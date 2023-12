Review: Anbernic RG405V Retro-Handheld-Gamingkonsole im Test

Lesedauer: 10 Minuten

Zudem kommt, je nach gew├Ąhlter Option, der hybride Gaming-Handheld mit einer microSD-Speicherkarte von 128 GB, der 3145 Spiele-ROMs von unterschiedlichen Systemen der von der 8-Bit-├ära bis zu 64 Bit-Konsolen liegen. Diese sind jedoch nicht legal, da das Urheberrecht ja schliesslich noch nicht erloschen ist. Das w├Ąre wohl erst nach 70 Jahren der Fall. Wir k├Ânnen an dieser Stelle also nur nochmal nachdr├╝cklich davon abraten, die Anbernic RG405V zusammen mit einer microSD mit Spielen im Bundle zu kaufen. Lediglich lizenzfreie oder freie Spiele, so genannten Homebrew, sind als sicher einzustufen und d├╝rfen erworben werden. Im schlimmsten Fall kassiert n├Ąmlich der Zoll euer P├Ąckchen mit der Anbernic Konsole und konfisziert diese, inklusive m├Âglichem juristischen Nachspiel.

Der 5500 mAh fassende Lithium-Polymer-Akku, der nur ausgetauscht werden kann, wenn man das Ger├Ąt aufschraubt, sorgt f├╝r bis zu neun Stunden Spielgenuss und kann in knapp drei Stunden voll aufgeladen werden. Dazu dient der USB-C-Anschluss oben am Ger├Ąt.

Das Starten des Anbernic RG405V dauert gut f├╝nf Sekunden, egal wie viele Spiele auf der Speicherkarte liegen. Beim ersten Mal muss die Sprache ausgew├Ąhlt und die Freigabe des Zugriffs auf die externe microSD-Karte gew├Ąhrt werden. Danach is f├╝r jede unterst├╝tzte unterschiedlichste Konsolen und Gaming-Generatione ein eigener Eintrag in einem vertikal aufgebauten Men├╝ zu finden, bei dem zudem die Anzahl der jeweils gefunden Spiele zu lesen ist. Diese Eintr├Ąge f├╝hrten dann zu dezidierten Konsolen-Emulator-Apps oder, in den meisten F├Ąllen, zur RetroArch App, die mit entsprechenden Voreinstellungen geladen wird.

Video: Anbernic

Moonlight Streaming

Das Streaming via Moonlight ist n├Ąmlich auf dem Papier eine tolle Sache. In der Realit├Ąt muss man f├╝r die OpenSource-Variante von NVIDIAs GameStream-Protokoll, was auch bei der NVIDIA Shield so ├Ąhnlich zum Einsatz kommt, nicht nur viel Geduld bei der Einrichtung aufbringen. Es ist auch ein st├Ârungsfreies und schnelles WLAN erforderlich und der PC, von dem man streamt, muss die Inhalte f├╝r die 720p interne Aufl├Âsung des Anbernic RG405V herunterrechnen, was zus├Ątzlich Resourcen ben├Âtigt. Viele Spiele sind auch schlicht nicht so gut f├╝r Buttons und Analog-Sticks ausgelegt. Kurzum, Moonlight ist ein Nice to Have, aber sicher kein Must Have und macht mir pers├Ânlich nicht wirklich Spass.

Gaming und Bedienbarkeit

Der Anbernic RG405V Retrogaming-Handheld ist erstaunlich vielseitig und potent f├╝r die kleine Bauform. Nahezu jedes getestete Spiel funktioniert von Haus aus. RetroArch bietet zudem eine Menge an Optionen, die eigenen Pr├Ąferenzen entsprechend einzustellen. So kann mit einem Interlacing-Filter der Look der R├Âhrenfernseher-├ähra zur├╝ckgeholt werden oder der Gameboy in seinem ikonisch klassischem gr├╝nen Matrixbild erscheinen. Wem das nicht (mehr) gef├Ąllt, kann auch einfach auf das Aussehen des LCD vom Gameboy Pocket umschalten. Screenshots und Bildschirmaufnahmen k├Ânnen ebenfalls gemacht werden. Dazu dienen einfache Tastenkombinationen in Verbindung mit der seitlichen Fn-Taste, die auch Spielemulatoren direkt beenden oder das Men├╝ von Retroarch aufrufen kann. Das alles kann man relativ gut anpassen und einstellen, wie man es gerne h├Ątte.

