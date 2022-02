Review: Effie – Galand’s Edition für Nintendo Switch im Test von Yves Jeanrenaud

Ein weiteres Spiel für hybride Konsole Nintendo Switch hat uns erreicht. Effie, entwickelt von den spanischen Inverge Studios und vertrieben Klabater, ist nämlich seit Oktober in Zusammenarbeit mit Meridiem Games als spezielle physische Version als Effie – Galand’s Edition für die Nintendo Switch erhältlich. Doch dazu später mehr. Inhalt Worum geht es in Effie?

Preis und Fazit Worum geht es in Effie? Effie ist ein 3D-Action-Adventure, bei dem klassische Elemente verschiedener Genre zusammengebracht wird.Kampf, Plattform und Rätsel dominieren Effie, bei dem wir unsere Figur durch die Welt steuern. Wir spielen Galand, ein junger Mann, der von einer böse Hexe verzaubert wurde, so dass er schnell altert. Das gilt es, aufzuhalten und umzukehren. Auf der Suche nach Hilfe kämpft sich Galand also durch die Landschaft von Obena, die von mächtiger schwarzer Magie beherrscht werden. Doch als Galand können wir uns zur wehr setzen, denn auf dem Weg finden wir ein magisches Schild namens Runestone. Dieser Schild ist sehr wichtig, denn er ist die einzige Waffe und ein Werkzeug für alles Mögliche. Mit ihm kann sich die Hauptfigur von Effie nicht nur verteidigen oder Schatzkisten öffnen, sondern darauf auch durch Wiesen voller roter Pflanzen surfen. Mehr sei von der Story an dieser Stelle auch nicht verraten.

Ein multifunktionales Schild. Galand surft in Effie für Nintendo Switch. Bild: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Testeindruck zu Effie Soweit, so gut. Eine leicht zu erfassende Story und eine eindeutig Aufgabe zu Erforschen. So einfach kann es manchmal sein. Die Rätsel des Spiels reichen vom klassischen Boden-Schalter und Hüpfe-Arien an der Kellerwand entlang bis zu komplexeren Rätseln und Aufgaben. Vieles erinnert auch an bekannte Mechaniken und Puzzle anderer Spiele, etwa aus dem klassischen Tomb Raider von Eidos. Als Gegner trifft unser Held Galand auf allerlei Kreaturen, von putzigen aber nicht zu unterschätzenden Geistern bis zu Orks und vielem mehr, die einem von Nah und Fern angreifen und versuchen, den Garaus zu machen. Ist unsere Energie erschöpft, die mit einem einfachen Balken in der oberen, linken Ecke angezeigt wird, passiert aber auch nicht viel schlimmeres, als dass wir den entsprechenden Levelabschnitt nochmals absolvieren müssen. Grafik und Sound Die Grafik des Spiels Effie bringt zunächst den Eindruck der klassischen 3D-Adventures zurück. Von Super Mario Galaxy bis Tomb Raider ist hier vieles wiederzuerkennen und macht einen soliden Eindruck. Die Grafik ist zwar nicht überschwänglich detailreich und auch auf der Switch kann man realistischere Polygon-Gebilde sehen, aber die passenden Effekte, Licht und Animationen zeichnen ein stimmiges Bild. Auch der Sound, inklusive englischer Sprachausgabe passt gut zu Effie und fügt sich gut ein. Schade nur, dass trotz Einstellung im Menü auf deutsche Sprache die Texte allenthalben auf Englisch angezeigt werden. Steuerung und Gameplay Die Steuerung in Effie ist zwar nicht anpassbar, aber auch schnell erlernt, weil sie recht intuitiv aufgebaut ist. Während der linke Joycon-Stick zum Laufen benutzt wird, kann mit dem rechten die Kamera bewegt werden. Die Tasten X und Y sind für schwere und leichte Angriffe da, während man mit A Springt und Klettert. Die B-Taste dient zur Interaktion mit entsprechenden Gegenständen und zum Abwärtsklettern. Die L-Taste bewegt Galand dazu, das Schild Runestone als schützendes Schild vor sich zu halten, während man mit R zum Dash ausholt und mir ZR auf dem Schild surfen kann. Mit der Zeit wird der Schild mächtiger bekommt mehr Einsatzmöglichkeiten und Fähigkeiten. Das alles macht durchaus Spass und wird auch nicht so rasch langweilig, auch wenn es manchmal schon frustrieren kann, wenn man den ganzen Weg den Turm hoch erneut springen muss, weil man oben angekommen den Doppel-Sprung zur nächsten Plattform verhauen hat. Doch mit etwas Übung sind diese Herausforderungen auch schnell gemeistert und die Schwierigkeit, die sich übrigens auch nicht anpassen lässt, hält sich in Grenzen. Wer nicht ganz neu im 3D-Plattformer-Genre unterwegs ist, wird sich nicht sehr schwer tun, die jeweiligen Aufgaben schnell zu erfassen und mit ein bis zwei Anläufen in einer weit verzweigten aber immer gut geleiteten Welt zu bewältigen.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud Effie Galand’s Edition In der Effie Galand’s Edition für die Nintendo Switch vertreibt Meridiem Games eine spezielle physische Variante von Effie, die neben dem Spiel selbst auf Speicherkarte, deren Hülle in einem Papp-Schuber daher kommt, ein Poster und ein Conceptart-Buch enthält. Sie ist beispielsweise bei Amazon Spanien für 20,88 Euro bzw. SFr. erhältlich.

Effie – Galand’s Edition für Nintendo Switch. Bild: Inverge Studios / Klabater / Meridiem Games

Preis und Fazit Das Spiel Effie – Galand’s Edition gibt es als digitale Version, ohne Galand als Posterboy, im Nintendo eShop für 19,99 Euro bzw. 28.- SFr. Aber auch für PC via Steam, für Microsoft Xbox, für die Sony PlayStation 4 und via Humble Bundle sowie IDC Games ist Effie erhältlich. Effie Preis: 4,19 € Alles in allem macht Effie, in der Galand’s Edition wie auch rein digital, durchaus einiges her und zeigt eindrücklich, wie bekannte und klassische Elemente aus 3D Puzzle-Plattformern zusammen verbunden werden können und mit einer einfachen, aber zielführenden Story gefallen können. Effie ist für jüngere Gamer bestens geeignet und hat eine Altersfreigabe ab 12 Jahren nach USK, wobei PEGI es bereits ab 7 Jahren freigibt. Letzteres ist auch durchaus realistischer, was Komplexität und Herausforderung an geht. Es macht jedoch auch älteren Semestern Spass, Galand durch die bunte und bisweilen düstere Welten zu lenken, wobei man für das Hauptspiel gut vier bis fünf Stunden Zeit aufbringen muss.