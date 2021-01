Jurassic World Evolution im Test: Nintendo Switch-Version lässt die Muskeln spielen von Marcel Laser

Mit Jurassic World Evoltion erreichte vor einiger Zeit wieder ein echter Themen-Park-Simulator unsere Konsolen und PCs. Das Spiel konnte insgesamt durchaus überzeugen, vor allem Dinosaurier-Fans kommen hier voll auf ihre Kosten, denn wo kann man sich schon so detailliert und realistisch um die Urzeit-Tiere kümmern? Mit der Portierung auf die Nintendo Switch, die letzten November erschien, könnt ihr euren Park nun auch mobil Pflegen und quasi in der Rucksacktasche mitnehmen. Doch reicht die Leistung der Hybrid-Konsole? Wir haben es ausprobiert und sind durchaus angetan. Inhalt Jurassic World Evolution: Freizeitpark mit Todesgefahr? Mal detailliert, mal weniger

Dinos klonen und auf die Gen-Zusammenstellung achten

Nintendo Switch-Grafik von Jurassic World Evolution ist atemberaubend

Gleich drei Kampagnen enthalten, inklusive Sandbox-Modus

Fazit: Starke Park-Simulation für Dino-Fans mit kleinen Schwächen Jurassic World Evolution: Freizeitpark mit Todesgefahr? Mal detailliert, mal weniger Schon in den Filmen kam immer dieser besondere Nervenkitzel auf: Wird der Park halten? Sind die Besucher sicher? Anders als in den Filmen sollt ihr aber nun dafür sorgen, dass es wirklich sicher bleibt und natürlich auch immer neue Attraktionen hervorgeholt werden. Dazu müsst ihr immer mehr Saurier-Babies ausbrüten und natürlich auch viel Fingerspitzengefühl beim Aufbau des Parks mitbringen. Allerdings müssen wir bereits an dieser Stelle sagen, dass die Aufbaumöglichkeiten zur kreativen Entfaltung nicht all zu Umfangreich ausfällt. Das war schon bei den PC- und anderen Konsolen-Versionen so und da es hier ein identischer Port von Jurassic World Evolution für die Nintendo Switch ist, ändert sich daran auch nichts. Der Fokus liegt klar auf den Dinosauriern, die ihr bis ins kleinste Detail klonen und mit den unterschiedlichsten Genen ausstatten könnt, um neue Dinos freizuschalten oder noch gefährlichere Attraktionen freizuschalten! Gefährliche Attraktionen? Ja, denn wie schon im Film Jurassic World, geht das Spiel auf den Leitsatz ein “um so gefährlicher das Monster, um sie interessanter finden es die Besucher”. Um so aussergewöhnlicher eure Tiere, um so mehr Besucherinnen und Besucher zieht ihr also an. Allerdings bedarf es bei besonders gefährlichen Tieren auch mehr Schutz. Falls mal etwas passiert, damit ihr auch schnell genug reagieren könnt. Der Ausbau des Parks macht zwar Spass, doch stört uns – wie angesprochen – ein wenig die Möglichkeiten. Gerne hätten wir ihn umfangreicher und detaillierter gestaltet. Aber der Umfang ist dennoch ordentlich und all zu schnell langweilig wird euch auch nicht. Denn die Nintendo Switch Version ist die Complete Edition. Hier sind alle drei erschienen DLCs bereits von Beginn an, ohne Mehrkosten, drin. Stark!

Bilder: PocketPC.ch / Laser Dinos klonen und auf die Gen-Zusammenstellung achten Auch wenn ihr beim Aufbau des Parks keine all zu umfangreichen Funktionen habt, um so detaillierter geht es in die eigene Modellierung der Saurier. Bis zu 60 unterschiedliche Arten könnt ihr so auf den Weg bringen. Alle haben individuelle Stärken und Verhaltensmuster und stellen unterschiedliche Anforderungen an euren Freizeitpark, auch was die Sicherheit betrifft. So müsst ihr auf die Nahrung achten, genug Trinkwasser bereitstellen und die auf die Gesundheit der Tiere eingehen. Werden Tiere krank, müsst ihr mit einem Ranger-Team ausrücken und könnt dieses sogar in der Ego-Perspektive tun! Dann begutachtet ihr euren Park übrigens auf Schritt und Tritt selbst. Dass ihr schlussendlich aber etwas Geschick in der Aufteilung des Parks mitbringen solltet, versteht sich schon von selbst. Fleischfresser, vor allem die Grossen, in das Gehege von Pflanzenfressern zu stecken, macht natürlich kaum einen Sinn, da diese recht schnell die anderen Bestände verringern.

