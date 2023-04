Gaming Review: The Last Worker für Nintendo Switch im Test vorab

Lesedauer: 5 Minuten

Das immersive narratives Abenteuer handelt also vom letzten Kampf eines einzigen Arbeiters in einer zunehmend automatisieren Welt, in der alle Aufgaben von Maschinen übernommen werden. The Last Worker bietet neben dem Arbeits- und Abenteuer-Aspekt vor allem viel Stealth-Mechanik auf.

Der Kapitalismus ist am Ende. Fast alle Dienstleistungen und Produkte kommen von einer grossen Firma: Jüngle. In The Last Worker findet wir uns in einer einsamen, bedrückenden, aber seltsam schönen Umgebung statt. Die Hauptfigur, Kurt arbeitet für den grössten Einzelhändler der Welt und muss sich zwischen Kapitalismus und Aktivismus entscheiden. Kurtist ein Explorer, so etwas wie ein Lagerarbeiter, der auf seinem fliegenden JünglePod und mit der vielseitig einsetzbaren JüngleGun unzählige Produkte aus einem Warenhaus JFC-1 verschickt.

Wir haben The Last Worker vorab für euch auf der Nintendo Switch gespielt.

Graphic Novels sind auch auf der hybriden Konsole aus Japan keine Seltenheit. Doch in letzter Zeit ist es um die Story-getriebenen Games etwas ruhiger geworden. Von Wired Productions wurde vorgestern ein Abenteuer gleichzeitig für PC, PS5 VR2 und XBox Series S|X veröffentlicht, dass das Filmstudio Oiffy (A Winter’s Journey) und dem VR-Developerstudio Wolf & Wood zusammen entwickelt haben. Nicht ohne Grund kommt das Spiel mit tiefgründigen Charakteren und Starbesetzung daher: Jason Isaacs (Lucius Malfoy!), Ólafur Darri Ólafsson (aus Phantastische Tierwesen), Clare-Hope Ashitey (Death in Paradise), David Hewlett (Stargate: Atlantis), Zelda Williams (Tochter von Robin Wiliams) und Tommie Earl Jenkins (Wednesday). Und die Graphik ist hand-gestaltet worden von Comiclegende Mick McMahon (Judge Dredd).

Jochen Jüngle, CEO der Firma Jüngle in The Last Worker. Screenshot: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Testeindruck zu The Last Worker

Graphik

Zunächst fällt das Bild auf, dass im Game entweder auf dem Bildschirm oder der VR-Brille zu sehen ist. Die Graphik von The Last Worker ist, dem Graphic-Novel-Genre entsprechend, an Comic-Bücher angelehnt. Deswegen zeichnet sich auch niemand geringeres als die lebende Legende Mick McMahon für die Figuren verantwortlich. Das vermag durchaus zu gefallen. Auch wenn der Effekt zunächst irritierend simepl wirkt, die Farben und Polygone zu reduzieren, so ist man schnell in dieser Ästhetik gefangen. Es passen so alle Elemente des Spiels nahtlos ineinander und erzählen die Geschichte stimmig.

Sound

Die modulare Musik im Spiel, die sich stets von stimmungsvoll düster bis aufregend pumpend dem Geschehen anpasst, unterstützt mit den passenden Soundeffekten und Geräuschen seht gut die Immersion hier, auch am traditionellen Bildschirm. Nicht von Ungefähr, denn für die Hintergrundmusik zeichnet sich Oliver Kraus verantwortlich, der schon für Sia, Adele oder Florence and the Machine komponierte.

An den grandios gesprochenen Dialogen und Monologen der wenigen Charaktere im Spiel merkt man schnell deren professionellen Einschlag. In herrlich-britischem Englisch und ohne ein Blatt vor den (Roboter-) Mund zu nehmen strotzen die Gespräche vor Charme und Witz, ohne dabei die Tiefe zu vernachlässigen. Viele Themen sind nicht gerade trivial – darum auch die Altersfreigabe USK 12 / PEGI 16 – werden aber glaubwürdig und authentisch vermittelt. Untertitel gibt es in The Last Worker, statt lokalisierter Sprachausgabe, auf Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Koreanisch, Japanisch und Chinesisch.