Genshin Impact im Test: So spielt sich der Open-World-Hit auf Handys und Tablets

Der Zeichenstil der Charaktere erinnert stark an japanischen Zeichentrick und man kommt sehr schnell in Versuchung, eine Parallele zum berühmten Isekai-Anime Sword Art Online (von dem ich persönlich ein grosser Fan bin) zu ziehen. Die Geschichte funktioniert übrigens ähnlich: Euer gewählter Charakter kämpft sich durch zig Areale um stärker zu werden und die Welt dann schlussendlich doch zu retten. Einen Oscar für bestes Storytelling gewinnt Genshin Impact zwar nicht, aber die Geschichte ist brauchbar und lediglich Mittel zum Zweck und treibt unter anderem auch den Gacha-Aspekt des Spiels voran.

Genshin Impact fängt bereits mit einer turbulenten Cutscene an. In dieser Kämpfen zwei Geschwister gegen eine Göttin und verlieren den Kampf haushoch. Während des Kampfes könnt ihr euch übrigens für einen der beiden Charaktere als Hauptprotagonist entscheiden. Einen direkten Einfluss hat das aber nicht, ihr entscheidet euch hier lediglich für das Geschlecht und wählt dann einen Namen für eure Figur aus. Am Ende wird auch der nicht ausgewählte Charakter von der Göttin entführt und eure Wahl wird kraftlos an einen Strand gespült.

Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass auch ich vom Genshin Impact Hype nicht verschont geblieben bin. Bereits zur geschlossenen Beta war ich sehr beeindruckt von den Möglichkeiten des Gacha-Games und wie sich ein derartiges Spiel auf Smartphones und Tablets spielen lässt. Nun ist der Titel aber auch für PC, PlayStation und Xbox One veröffentlicht und eine Nintendo Switch Version soll folgen. Ich habe das Spiel auf meinem iPad Pro 2020 ausprobiert, versucht auf dem iPhone 7 zu starten und auch das ein oder andere Android-Handy mit ins Boot geholt. Meine Erfahrungen zum Mix aus Sword Art Online und Zelda Breath of the Wild lest ihr nun hier.

Genshin Impact ist kostenlos: Finanziert sich durch Gacha-Gameplay

Normalerweise spreche ich einen solchen Punkt nicht so weit oben an, doch sollte man an dieser Stelle durchaus darauf eingehen. Genshin Impact ist ein Gacha-Game und das spürt man wirklich in jeder Minute des Spiels, vor allem in den höheren Stufen des Open-World-Games. Das könnte und wird in Zukunft wohl auch einige Spielerinnen und Spieler abschrecken, da die Investition von Echtgeld durchaus Bedeutung findet.

Doch was ist ein Gacha-Game überhaupt? Nun, im Grunde genommen kauft ihr Lootboxen im Spiel, in denen unterschiedliche Items und Charaktere enthalten sein können. Ihr habt aber keinen Einfluss auf die Seltenheit oder den Typ der Items, sondern werden diese per Zufall ausgewürfelt. Um so seltener eine Figur oder Gegenstand ist, um so niedriger fällt die Wahrscheinlichkeit aus, diesen auch zu bekommen. Das erinnert an Spiele wie Summoners War oder auch AFK Arena, wo das Spielprinzip beim Leveln und das Ziehen neuer Charaktere nahezu identisch ist.

Allerdings könnt ihr über diese Lootboxen, die eben auch für Echtgeld gekauft werden können, sehr mächtige Charaktere ziehen, die den Spielfortschritt nicht nur deutlich beschleunigen, sondern auch das Spiel vereinfachen. Wer viel Geld in Genshin Impact steckt, kommt auch am schnellsten voran. Zwar ist die Investition von echtem Geld nicht zwingend erforderlich, da ihr nach und nach immer wieder neue Lootboxen in längeren Zeiträumen erhaltet, doch bekommt man über den In-Game-Shop auch Angebote vor die Nase gesetzt, die deutlich mehr versprechen. Eltern sollten hier darum unbedingt auf ihre Kinder aufpassen und vorsichtshalber In-App-Käufe deaktivieren.