Nintendo Switch-Grafik von Jurassic World Evolution ist atemberaubend Die Portierung ist aber vor allem technisch sehr gelungen. Die Dinosaurier sehen in ihrer Gesamtheit einfach wundervoll aus. Das fängt bei der sehr detaillierten Oberfläche der Dickhäuter an und hört bei den fantastisch, nahezu realistischen, Bewegungen auf. Es macht Spass den Sauriern zuzuschauen, wie sie sich durch ihre Gehege bewegen oder wenn es einmal darauf ankommt, einen von ihnen betäuben zu müssen. Dass allerdings nicht alle Grafikdetails der PS4- oder PC-Version es auf die Switch schaffen können, ist auch klar, denn um die Dinos so schön möglich auch auf der Nintendo-Konsole darstellen zu können, musste wohl die Umgebung als Grafik-Dämpfer herhalten. Texturen der Gebäude und Menschen sind deutlich niedriger aufgelöst. Allgemein ist die Auflösung deutlich niedriger, auch im Docked-Modus der Switch. Das führt unter anderem auch zu starker Treppenbildung und Flackern an schärferen Kanten. Auch die Vegetation ist weitaus weniger üppig und grundsätzlich arbeitet das Spiel mit viel Unschärfe, um die Grafik noch irgendwie handeln zu können. Dennoch muss man hier ordentlich Respekt zollen. Einen derartigen Titel so zu schrumpfen, dass der alteingesessene Tegra X1 von Nvidia in der Switch damit klarkommt, ist eine kleine Meisterleistung. Jurassic Park Evolution sieht toll aus und macht einen durchweg soliden Eindruck. Kleinere Einbrüche sind in der Performance vernehmbar, aber nicht tragisch. Aufbauspiele sind von hohen FPS-Zahlen auch nicht abhängig und es fällt nicht einmal unangenehm auf.

Die Dinosaurier sehen auch auf der Nintendo Switch sensationell gut aus. Auch die Animationen gefallen uns sehr. Bild: Nintendo

Gleich drei Kampagnen enthalten, inklusive Sandbox-Modus Der vollständige Name des Spiels lautet “Jurassic World: Evolution – Complete Edition” und das auch nicht ohne Grund. Ihr erhaltet neben dem Hauptspiel noch drei weitere Kampagnen gratis im Paket dazu, für die Spieler auf PC und PS4 sogar noch Geld berappen mussten. Somit gibt es durchaus ordentlich was zu tun, doch finden wir die Geschichten, auch wenn diese gut ausgearbeitet und interessant wirken, nicht sonderlich fordernd oder wirklich abwechslungsreich. Gefallen hat uns allerdings vor allem das klassische Jurassic Park DLC, das sich am ersten Film orientiert und simuliert, was passiert wäre, wenn der Park doch eröffnet hätte. Die Idee finden wir wirklich gut und dürfte vor allem den Film-Fans eine grosse Freude bereiten. All euer Dinosaurier-Herzblut könnt ihr aber erst in den Sandbox-Modus geben. Hier seid ihr frei von virtuellen Kampagnen-Grenzen und könnt euch regelrecht austoben, um euren ganz eigenen Park zu erstellen. Hier stehen euch auch dann alle Möglichkeiten des Spiels offen, inklusive der mit den DLCs eingeführten Neuerungen. Ähnlich wie bei anderen Aufbausimulationen ist dieser Endlosmodus am Ende des Tages der mit Abstand interessanteste Teil des Spiels.

Die Graphik-Engine arbeitet mit einem starken Unschärfefilter, um die Bilder einigermassen handeln zu können. Bild: PocketPC.ch / Laser