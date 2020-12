Google Stadia im Kurztest: Ist Cloud-Gaming wirklich die Zukunft?

Google Stadia setzt nicht auf teure Hardware in Form von High-End-PCs, die irgendwann wieder aktualisiert werden müssen, damit neueste Spiele wieder auf höchstem Niveau laufen. Die Spiele kommen im Prinzip als “bedienbares Video” auf eure Bildschirme. Wir haben in einem ersten Kurztest einen Schnelleindruck für euch über Google Stadia gewonnen und wollen euch diesen nun näher bringen. Ist Cloud-Gaming wirklich die Zukunft?

Was ist Google Stadia und wie funktioniert es?

We bereits erwähnt, ist ein teurer PC oder eine Konsole für Google Stadia nicht nötig. Die Spiele werden auf den Servern von Google berechnet. Ihr seht lediglich das Bild auf eurem Fernseher. Daher benötigt es nur minimalen Aufwand in Form eines HDMI-Dongles für euren TV, der das Video von den Google-Servern abspielen kann. Das Spiel wird nämlich nur als Video übertragen, dass ihr mit dem Stadia Controller spielen könnt. Es handelt sich hierbei also um einen Spiele-Streaming-Dienst.

Ihr müsst also nicht erst teures Geld für Hardware ausgeben, allerdings benötigt ihr eine sehr schnelle Internetleitung, wenn ihr Spiele in hoher Auflösung so verzögerungsfrei wie möglich spielen wollt. Dabei kommt es nicht nur auf den reinen Durchsatz an, sondern auch auf den Ping. Ist letzterer zu hoch, könnte es zu Problemen bei der Eingabe kommen. Doch der Controller macht einen hervorragenden Job, da dieser eine besondere Technik mitbringt, die andere Dienste bislang nicht bieten.