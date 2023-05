Review: Anbernic RG353V Handeld-Retrogaming-Konsole im Test

Lesedauer: 12 Minuten

Zudem kommt, je nach gew├Ąhlter Option, der hybride Gaming-Handheld mit einer zweiten microSD-Speicherkarte von 64 GB oder 256 GB, der 4365 bzw. 4450 Spiele-ROMs von unterschiedlichen Systemen der von der 8-Bit-├ära bis zu 64 Bit-Konsolen liegen. Diese sind jedoch nicht legal, da das Urheberrecht ja schliesslich noch nicht erloschen ist. Das w├Ąre wohl erst nach 70 Jahren der Fall. Wir k├Ânnen an dieser Stelle also nur davon abraten, die Anbernic RG353V zusammen mit einer microSD mit Spielen im Bundle zu kaufen. Lediglich lizenzfreie oder freie Spiele, so genannten Homebrew, sind als sicher weil Gemeinfrei einzustufen.

Am Freitag kam das langersehnte The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom für die Nintendo Switch endlich raus. Doch neben der aktuellen hybriden Konsole von Nintendo sind auch weiterhin die Games und Systeme der letzten dreissig Jahre immer noch hoch im Kurs. Retro-Gaming FTW! Neben diversen Emulatoren für PC und Mac gibt es auch seit Jahren entsprechend vorbereitete Systeme etwa für die Raspberry Pi  und dedizierte Hardware. Wir haben uns darum in Zusammenarbeit mit Geekbuying die Handeld-Retrogaming-Konsole Anbernic RG353V genauer angesehen.

Im oberen Rand des Geh├Ąuses der Anbernic RG353V Handheld-Retrogaming-Konsole sind drei Ausg├Ąnge untergebracht: Ein mit OTG beschrifteter USB-Typ-C Host-Anschluss, an den Peripherie und Zubeh├Âr per handels├╝blichem USB-Kabel angeschlossen werden kann auf der linken Seite. Mittig ist ein miniHDMI-Anschluss zu finden, ├╝ber den das Bild mit 720p, also 1280 x 720 Pixel ausgegeben werden kann, statt den internen Bildschirm zu benutzen. Der Anschluss ist mit HD beschriftet und muss vor dem Start der Retro-Konsole bereits eingesteckt sein, um erkannt zu werden. Rechts daneben ist eine herk├Âmmliche 3.5 mm-Stereoklinke zu finden, die mit einem Kopfh├Ârersymbol versehen ist.

Die Ein-Aus-Taste kann auch die Spielkonsole in den Standby versetzen, wobei hier augenscheinlich nur der Bildschirm deaktiviert und das aktuelle Spiel im Emulator hard-pausiert wird. Es wird also kein konsoleneigenes Pausenmen├╝ aufgerufen, sondern der emulierte Prozessor angehalten. Das sorgt ganz selten f├╝r Schluckauf und Abst├╝rze.

Die Front des Anbernic RG353V ist zweigeteilt: oben Display unten Eingabetasten. Ein Steuerkreuz ist auf der linken Seite, Mittig ist eine kleine Funktionstaste, die mit F beschriftet ist. Darunter sind eine Select- und eine Start-Taste in bekannter Manier angeschr├Ągt zu finden. Rechts sind ebenfalls kreuzf├Ârmig angeordnet die Tasten X, Y, A und B, die je nach Farbvariante der Konsole in den Farben Blau, Gr├╝n, Rot und Gelb, alle in Lila oder aber Dunkelgrau mit bunten Buchstaben gestaltet sind.

W├Ąhrend Anbernic zwei sehr ├Ąhnlich ausgestattete Modelle anbietet, den RG353V, den wir hier im Test vorliegen haben, sowie den RG353VS, unterscheiden sich die beiden Gamboys auf Steroiden doch wesentlich. Der hier getestete RG353V verf├╝gt ├╝ber zwei Betriebssysteme. Neben einer Linux-basierten Variante, die vornemlich Retroarch in eine eigene GUI pfercht, gibt es die M├Âglichkeit, ├╝ber die Einstellungen oder durch Dr├╝cken und Halten der Fn-Taste beim Start der Konsole in Android 11 zu booten. Dann funktioniert auch der Touchscreen, welcher leider unter Linux nicht angesteuert werden kann. Der RG353VS hat keinen Touchscreen. Zudem ist der RG353V von Anbernic mit 2 GB RAM und einen internen 32 GB eMMC 5.1-Speicher. Der RG353VS mit nur 1 GB ausgestattet und g├Ąnzlich auf die microSD f├╝r die Firmware angewiesen.

