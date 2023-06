Review: Commandos 2 & 3 HD Remaster Double Pack für Nintendo Switch

Lesedauer: 10 Minuten

Das Spiel selbst kommt in der physischen Version in der Form einer Switch-Spielekarte, auf der beide Games komplett ohne zusätzlichen Download enthalten sind. Nach dem einlegen der Karte werden auch sofort beide Icons im Launcher der Nintendo Konsole angezeigt. My Nintendo Gold-Punkte indes kann man mit dem Erwerb des Double Packs nicht bekommen. Irgendwie klappt das nicht, die Fehlermeldung sagt irgendwas kryptisches in Richtung regionaler Verfügbarkeit und weder der Support von Nintendo noch Kalypso wissen weiter.

Commandos 2: Men of Courage aus dem Jahre 2001 und Commandos 3: Destination Berlin von 2003 kamen bekanntermassen ohne Erweiterungen oder zusätzliche Inhalte daher. So ist es auch hier im HD Remaster von Kalypso Media. In der Hülle ist nichts weiter als das Spiel zu finden. Kein Booklet, kein Flyer, keine Extras.

Pyro Studios hat 1998 mit Commands: Hinter feindlichen Linien das Genre der Echtzeit-Taktik-Spiele begründet. Kalypso hat Media hat 2018 die Markenrechte an der vierteiligen Commandos-Reihe erworben und nun letzten Herbst Commands 2 und Commandos 3 in einem HD Remaster jeweils einzeln als auch zusammen auf einer Spielkarte im Double Pack für die hybride Konsole Nintendo Switch veröffentlicht. Wir haben uns das für euch genauer angesehen.

Während Commandos 2 HD Remaster noch zehn unzusammenhängende Missionen wie Commandos 1: Hinter feindlichen Linien und dessen Erweiterung Im Auftrag der Ehre zum Lösen bereit stellt, ist Commandos 3 in drei Kampagnen gegliedert in eine Rahmenhandlung einbettet, die unseren Trupp von Stalingrad bis nach Berlin in insgesamt zwölf Missionen führt. Die Missionen sind jedoch immer auch unterschiedlich lang und verschieden komplex, so dass sich an den Rätseln und Puzzle der Karten der Schwierigkeitsgrad und die Spielzeit auch erhöht. Zudem sind sie gespickt von Anspielungen auf Spielfilme wie Saving Private Ryan und historische Gegebenheiten wie den D-Day an Omaha Beach in der Normandie.

Screenshots: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Testeindruck zu Commandos 2 HD Remaster

Das Jahr 2001 fühlt sich in der Tat wie eine lange Zeit an, und Commandos 2, das ursprünglich im September des vergangenen Jahres digital für die Switch und im Oktober dann auch pysisch veröffentlicht wurde, sieht man sein Alter in vielerlei Hinsicht an. Das Echtzeit-Taktikspiel von Pyro Studios ist zweifellos ein Klassiker des Genres. Die tiefgründige und strategische Herangehensweise der detaillierten und trickreichen Missionen, die viel Atmosphäre bieten und uns vor eine Reihe von enorm herausfordernden Missionen im von den Nazis besetzten Europa versetzen, drehen die Uhr über zwanzig Jahre zurück.

Allerdings ist es auch ein Spiel, dessen Systeme sich heutzutage auch einfach antiquiert anfühlt.

Graphik und Sound

Die Graphik ist hochskaliert und geschärft worden. Man sieht dem Spiel immer noch an, dass es mehr als zwei Jahrzehnte auf dem Buckel hat, doch es kann sich durchaus sehen lassen. Allerdings sieht man gleichzeitig auch, dass es nicht für 6.2 Zoll Displays wie das der Nintendo Switch im Handheld-Modus, gemacht ist. Die Commandos und die gegnerischen Figuren sind so winzig darauf, dass man kaum vernünftig spielen kann. Da muss schon die Nintendo Switch ins Dock oder aber an einen portablen Bildschirm wie der PEARL Auvisio Touchscreens mit Akku und USB-C-Anschluss, der für die hybride Konsole aus Japan den Direktanschluss ermöglicht.

Der Sound ist originalgetreu und charmant packend geblieben. Stimmige Hintergrundmusik und relativ einfache, einzeilige Sprachausgaben sowie ein beschränktes Repertoire an Soundeffekten runden aber den Retro-Eindruck gut ab.

