Review: Gamesir G7 SE Wired Controller Xbox zertifiziert im Test

Lesedauer: 4 Minuten

Manchmal ist es praktisch, wenn der Controller nicht aufgeladen werden muss, weil er mittels USB-Kabel verbunden wird. Zudem ist die Steuerung so auch weniger anf├Ąllig f├╝r St├Ârungen und Verz├Âgerungen. Wir haben uns darum den Gamesir G7 SE Wired Controller mit Microsoft XBox Zertifizierung einmal genauer angesehen, der zudem mit einem einmonatigen, kostenlosen Abo f├╝r Xbox Gamepass kommt.

Lieferumfang des Gamesir G7 SE Wired Controller

Im Karton enthalten sind neben dem Controller selbst und dessen austauschbare Faceplate, ein drei Meter langes, textil-ummanteltes USB-C-Kabel ein Sticker mit dem Logo von Gamesir, eine Kurzanleitung auf Englisch sowie der Code zum Freirubbeln f├╝r den gratis Monat Microsoft Xbox Game Pass. Ein Kleines, dreieckiges K├Ąrtchen der chinesischen Qualit├Ątskontrolle ist ebenfalls darin.

Hardware und Eigenschaften

Der Gamesir G7 SE Wired Controller ist 152 x 103 x 63 mm gross und wieg 221 Gramm. Er ist vorwiegend aus weissem ABS-Plastik gefertigt, wobei die ABXY-Tasten mit bunt aufgedruckten Buchstaben entsprechend in Gr├╝n, Rot, Blau und Gelb versehen sind und die Hall-Analog-Sticks in dezent gummiertem Grau daher kommen. Um die ├ľffnungen f├╝r die Joysticks herum sind feine, t├╝rkisgr├╝ne Ringe zu sehen.

wird per USB-Typ-C angeschlossen und ist kompatibel

Was zun├Ąchst an dem weissen Controller auff├Ąllt, ist das klassische Xbox-Layout. Die XYAB-Tasten sind Membranen-Taster und liegen rechts schr├Ąg ├╝ber dem rechten Analog-Joystick, wie das gef├╝hlt schon immer so war. Dieser Analogstick ist, genauso wie der auf der linken Seite schr├Ąg ├╝ber dem D-Pad mit Hall-Effekt-Sensoren ausgestattet, was eine pr├Ązise und Drifting-freie Steuerung erm├Âglicht.

Zwischen D-Pad, das ebenfalls mit einer Membran ausgestattet ist, und rechtem Analogstick ist die M-Taste untergebracht, mit der zwischen einem Standard- und drei frei programmierbaren Profilen gewechselt werden kann. Zudem benutzt man die M-Taste des Gamesir G7 SE Controllers f├╝r die Sekund├Ąrbelegungen der Tasten, etwa die Lautst├Ąrkeregelung mittels D-Pad. Dar├╝ber ist eine Men├╝-Taste sowie die altbekannte Xbox-Taste in Form des runden Xbox X zu finden. Dies wiederum wird flankiert von einer dar├╝ber angebrachten, weissen Status-LED sowie einer Ansicht- und einer Kontextmen├╝-Taste.