Moonlight Streaming

Das Streaming via Moonlight ist n├Ąmlich auf dem Papier eine tolle Sache. In der Realit├Ąt muss man f├╝r die OpenSource-Variante von NVIDIAs GameStream-Protokoll, was auch bei der NVIDIA Shield so ├Ąhnlich zum Einsatz kommt, nicht nur viel Geduld bei der Einrichtung aufbringen. Es ist auch ein st├Ârungsfreies und schnelles WLAN erforderlich und der PC, von dem man streamt, muss die Inhalte f├╝r die 720p interne Aufl├Âsung des Anbernic RG353V herunterrechnen, was zus├Ątzlich Resourcen ben├Âtigt. Viele Spiele sind auch schlicht nicht so gut f├╝r Buttons und Analog-Sticks ausgelegt. Kurzum, Moonlight ist ein Nice to Have, aber sicher kein Must Have und macht mir pers├Ânlich nicht wirklich Spass.

Gaming und Bedienbarkeit

Der Anbernic RG353V Retrogaming-Handheld ist erstaunlich vielseitig und potent f├╝r die kleine Bauform. Nahezu jedes getestete Spiel funktioniert von Haus aus. RetroArch bietet zudem eine Menge an Optionen, die eigenen Pr├Ąferenzen entsprechend einzustellen. So kann mit einem Interlacing-Filter der Look der R├Âhrenfernseher-├ähra zur├╝ckgeholt werden oder der Gameboy in seinem ikonisch klassischem gr├╝nen Matrixbild erscheinen. Wem das nicht (mehr) gef├Ąllt, kann auch einfach auf das Aussehen des LCD vom Gameboy Pocket umschalten. Screenshots und Bildschirmaufnahmen k├Ânnen ebenfalls gemacht werden. Dazu dienen einfache Tastenkombinationen in Verbindung mit der mittigen Fn-Taste, die auch Spielemulatoren direkt beenden oder das Men├╝ von Retroarch aufrufen kann.

Die Emulatoren laufen allesamt vergleichsweise stabil und fl├╝ssig. Kaum sind abst├╝rze oder andere Probleme zu beobachten und wenn, ist nie ganz klar, ob es an der Hardware liegt oder die jeweilige libretro-Bibliothek einfach Schwierigkeiten mit manchen Titeln oder Anforderungen hat.

Die Steuerung klappt sehr gut und einfach mit den Tastenkombinationen, die zudem auch im Men├╝ angepasst werden k├Ânnen. Weiter sind die Tasten allesamt sehr gut zu bedienen, haben angenehme, sp├╝r- und h├Ârbare Druckpunkte und sind von guter Gr├Âsse. Es ist keine Verz├Âgerung in den Eingaben festzustellen.

Die Analog-Sticks sind etwas ungewohnt nahe beieinander, lassen sich aber gut benutzen. Vor allem, da in fast jedem emulierten Videospiel-System der linke Analogstick und das DPAD gleichermassen benutzt werden kann, macht Spass. Die Empfindlichkeit der Analogeingabe kann ├╝berdies im Men├╝ von Retroarch angepasst werden.

Die Sticks sind in PS1 und PSP-Games genau f├╝r deren urspr├╝nglichen Zweck belegt und k├Ânnen nahezu analog dazu benutzt werden, was Gef├╝hl und Pr├Ązision an geht.

Was indes sehr unzufriedenstellend funktioniert, ist die Steuerung im N64-Emulator von Haus aus. Der rechte Analog-Stick reisst hier sehr schnell nach oben aus, so dass man doch l├Ąngere Zeit mit den Einstellungen herumprobieren muss, bevor das Spielen wirklich funktioniert. Auch kommt der Anbernic RG353V┬á beim N64 eher an seine Grenzen. Hier sind deutlich ├Âfter als in anderen emulierten System Probleme zu beobachten. Framedropps oder gar Spr├╝nge sind hier schnell mal zu sehen und auch der Sound setzt schon mal aus. Die PSP-Emulation indes zeigt solche Probleme nur bei richtig rechenintensiven Ansichten in der Standardkonfiguration. Schaltet man die Skalierung des Bilds aus (die PSP war ja 16:9 und nicht 4:3 im Seitenverh├Ąltnis des Screens), wird das aber auch schon merklich besser.