Die Emulatoren laufen allesamt vergleichsweise stabil und fl├╝ssig. Kaum sind Abst├╝rze oder andere Probleme zu beklagen. Die Steuerung ist sehr gut und pr├Ązise umgesetzt. Die Tasten sind allesamt gut zu bedienen, haben angenehme, sp├╝r- und h├Ârbare Druckpunkte und sind von guter Gr├Âsse. Es ist keinerlei Verz├Âgerung in den Eingaben zu beanstanden.

Die Analog-Sticks sind nun endlich weit genug auseinander und erinnern stark an die klassischen DualShock Controller der Sony PlayStation. Toll ist, dass in fast allen emulierten Videospiel-System der linke Analogstick und das DPAD gleichzeitig benutzt werden kann. Die Empfindlichkeit der Analogeingabe kann ├╝berdies etwa im Men├╝ angepasst werden.

Die Sticks sind in PS1, PS2 und PSP-Games genau f├╝r deren urspr├╝nglichen Zweck belegt und k├Ânnen nahezu analog dazu benutzt werden, was Gef├╝hl und Pr├Ązision an geht. Auch wenn die Hall-Sensoren der Joysticks viel pr├Ąziser arbeiten als die Sticks der alten Controller, fungieren sie in den Spielen f├╝r dieselben Eingaben.

Auch im N64

Nun klappt das mit der Steuerung, im Vergleich zum RG353V auch zufriedenstellend im N64-Emulator. Der RG405V hat deutlich mehr Leistungsreserven als das ├Ąltere Modell und die Emulationsbibliothek ist besser auf den Nintendo 64 abgestimmt, so dass auch Klassiker wie Golden Eye oder Turok spielbar sind. Framedropps oder gar Spr├╝nge sind nun eher weniger zu beklagen.

Probleme?

Die PSP- und PS2-Emulation zeigt solche Probleme auch nur ganz selten bei richtig rechenintensiven Ansichten, wenn man das Bild der PSP etwa von 16:9 auf 4:3 software-basiert skalieren l├Ąsst. Schaltet man die Skalierung des Bilds aus und nimmt schwarze Balken auf dem IPS-Panel in Kauf, l├Ąuft alles viel runder.

Display und Sound

Das Display ist mit 640×480 Pixel nat├╝rlich f├╝r heutige Massst├Ąbe nicht gerade toll aufgel├Âst. Es tut jedoch, was es soll und das IPS ist scharf, kontrastreich und erstaunlich blickwinkelstabil. Die Helligkeit ist angemessen und ausreichend. Sie kann kann im Men├╝ gesteuert werden und wird zum Energiesparen auch automatisch gedimmt. Was fehlt, ist ein Sensor f├╝r die Umgebungshelligkeit zum automatischen Steuern der Hintergrundbeleuchtung. So ist Retro-Zocken im gleissenden Sonnenlicht nur bedingt lustig, da das Display, ob mit mitgeliefertem oder ohne Schutzglas, schon sehr spiegelt. Hier k├Ânnten entsprechende Folien vielleicht etwas Abhilfe schaffen.

Der Klang der Stereo-Lautsprecher ist gut. Sie sind angemessen laut, scheppern kaum und klingen nur bei hoher Lautst├Ąrke etwas blechern. F├╝r 8bit-Hits 16bit-Wunder ist das eigentlich optimal. Aber da auch Kopfh├Ârer per Kabel oder Bluetooth verbunden werden k├Ânnen, ist das sowieso eher Nebensache. Das klappt unter Android 12 in gewohnter Weise, aber nat├╝rlich ohne Qualcomms AptX oder AptX HD. Macht aber nichts, da die emulierten Konsolen eh keinen HD-Sound aufbieten k├Ânnen.

Die Einrichtung der Bluetooth-Gamepads ist indes etwas gew├Âhnungsbed├╝rftig, da der Pairingmodus schon sehr lange nach dem Gamepad sucht. Ist dies jedoch nach dem Ausl├Âsen des Suchmodus im Men├╝ des Anbernic RG405V Handhelds ins Bluetooth Pairing versetzt worden, ist das einrichten relativ intuitiv und problemlos. Dann kann auch ausgew├Ąhlt werden, welches Gamepad f├╝r welches Profil benutzt werden soll, also ob man mit dem Nintendo Switch Pro Controller als Player 1 oder Player 2 etc. unterwegs sein will. Da der Handheld sich jedoch nicht mittels HDMI mit einem TV-Ger├Ąt verbinden l├Ąsst, ist Spielen mit mehreren Personen vor dem kleinen 4 Zoll Bildschirm eher eine gew├Âhnungsbed├╝rftige denn spassige Sache. Daf├╝r kann ein SmartTV mittles Wireless Screen Projection von Android angesteuert werden.

