Review: HAGiBiS USB-C Hub für Nintendo Switch von Yves Jeanrenaud

Klein und bunt. Der HAGiBiS USB-C Hub für Nintendo Switch. Bild: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Hardware und Eigenschaften Der HAGiBiS USB-C Hub wird zunächst eben als USB Hub angepriesen. Das Gerät ist 60 x 60 x 14 mm gross, hat ein 20.5 cm kurzes USB-C-Kabel. Insgesamt wiegt der USB-C-Hub gerade mal 72 Gramm. Das Gerät hat abgeschrägte Seiten und ist zur Rückseite hin, in der mittig das USB-C-Kabel steckt, verjüngt. Es ist in zwei Designs verfügbar: In Blau/Rot und Grau/Dunkelgrau, passend zu den Standardfarben der Nintendo Switch. Das weisse Design des OLED-Modells ist (noch) nicht verfügbar. Auf der Oberseite ist der Herstellername und das Logo aufgedruckt, auch wenn teilweise noch Produktbilder kursieren mit einem dem Nintendo Switch-Logo, bestehend aus den zwei stilisierten Joycons. Die Unterseite hat eine in den blauen Kunststoff eingeprägt Ziffer drei aufzuweisen sowie Konformitäts-Logos und Produktnummern. Auf der Vorderseite sind drei Anschlüsse vorhanden: Ein USB 3.0-Anschluss in Form eines handelsüblichen USB-A-Ports. Er unterstützt technisch Datenübertragungsraten bis zu 3 Gbps. Daneben findet sich ein HDMI-Anschluss, der Auflösungen bis zu 4K (3840 x 2160) bei 30 Hz liefern kann. Die Nintendo Switch kann natürlich auch mit dem HAGiBiS USB-C-Hub nicht plötzlich höher aufgelöste Bilder liefern, ein MacBook Pro allerdings schon. Der dritte Anschluss ist ein USB-C PD Power Delivery-Port, der bis zu 100 Watt Eingangsleistung unterstützt. Die Nintendo Switch kommt von Haus aus mit einem 40 Watt Netzteil, wobei in der Regel nicht mehr als 30 Watt gebraucht werden. Die Anschlüsse sind alle auf dem Kopf montiert, das heisst, die Kabel werden umgekehrt eingesteckt, wenn der Herstellername oben zu lesen ist. Bis auf das beidseitig verwendbare USB-C-Kabel natürlich. Das Traveldock ist ebenfalls kompatibel zu anderen Geräten als der Nintendo-Konsole, die DisplayPort über USB-Typ-C unterstützen, sowie Datenübertragung bis USB 3.0 und USB PD bis zu 100 Watt zur Stromversorgung. Wir haben uns in diesem Test jedoch auf die Nintendo Switch konzentriert.