Display und Sound

Das interne Display mit 640×480 Pixel ist nat├╝rlich f├╝r heutige Massst├Ąbe nicht gerade ├╝ppig aufgel├Âst. Es tut jedoch, was es soll und ist scharf und klar sowie erstaunlich blickwinkelstabil. Ich hatte hier bef├╝rchtet, dass es ein billigeres Panel sein k├Ânnte. Die Helligkeit ist angemessen und ausreichend, ebenso wie der Kontrast. Allerdings ist ein Spielen im prallen Sonnenschein nur begrenzt m├Âglich, da das Display, ob mit oder ohne Schutzglas, schon sehr spiegelt.

Der Klang des Mono-Lautsprechers unten in der Mitte ist als gerade mal noch gen├╝gend zu bezeichnen. Er ist angemessen laut, scheppert aber schnell mal und klingt etwas blechern. Das ist bei 8bit-Hits noch gerade mal ok, doch schon beim SNES/Super Famicon macht das keine grosse Freude mehr. Da ist man mit einem Kopfh├Ârer oder Headset gleich besser bedient.

Bluetooth-Kopfh├Ârer indes lassen sich unter der Linux-Distribution auf dem Anbernic RG353V nicht verbinden. Unter Android 11 in gewohnter Weise nat├╝rlich schon aber ohne Qualcomms AptX oder AptX HD nat├╝rlich. Rockchip kann das nicht bieten. Macht aber nichts, da die emulierten Konsolen eh keinen HD-Sound aufbieten k├Ânnen.

Bluetooth und HDMI: Anbernic RG353V als Switch-Ersatz?

Was richtig toll klappt, ist dann der Anschluss an den grossen Bildschirm und das Zocken mittels Bluetooth-Gamepads. Zun├Ąchst hatte ich noch bef├╝rchtet, es k├Ânne nur ein Gamepad gleichzeitig verbunden werden, doch weit gefehlt. Bis zu f├╝nf Ger├Ąte gleichzeitig konnten mit den Anbernic RG353V verbunden und konfiguriert werden! Mehr hatte ich einfach aktuell nicht zur Verf├╝gung, aber das macht nichts, da kaum eine Retrokonsole mehr als vier lokale Gamer erlaubte.

Die Einrichtung der Bluetooth-Gamepads ist indes etwas gew├Âhnungsbed├╝rftig, da der Pairingmodus schon sehr lange nach dem Gamepad sucht. Ist dies jedoch nach dem Ausl├Âsen des Suchmodus im Men├╝ des Anbernic RG353V Handhelds ins Bluetooth Pairing versetzt worden, ist das einrichten relativ intuitiv und problemlos. Dann kann auch ausgew├Ąhlt werden, welches Gamepad f├╝r welches Profil benutzt werden soll, also ob man mit dem Nintendo Switch Pro Controller als Player 1 oder Player 2 etc. unterwegs sein will.

Der Anschluss des separat zu erwerbenden, handels├╝blichen miniHDMI-Kabels oder mittels Adapter entsprechend passend gemachten HDMI-Kabels klappt auch problemlos. Wie gesagt muss dies eingesteckt sein, bevor das Gaming-Ger├Ąt gestartet wird. Dann ist der interne Bildschirm deaktiviert und bleibt es bis zum Neustart, auch wenn man das Kabel wieder aussteckt. Dennoch klappt das alles soweit gut. Das Bild mit 720p auf dem TV oder Monitor macht Spass und ist klar und ebenso fl├╝ssig wie das Bild auf dem internen Display. So kann man wie fr├╝her auf dem NES und SNES, Master System oder Dreamcast vor dem heimischen Fernseher zusammen daddeln und pixel ├╝ber den Bildschirm schubsen. Kindheitserinnerungen inklusive.

Laufzeit und W├Ąrmeentwicklung

Im normalen Betrieb wird der Anbernic RG353V kaum warm und kann stundenlang bespielt werden. Laden wir gleichzeitig den Akku auf und spielen ├╝ber l├Ąngere Zeit, merkt man schon, dass das Geh├Ąuse etwas w├Ąrmer wurde. Aber immer noch alles im Rahmen. Die rein passiv gek├╝hlte CPU mit ihren vier Kernen geht auch dann kaum ├╝ber 60 Grad hinaus.