Steuerung

Die Bewegungen der Charaktere, die Kameraführung und die Interaktionen mit Objekten sind in dieser Konsolenversion eine äusserst hakelige, oft enorm frustrierende Angelegenheit, die zu zahlreichen unnötigen Todesfällen und dem ständigen Alarmieren von unzähligen Nazis führt. Die Steuerung ist zwar für meinen Geschmack sehr gut von Maus und Tastatur auf Gamepad umgestellt worden, kann aber nicht angepasst werden. Es erfordert jedoch eine relativ lange Zeit und zigmaliges Öffnen des Menüs um die Tastenbelegung nachzuschlagen, bis man sich richtig eingewöhnt hat. Der Touchscreen indes hat keinerlei Funktion im Spiel.

Gameplay und Spielmechanik

Commandos 2 krankt leider an einer Menge kleiner, äussert lästiger Bugs, die das sowieso schon sehr schwere Game nochmals frustrierender machen.

Auch wenn man die Positionierung der Feinde, Verstecke und kleinen Tricks, um brenzlige Situationen zu umgehen noch in Erinnerung hat, muss man nahezu ständig Schnellspeichern. Denn die vergleichsweise kleinen Kommandos genau so auszurichten, dass wir eine Mine aufheben oder entschärfen, eine feindliche Leiche durchsuchen oder verstecken, durch ein Fenster klettern oder – was hier am schlimmsten ist – unsere Waffen präzise abfeuern können, erfordert arg viel Fingerspitzengefühl. Deutlich mehr als beim Original vor mehr als zwanzig Jahren.

Auch die Kamerasteuerung – bei der man die rechte Schultertaste gedrückt halten und dann mit dem D-Pad den Blickwinkel verschieben oder schrittweise heran- und herauszoomen muss – ist nicht gerade intuitiv, und der standardmässige Blickwinkel ist wie beim Originalspiel aus dem Jahre 2001 viel zu eingeschränkt. Das bedeutet, dass man ständig herumscrollen und die Spielkarte aufrufen muss, um zu sehen, wo sich die feindlichen Einheiten befinden. Zudem gibt es keine Wegpunkte oder Hilfestellungen, die Hinweise darauf geben, wohin man als Nächstes hingehen sollte. Das Spiel war und ist sehr anspruchsvoll, verzeiht nichts und unterstützt wenig.

Der Multiplayermodus indes funktioniert vergleichsweise gut. Wenn man davon absieht, dass dieselben Fehler und Probleme wie im Einzelspiel auftreten.

Bugs

Ja, zum Frust hinzu kommen auch noch eine beschämend grosse Anzahl Fehler. Manchmal bleibe wir irgendwo in der Landschaft stecken und müssen neu laden. Manchmal ist unser Inventar übervoll mit dem gleichen Gegenstand, den es aber eigentlich nur ein mal geben kann auf der aktuellen Spielkarte. Wiederum gleiten gegnerische Figuren einfach durch Wände hindurch, so dass man sie nicht angreifen kann, oder Charaktere führen eine Aktion aus, nur um sich dann einfach zu weigern, sich weiter zu bewegen, bis man neu lädt und das Ganze wiederholt. So schlimm hatte ich Commandos 2: Men of Courage nicht in Erinnerung. Kompliziert und herausfordernd? Ja. Aber frustrierend verbuggt? Nein. Hinzu kommen zweistellig lange Ladezeiten beim ersten laden der Karte und auch beim öffnen von Speicherständen nochmals.

Fazit

Commandos 2 – HD Remaster ist noch immer bockschwer und eine wahre Herausforderung an Taktik und Strategie. Wer das Originalspiel am Anfang des Jahrtausends liebte, findet hier einen Klassiker auf der Nintendo Switch wieder. Leider ist er etwas lieblos aufgefrischt worden. HD Remaster bezieht sich wirklich nur auf die Texturen der Graphik. Warum Kalypso nicht den Touchscreen mitbenutzt hat? Unerklärlich. Ebenso sind die Ladezeiten für heutige Verhältnisse unerträglich lang und die Steuerung kompliziert geworden.

