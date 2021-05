Razer BlackShark V2 Pro im Test: Wirklich das Beste Gaming-Headset für PS5 und PC?

Gaming-Headsets fluten den Markt, doch auch in der aktuell weltweiten Lage sind sie beliebter denn je. Viele Menschen nutzen diese für Video-Konferenzen für das Home Office und so sind einige Modelle nahezu permanent ausverkauft. Dazu zählt auch das in Mitte 2020 vorgestellte Razer BlackShark V2 Pro. Wir konnten das kabellose Gaming-Headset am PC, der PS5 und auch an der Nintendo Switch sowie an einigen Smartphones ausprobieren. Lohnt sich der Preis von und 200 Euro für das kabellose Modell? Wir haben es ausprobiert.

Razer BlackShark V2 Pro: Klassisches Design, solide Verarbeitung, riesiger Regler

Beim Design bleibt Razer dem Urmodell treu. Kein Wunder, denn die Serie ist auch in ihrer Neuauflage ein absoluter Hingucker. Das klassische “Piloten-Headset-Design” weiss zu gefallen und fügt sich speziell aber doch irgendwie typisch in die Produktlinie des Herstellers ein. Auffällig ist, dass das BlackShark V2 Pro keinerlei auffälliges Grün auf der Oberfläche zeigt. Der Kopfhörer ist in schwarzem Matt mit leicht schimmerndem Razer-Logo gehalten. Auf dem Kopfband ist ins Kunstleder ein Razer-Schriftzug eingedruckt.

Auffällig ist allerdings der grosse Drehknopf an der linken Seite der Ohrmuschel, der zum regulieren der Lautstärke dient. Beim Drehen fällt auf, dass ab 50 Prozent ein angenehmer Widerstand den Knopf zum “einrasten” bringt. Somit wisst ihr immer, wann die 50 Prozent erreicht sind, ohne dass ihr das Headsets vom Kopf nehmen müsst. Die Ohrmuscheln selbst sitzen in einer Aufhängung aus Metallstreben, die beim ersten Anschauen sehr labil wirkt. Der Eindruck täuscht aber gewaltig, denn diese Sitzen so fest am Kopfbügel und den Ohrmuscheln, dass ich mir nach einer ersten Begutachtung keinerlei Sorgen um die Stabilität mehr machte.

Mit 320 Gramm ist das Razer BlackShark V2 Pro im Test zwar kein absolutes Leichtgewicht, wirklich unangenehm schwer ist es auch nicht. Im Gegenteil, denn der (für mich!) perfekte Anpressdruck und die sehr dick gepolsterten Ohrpolster machen das Modell fast schon “unsichtbar” auf dem Kopf. Das Tragegefühl ist eines der Besten, das ich aktuell mit einem Gaming-Headset in den vergangenen Jahren hatte. Allerdings ist das ein persönlicher Eindruck und ist von Kopf zu Kopf unterschiedlich. Grundsätzlich empfehle ich immer ein Probetragen! Das Headset ist zudem auch für Brillenträger geeignet und machte mir auch nach Stunden auf dem Schädel keine Probleme.