Apropos stundenlang. Die Akulaufzeit von sechs Stunden, die der Hersteller angibt, ist durchaus realistisch. Allerdings nicht mit voller Lautst├Ąrke und Helligkeit sowie aktiviertem Bluetooth in leistungshungrigen Emulationen wie dem N64. Dann sind etwa vier Stunden eher die Regel. F├╝r die Klassiker von SNES bis PSP indes sind f├╝nf bis f├╝nfeinhalb Stunden aber auch mit allen Extras m├Âglich.

Preis und Fazit zum Anbernic RG353V 

Der Retro-Handheld mit HDMI-Ausgang Anbernic RG353V ist bei Geekbuying f├╝r gerade mal 137.63 SFr. bzw. 136,80 Euro zu bekommen. Allerdings ist hier nur die Farbvariante Transparent Black erh├Ąltlich und immer die 256 GB Speicherkarte mit der vorgefertigten, nicht legalen Spielesammlung mit dabei. Daf├╝r wird aus Europa und nicht aus China verschickt, was Zoll und Lieferzeiten spart.

Mit dem Code NNNFOXBYRG353V kostet der Anbernic RG353V bei Geekbuy mit 16 GB + 256 GB  microSD übrigens bis Ende Mai nur 119 Euro bzw. SFr. inklusive Versand aus Tschechien.

Neben der Variante mit Schwarztransparentem Geh├Ąuse gibt es dies auch in Lila-Transparent mit den gleichen Button-Farben. Die an das Superfamico, also die US-amerikanische SNES-Version, angelehnte Variante kommt in dunkelgrau mit dunkellila Tasten daher und eine weisse Variante ist ebenfalls erh├Ąltlich, die dann vierfarbige Eingabetasten mitbringt.

Beim Hersteller selbst kostet der Anbernic RG353V zwischen 110,97 Euro und 138,97 Euro bzw. SFr. in allein vier Farbversionen, je nach dem, ob man eine zweite Speicherkarte mit dazu will und in welcher Gr├Âsse (64 GB oder 256 GB). Der kommt dann wahlweise auch aus einem europ├Ąischen Lagerhaus und ist auch nochmals deutlich g├╝nstiger als bei Amazon.

Insgesamt ist die Anbernic RG353V Handheld Retrogaming-Konsole mit HDMI-Ausgang und Bluetooth ein beeindruckendes, kleines St├╝ck Technik. Das Ger├Ąt im Gameboy-Format unterst├╝tzt von NES und Master System bis zum N64 und der Sony PSP alles an klassischen Konsolen und Systemen so m├Âglich war und das mit Bravour. Einzig die f├╝nfte Generation der Videospielkonsolen macht hier ab und zu Probleme und nur begrenzt Freude. Daf├╝r kann die siebte Generation mit der PSP wieder problemlos gezockt werden, was wohl auch an der besseren Emulation liegt.

Da der Anbernic RG353V schlussendlich auf die Emulatoren-Welt rund um Retroarch und Co. angewiesen ist und darum nur sein eigenes Men├╝ passend zur Hardware gebaut hat, ist vieles, was die Spiele- und Konsolenunterst├╝tztung an geht, gar nicht in der Hand des Herstellers aus China. Die Open Source Community ist indes aber sehr aktiv und fleissig, so dass gef├╝hlt st├Ąndig Updates f├╝r die einzelnen Emulatoren heraus kommen. Die kann man ├╝brigens auch problemlos per Online-Update auf dem Anbernic RG353V installieren.

Was richtig Spass macht, ist die Retrogaming-Konsole Anbernic RG353V an TV oder Monitor zu h├Ąngen und das Bluetooth-Gamepad der Wahl zu nutzen, um die alten Konsolen-Klassiker wieder zu zocken. Ist er Anbenic Handheld also ein Ersatz f├╝r die Nintendo Switch mit Nintendo Switch Online-Abo und den darin enthaltenen Retro-Emulatoren? Jein, denn die Legalit├Ąt des Ganzen wurde ja weiter oben schon angesprochen. Wer jedoch Homebrew, also unlizenzierte Spiele auf den alten Videospielkonsolen zocken will, kann mit dem Anbernic RG353V kaum etwas falsch machen.

Anbernic hat zudem auch technisch vergleichbare Modelle im Sortiment, die im heute sehr viel gel├Ąufigeren Querformat angeordnet die Steuerelemente links und rechts des Display untergebracht haben.