Kein Zweifel, Commandos 2 – HD Remaster ist trotz aller Probleme ein brillantes spiel mit zehn riesigen Karten, neun Bonusmissionen und zwei komplett überarbeiteten Tutorials für die Konsolensteuerung, die selbst die erfahrensten und geduldigsten Echtzeit-Taktik-Fans auf die Probe stellen werden. Und das Genre ist auf der Nintendo Switch nicht wirklich oft anzutreffen. Aber das Spiel bleibt etwas enttäuschend und glanzlos als Portierung eines Echtzeit-Taktik-Klassikers. Wären die Ladezeiten deutlich besser, die Bugs ausgemerzt und die Steuerung etwas einfacher gelöst, könnte Commandos 2 auch beim heutigen Publikum seinen Stand haben.

Testeindruck zu Commandos 3 HD Remaster

Schauen wir uns das dritte Spiel der Commandos-Reihe und damit das zweite im HD Remaster Double Pack an.

Graphik und Sound

Commandos 3 HD Remaster zeigt, mit neuen 3D-Modellen und verbesserten Texturen spürbar. Mit einer reichhaltigeren Farbpalette und leichter zu identifizierenden Charaktermodellen ist es unbestreitbar einfacher zu spielen als das Original. Die Benutzeroberfläche ist ähnlich zu Commandos 2 HD Remaster und relativ intuitiv. Die Navigation einfach und verglichen mit dem Original um Längen besser.

Allerdings ist der Kamerawinkel immer noch so schrecklich, dass das Spiel wirklich darunter leidet. Die 2D-Ansicht der Karten kann ja nur in vier Richtungen gedreht und meist auch nur marginal vergrössert und verkleinert werden. Eine 3D-Ansicht mit freier Kameraperspektive gibt es nur innerhalb von Gebäuden. Ausserdem fliesst die Handlung nicht, wenn der Blickwinkel von einer Perspektive zur nächsten wechselt. Das macht es schwierig, vorauszuplanen und stört den Spielfluss immer noch. Das war beim Original auch so.

Sound und Musik sind stimmig und originalgetreu aber gerade bei Commandos 3: Destination Berlin und hier eben auch beim HD Remaster des dritten Teils nerven die einzeiligen Kommentare der Spielfiguren masslos. Jeder Klick, jede Aktion, ein “Jawohl”, “Bin schon dabei” oder “Wird erledigt”. Ich ging irgendwann dazu über, den Ton einfach auszuschalten.

Steuerung

Commandos 3 HD Remaster kommt mit einer ebenfalls recht umständlichen und komplizierten Steuerung auf dem Gamepad daher. Zudem setzt auch dieses Spiel nicht auf den Touchscreen der Nintendo Switch, was einfach unverständlich ist und bleibt. Auch ist die Steuerung anders als bei Commandos 2 HD Remaster. Warum denn bloss? Mehr kann man dazu einfach auch nicht mehr sagen. Die Steuerung kann auch hier nicht angepasst werden.

Zudem ist das Fahren des Zeigers auf den riesigen Karten zum Teil so träge, dass es wirklich keinen Spass mehr macht. Wer die Lage zu Beginn einer Mission erkundet, braucht schon gut und Gerne mal über zwei Minuten, um nur von einer Ecke zur anderen zu blicken mit dem Cursor. Da hilft die Option zur Beschleunigung im Menü auch nur wenig.

Gameplay und Spielmechanik

Im Gegensatz zum älteren Vorgänger hat Commandos 3 HD Remaster zwar auch seine Schwächen, aber deutlich weniger Bugs. Auch nach tagelangem Nazi-Jagen sind nur ganz wenig Glitches und ein oder zwei Abstürze zu verzeichnen. Immer noch zu viel für ein Remaster, allerdings ist die Portierung des Codes von Windows bzw. MacOS wohl auch nicht ganz so trivial. Dafür kann man das Spiel aber auch relativ gut durchspielen. Das Spiel ist immer noch bockschwer, aber durch die übersichtlicheren Infos am Bildschirmrand deutlich leichter zu Spielen.

Die Ladezeiten sind erstaunlicherweise besser als bei Commandos 2 HD Remaster, aber immer noch relativ lange. Das ist beim erstmaligem Öffnen des Levels noch irgendwie zu verschmerzen. Aber man möchte nicht jedes mal ein Getränk holen gehen, nur weil man den Speicherstand nach einem dummen Tod neu laden musste. Ich übertreibe etwas, aber es ist schon sehr gewöhnungsbedürftig, wie lange das Spiel immer wieder laden muss, bis man Zocken kann.