Was indes Spass macht, ist Multiplayer via Internet oder lokalem Netzwerk. Viele Retroarch-Konsolen unterst├╝tzen dies von Haus aus, so dass man das Gamboy-Link-Kabel via IP-Verbindung simulieren kann und mit Menschen am anderen Ende der Welt eine Runde Tetris zockt. Coolio!

Laufzeit und W├Ąrmeentwicklung

Im normalen Betrieb wird der Anbernic RG405V kaum warm und kann stundenlang bespielt werden. Laden wir gleichzeitig den Akku auf und spielen ├╝ber l├Ąngere Zeit, merkt man schon, dass das Geh├Ąuse etwas w├Ąrmer wird, aber immer noch alles im Rahmen. Der aktiv SoC mit ihren acht Kernen hat zwar deutliche Leistungsreserven, ist aber bei manchen Emulationen schon arg gefragt, weil die Architektur so ganz anders ist als ARM-Befehlss├Ątze. Der L├╝fter indes drehte bislang nie auf voller Geschwindigkeit oder er ist dermassen leise, dass das nicht aufgefallen ist.

Die Akulaufzeit von neun Stunden, die der Hersteller angibt, ist durchaus realistisch. Allerdings nat├╝rlich nur, wenn wir die Helligkeit runter drehen und den Ton sowie Bluetooth und WLAN ausschalten. Auch sind leistungshungrige Emulationen wie die des N64 eher nicht daf├╝r geeignet, denn dann geht der Akku merklich schneller leer. F├╝r die Klassiker von NES, SNES bis PSP aber sind acht bis neun Stunden durchaus m├Âglich.

Preis und Fazit zum Anbernic RG405V

Der Retro-Handheld Anbernic RG405V ist bei Geekbuying f├╝r gerade mal 137.63 SFr. bzw. 137,63 Euro zu bekommen. Es sind hier alle drei Farbvarianten, Transparent Purple, Grey und Wood Color verf├╝gbar und f├╝r 9 Euro bzw. SFr. Aufpreis die 128 GB microSD-Karte mit der vorgefertigten, nicht legalen Spielesammlung mit dabei. Das Ger├Ąt wird aus China verschickt, was Zollprobleme und l├Ąnger Lieferzeiten mit sich bringen kann. Auch darum ist das Ger├Ąt bei Amazon deutlich Teurer im virtuellen Regal. Beim Hersteller Anbernic selbst kann aus spanischen oder polnischen Lagerh├Ąusern ab 169 US-Dollar die RG405V Retro-Gaming-Konsole verschickt werden.

Insgesamt ist die Anbernic RG405V Handheld Retrogaming-Konsole ein gutes Gaming-Technik. Das Ger├Ąt im Gameboy-Stil unterst├╝tzt von NES und Master System bis zum N64 und der Sony PSP alles an klassischen Konsolen und Systemen so m├Âglich war und das mit Bravour. Selbst die f├╝nfte Generation der Konsolen ist mitunter gut spielbar.

Da der RG405V schlussendlich auf die Emulatoren-Welt rund um Retroarch und Co. angewiesen ist und darum nur sein eigenes Android passend zur Hardware gebaut hat, ist vieles, was die Spiele- und Konsolenunterst├╝tztung an geht, gar nicht so sehr unter Anbernics Kontrolle. Die Open Source Community ist indes aber sehr aktiv und fleissig, so dass gef├╝hlt st├Ąndig Updates f├╝r die einzelnen Emulatoren heraus kommen. Die kann man ├╝brigens auch problemlos per Online-Update auf dem Anbernic RG405V installieren.

Was leider fehlt, ist die M├Âglichkeit die Retrogaming-Konsole an TV oder Monitor zu h├Ąngen und das Bluetooth-Gamepad der Wahl zu nutzen, um die alten Konsolen-Klassiker wieder zu zocken. Wer jedoch Homebrew, also unlizenzierte Spiele, auf den alten Videospielkonsolen unterwegs spielen will, kann mit dem Anbernic RG405V kaum etwas falsch machen. Daf├╝r sorgt das grosse, gute Display und die guten Eingabem├Âglichkeiten inklusive Hall-Joysticks.