. Ob und wie man Werk und Autorin voneinander trennen muss und kann, wurde an anderer Stelle lang und breit, seltener aber auch mit der nötigen Tiefe, diskutiert. Dass hier auf PocketPC.ch kein Platz für Hass und Hetze ist aller Couleur, ist seit jeher klar. Nun schauen wir uns das Spiel nun als Potterhead, als leidenschaftlicher Fan der Welt rund um Harry Potter, an. Denn in Hogwarts Legacy, dass im 19. Jahrhundert, also deutlich vor Harry Potter an der magischen Schule spielt, gibt es viel zu erkunden und tonnenweise detailgetreue Nachbauten aus den Filmen von Warner Brothers zu bestaunen und den Kampf gegen fiese Kobolde aufzunehmen, die wohl versuchen, die Weltherrschaft zu erlangen. Auch dies kennen wir als Anspielungen aus Harrys Schulzeit und der Geschichte der Zauberei wieder, als der Junge, der Überlebte, über Koboldrebellionen des 18. Jahrhunderts büffelt. Das alles neben den vielen hunderten Aufgaben, Neben-Quests und Items, die es, natürlich stilecht mittels Accio-Zauber, einzusammeln gilt, und bei dem wir herauszufinden versuchen, was es mit der Alten Magie auf sich hat.

Das Schloss Hogwarts im Nebel. Screenshot: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Testeindruck Hogwarts Legacy will vor allem durch die Detailtreue der Schauplätze aus den Harry Potter-Filmen und der Fantastische Tierwesen-Reihe von Warner Brothers brillieren. Wer die Filme geliebt hat und die Bücher kennt, findet sich schnell wieder, von der Winkelgasse und Gringotts Zaubererbank bis zu vielen anderen Orten rund um die Wizarding World. Auch die Charaktere, denen wir im Spiel begegnen, von der stellvertretenden Schulleiterin Prof. Weasley angefangen und vielen mehr, lassen schnell ein heimeliges Ach-Ja-Gefühl aufkommen. Graphik und Sound Die Graphik des Action-RPG ist für die Nintendo Switch in Ordnung. Nicht herausragend, nein, und eigentlich auch nicht des Jahres 2023 würdig. Wer beispielsweise The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zockt, weiss, wie viel die gealterte Hybrid-Konsole wirklich leisten kann an Optik. Da hängt Hogwarts Legacy etwas hinterher. Framedrops, also eine verminderte Bildwiederholungsrate, die sich meist in ruckelnden oder stockenden Abläufen bemerkbar macht, sieht man in HL indes dennoch nur sehr selten. Leider vermehrt im Docking-Modus, da dort die Auflösung höher ist, als wenn man mit der Nintendo Switch mobil Hogwarts erkundet. Und klar ist auch: Hogwarts Legacy sieht auf der Nintendo Switch bei weitem nicht so beeindruckend aus, wie auf der Microsoft Xbox Series X|S oder der Sony PlayStation 5. Also schaut euch bloss keine Vergleichs-Videos an! Der Sound jedoch ist über die Massen toll gestaltet. Alle, wirklich alle Figuren haben lokalisierte Stimmausgaben, von den Rüstungen und Geistern bis hin zu allen NPCs im Spiel. Dazu wird ein knapp 1.3 GiB grosses DLC für jede Sprache ausser Englisch aus dem Nintendo eStore heruntergeladen, nachdem man den Prolog durchgespielt hat und endlich Hogwarts betritt. Die ersten Minuten indes sind auch direkt auf Deutsch und ohne Download spielbar. An späteren Stellen kommen weitere Downloads hinzu. Zudem ist gleich nach Veröffentlichung ein Update herausgekommen, so dass wir etwa 8 GiB Speicherplatz auf der Nintendo Switch benötige, wenn wir die Karten-Version zocken. Die rein digitale Download-Version schlägt mit knapp 14.3 GiB Speicherbedarf zu Buche. Alle Stimmen, Effekte und Sounds klingen auch immer gut und verständlich, nachvollziehbar und sehr passend. Ob man einen Zauber wirkt oder eine Rüstung anrempelt, eine Tür aufstösst oder über den Steinfussboden in der Grossen Halle rennt, alles klingt toll und realistisch. Die Musik ist zudem auch wahnsinnig stimmungsvoll gewählt und passt immer nahezu perfekt in die Szenerie. Das bekannte Harry-Potter-Thema klingt, wohl dosiert, auch immer mal wieder an und verstärkt so den Eindruck, sich in der Wizarding World zu bewegen.