Auch hier klappt der Multiplayermodus gut.

Fazit

Das Game hat immer noch einen fantastischen Schwierigkeitsgrad und eine wunderbare Mischung von Missionen. Die zusammenhängende Story gibt den Kampagnen und den einzelnen, gigantischen Karten eine zusätzliche Tiefe. Es fällt im Vergleich zu Commandos 2 HD Remaster hier im dritten Commandos-Remaster auf der Nintendo Switch deutlich einfacher, das Spiel nicht frustriert zu Seite zu legen.

Preis und Fazit zum Double Pack

Commandos 2 HD Remaster und Commandos 3 HD Remaster sind jeweils einzeln für 28.- SFr. bzw. 19,99 Euro respektive 29,99 Euro bzw. 42.- SFr. separat im Nintendo eStore und als physische Version zu bekommen.

Auch das Double Pack gibt es neben der physischen Version als digitalen Download für 56.- SFr. bzw. 39,99 Euro zu kaufen.

Neben der Nintendo Switch hat Kalypso Media auch die Microsoft Xbox One, die Sony PlayStation 4 und Windows PCs mit der HD Remaster-Edition von Commandos 2 und Commandos 3 bedacht.

Beide Teile kommen auf der Nintendo Switch mit einer Altersempfehlung nach USK und PEGI ab 16 Jahren daher. Commandos 2 kam damals im Jahr 2003 noch mit PEGI 12. Interessanterweise gibt es hier auf der Switch die Abbildung von Leichen und die optional einblendbaren historischen Symbole, sprich: Hakenkreuzfahnen und -Embleme auf Fahrzeugen. Das war früher in der deutschen Version nicht der Fall.

Beide Spiele sind unvergleichlich komplexe, herausfordernde und faszinierende Games von Pyro Studios unter dem Pulbisher Eidos Interactive damals, die zurecht das Echtzeit-Taktik-Genre begründet haben. Die Remakes von Kalypso sind leider nicht ganz gelungen und machen einen eher lieblosen Eindruck. Das liegt zum einen an den Bugs in Commandos 2 HD Remaster, die einfach unnötig und unnötig frustrierend sind. Zum andern an den unnötig langen Ladezeiten in beiden Spielen, wobei Commandos 3 HD Remaster hier etwas besser abschneidet. Doch man sieht die statischen Ladebildschirme wirklich verdammt oft und lange in beiden Teilen des Commandos-Double Packs von Kalypso Media.

Die Steuerung für beide Teile des Commandos 2 und Commandos 3 HD Remaster Double Packs, die komplett auf den Touchscreen verzichtet und zudem auch noch unterschiedliche Tastenbelegungen zwischen den beiden Spielen mit sich bringt, macht diese Neuauflagen nicht gerade begehrenswert. Man hätte sich hier von einem Remaster mehr wünscht, gerade wenn eine Konsole, wie die Nintendo Switch, auch noch mit einem Touchscreen daher kommt. Ja, die Graphik ist behutsam aber merklich aktualisiert worden, die Kameraführung blieb, sagen wir – im besten Falle speziell, und der Charme der alten Tage bleibt auch grösstenteils erhalten.

Doch insgesamt ist das Double Pack von Commandos 2 HD Remaster und Commandos 3 HD Remaster wirklich nur etwas für eingefleischte Fans der Spielereihe. Allen anderen ist leider zu empfehlen, einen Bogen um Commandos 2 HD Remaster zu machen, bis hier nicht substantielle Verbesserungen durch Updates bereit gestellt werden oder das Spiel auf dem digitalen oder echten Grabbeltisch zu bekommen ist. Da macht er Old-School-Charme leider nicht genug der Probleme wett.

Commandos 3 HD Remaster indes lohnt sich durchaus auch für Genre-Neuilinge heutzutage und Fans des Originals gleichermassen. Das Spiel bietet dieselbe packende Szenerie, ikonischen Graphik und Gampleay sowie den gleichen frustrierend hohen Schwierigkeitsgrad mit den umso grösseren Belohnungen und den Charme der alten Echtzeit-Taktik-Tage.