Review: Gamewarez Morph Convertible Gaming-Sitzsack im Test

Am oberen Rand ist im am Reissverschluss eine grosse, rote Fahne mit dem Herstellernamen Gamewarez angebracht und sorgt auch bei den gedeckteren Varianten fĂŒr einen Farbtupfer. Auf der Unterseite befindet sich ein kleiner Reissverschluss, hinter dem das Innennetz die FĂŒllung sicher verwahrt. Darin sind die formstabilen EPS-KĂŒgelchen untergebracht, die dem Gaming-Sitzmöbel die flexible Form geben.

Auf der linken Seite ist innerhalb des Reissverschluss-Teils, eine Schleife fĂŒr den Kopfhörer angebracht. Diese wird mit einem Klettverschluss geschlossen und uns schon von anderen Gamewarez-Modellen bekannt. Auf der rechten Seite des Sockels ist eine grosse Tasche mit zwei FĂ€chern aufgenĂ€ht, die mittig per Klettverschluss gehalten wird und so auch zu einem grossen Fach geöffnet werden kann. Die Seitentasche ist, wie bei den anderen SitzsĂ€cken des Herstellers , fĂŒr Zubehör bestens geeignet. Egal ob Fernbedienung, Ersatz-Controller oder GetrĂ€nkeflasche. Was auch immer man griffbereit haben möchte, findet darin Platz.

Die etwa 3 mm kleinen KĂŒgelchen im Inneren bestehen aus expandiertem PolyStyrol, auch bekannt als Styropor, die bei der Herstellung aufgeschĂ€umt werden. Sie sind besonders leicht und passen sich ideal den rĂ€umlichen Gegebenheiten an.

Die OberflÀche des Filztextils bei unserer Testvariante ist nicht nur weich und angenehm anzufassen, sondern gleichermassen robuste und pflegeleicht. Leichte Verschmutzungen lassen sich einfach abwischen und notfalls ist der Sitzsack auch bei 30 Grad in der Maschine waschbar.

Testeindruck

Die Verarbeitung ist wie von Gamewarez gewohnt tadellos. Alle NĂ€hte und Materialien machen einen hervorragenden Eindruck.

Mit seiner feinen FilzoberflĂ€che ist der Morph-Sitzsack von Gamewarez durchaus edel und vermag zu gefallen.Das Material ist robust und nicht so leicht zu beschĂ€digen. Zudem kann es leicht abgewischt und auch gewaschen werden. Gut, dafĂŒr muss der Sack entleert werden, aber das geht auch reicht einfach. Man nimmt einfach einen grossen Beutel, etwa einen Abfallsack, und schĂŒttet die Millionen von PE-KĂŒgelchen aus dem zweiten BehĂ€ltnis im inneren dort hinein. Nach dem Waschen können sie dann wieder zurĂŒck eingefĂŒllt werden. Die Kugeln können, wie bei allen SitzsĂ€cken von Gamewarez, auch problemlos nachgefĂŒllt werden. Denn mit der Zeit verlieren sie technisch bedingt etwas an Volumen, so dass man nicht mehr ganz so hoch auf dem Gamewarez Morph sitzt, wie zu Beginn.

Aber man sitzt auch wirklich bequem! Der Morph eignet sich nicht nur als Hocker oder Gaming-Sessel. Er kann auch als bequeme Fussablage vor dem Sofa oder einem anderen Sessel oder Sitzsack dienen. In jedem Fall ist er durch die KĂŒgelchen im Inneren sehr anpassungsfĂ€hig und schmiegt sich sozusagen an die Körperkonturen an. Wer lieber flach flĂ€zt kommt ebenso auf die Kosten, wie alle, die gerne gerade sitzen oder nach vorn gebeugt Daddeln. So sitzt man echt bequem auf dem vielseitigen Zock-Sitzmöbel Made in Germany.

Auch nach stundenlangem Spielen an Konsole und auf dem Smartphone fĂŒhlt es sich noch bequem an auf dem Gamewarez Morph. Klar, die extra hohe RĂŒckenlehne des Gamewarez Classic oder des Gamewarez Alpha sind natĂŒrlich eine andere Stufe in Sachen ZurĂŒcklehnen – wortwörtlich. Doch auch auf dem Gamewarez Morph lĂ€sst es sich unangestrengt auch ĂŒber lĂ€ngere Zeit sitzen.