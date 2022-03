Review: FAR: Changing Tides für Nintendo Switch

Spieleschmieden aus der Schweiz treffen wir eher auf dem grossen, hart umkämpften Markt der Konsolen- und PC-Games an. Die Okomotive AG aus Zürich ist da vielleicht eine Ausnahme, von der wir noch mehr hören werden. Nach ihrem Début mit FAR: Lone Sails, das schnell zu einem Geheimtipp wurde, ist der Nachfolger FAR: Changing Tides nun seit Kurzem auf den Bildschirmen dieser Welt zu sehen. Herausgegeben wiederum von der britischen Frontier Developments Plc. unter der Frontier Foundry ist FAR: Changing Tides ein etwas anderes, ja: besonderes Adventure-Spiel. Wir haben es für euch auf der hybriden Konsole Nintendo Switch getestet.

Worum geht es in FAR: Changing Tides?

Die Story wird nicht langatmig ausgebreitet zu Spielbeginn. Eigentlich wird gar nichts dargelegt, sondern man findet sich sofort in einer von Wasser überfluteten, offensichtlich irgendwie postapokalyptischen Welt von FAR: Changing Tides wieder. Eine namenlose, kleine Figur wird von uns in einer fulminant gestalteten Welt seitwärts gesteuert und ist alsbald auf einem aus unterschiedlichsten Materialien zusammengezimmerten Vehikel, das entfernt an ein Segelschiff erinnert, zu finden. Wobei namenlos ist an der Stelle übertrieben. Das Spiel selbst erklärt uns nichts, aber okomotive sagt sehr wohl, dass die Figur ein Junge namens Toe sei.

Mit diesem Fahrzeug, dem Boot, ist es offenbar unsere Aufgabe, die von Wasser und anderem zerstörte Welt zu erforschen auf der Suche nach einem anderen Ort. Das erinnert entfernt an Kevin Costners Waterworld. Aber bis auf das Wasser gibt es da kaum Gemeinsamkeiten. Denn wir sind alleine auf dem Schiff und FAR: Changing Tides stimmt vielmehr leise Töne an und setzt auf Puzzle und sich langsam entfaltende Rätsel und Aufgaben auf dem Weg in ein neues Zuhause. Wo auch immer das sein mag, denn wir wollen hier nicht zu viel verraten.

Im Abenteuerspiel, das eine Altersfreigabe der USK ab 0 Jahren (PEGI ab 3 Jahren) erhalten hat, werden stürmische Meere durchsegelt und unauslotbare Tiefen ertaucht. Dabei erforschen wir vergessene Ruinen in einer wunderschönen, bizarr und liebevoll detailliert gestalten, überfluteten Welt.

Während im preisgekrönten FAR: Lone Sails die Welt noch vornehmlich aus sonnenverbrannten, staubige Ebenen bestand, sind wir in Changing Tides im und auf dem Wasser unterwegs. Immer wieder springt Toe vom Schiff ins Meer, taucht in Höhlen ab und erklimmt Hindernisse, um Schalter zu betätigen, Rätsel zu lösen, überlebenswichtigen Treibstoff und Bergungsgut zu finden. Denn das Schiff geht auch immer mal wieder kaputt und muss entsprechend repariert werden.

An Bord des aussergewöhnlichen Schiffs setzten wir nicht nur Segel und richten den Winkel zum Wind entsprechend aus. Wir müssen auch den Kessel beheizen, wenn wir auf die Rudermaschine als Antrieb angewiesen sind. Das alles entfaltet das Spiel nach und nach in einer Art Tutorial ohne Tutorium, denn es wird nichts erklärt oder beschrieben. Vielmehr finden wir durch klassisches Ausprobieren eher sehr schnell – oder manchmal etwas langsamer – selbst heraus, wie eine Neue Funktion an unserem Schiff wirklich benutzt wird. FAR: Changing Tides verzeiht dabei sehr viel. Es gibt kaum etwas, was irreversibel den Spielfortschritt behindern würde.