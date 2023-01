Gaming Review: NYXI Hyperion Wireless Controller für Nintendo Switch

Den Hyperion Controller von NYXI gibt es in drei Farbvarianten: Schwarz, Weiss und Transparent unter den Namen Meteor Light, Milk Style Meteor Light und Transparent Style. Wir testeten die schwarze Version, die aber natürlich technisch und spielerisch sich nicht unterscheidet von den anderen beiden. Nur dass die Transparent Style tatsächlich weniger RGB-LED mit bringt als die beiden anderen Gehäusefarben.

In der Pappschachtel kommt der NYSI Hyperion Controller mit einer Anleitung auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch, einem kurzen USB-C-Kabel sowie einer Halterung zum Verbinden der beiden Joy-Cons. Mehr liefert das Unternehmen aus Ontario in Kalifornien nicht mit. Braucht es aber auch nicht.

Wer auf der hybriden Gaming-Konsole Nintendo Switch länger zockt und nicht gerade kleine Hände hat, empfindet die Ergonomie der mitgelieferten Joy-Cons vielleicht eher als suboptimal. Zumindest ist das Netz voll von entsprechenden Erfahrungsberichten und der Markt an Joy-Con-Alternativen auch nicht gerade klein. Wir haben uns nun die NYXI Hyperion Meteor Light Wireless Controller für die Nintendo Switch angeschaut, die nicht nur mit mehr Pro-Controller-Feeling trotz Teilbarkeit aufwarten wollen, sondern gleichzeitig eine programmierbare RGB-Beleuchtung sowie eine Makro- und eine Turbo-Funktion bieten.

Der mitgelieferte Mittelteil weist zwei Schienen zum Aufnehmen der JoyCons auf und zeigt die vier LED der Controller, um die Reihenfolge an der Konsole widerzuspiegeln. Auf der Vorderseite ist das Logo des Herstellers in Form eines Eulenkopfs und die Wortmarke NYXI zu sehen. Das Bauteil ist jedoch komplett passiv und hat keinen Ladeanschluss.

An der Unterseite der beiden Controller ist ein USB-C-Anschluss zum Aufladen der jeweils 500 mAh fassenden Akkus ohne die Konsole und für Firmware-Upgrades via Windows PC angebracht. Die Akkus sollen für 6.5 Spielstunden ausreichen.

Die für Nintendo Joy-Cons üblichen Schienen zum Anschluss an die Konsole sind hier ebenso bei beiden NYXI Hyperion-Hälften vorhanden, wie die Sync-Taste, SR und SL sowie vier blaue LED zur Anzeige der Controller-Anschlussreihenfolge an der Konsole. Auch der Entsperrmechanismus ist an derselben Stelle wie bei den original JoyCons zu finden.

Beide Controller-Teile verfügen über die bekannten beiden Schultertasten L und ZL bzw. R und ZR. Zudem sind auf der Rückseite des NYXI Hyperion Controllers sechs weitere Tasten untergebracht, die so auf der Nintendo Switch bislang nicht verfügbar waren. Beide Joy-Con-Alternativen Controller-Hälften haben eine M-Taste zum Programmieren oder Aufnehmen von Makros und jeweils eine MR- bzw. ML-Taste um die Makros abzurufen. Die MR- und ML-Tasten sind im unteren, ergonomisch geformten Griff-Teil des JoyCons zu finden und können mit dem Ringfinger oder dem kleinen Finger gut erreicht werden. Zudem hat jeder Controller-Teil eine eigene Vibrationstaste, mit denen jeweils die Rumble-Motoren eingestellt werden können. Die Rückseite ist geriffelt und verspricht so einen besseren Grip als flache Oberflächen.

Linksseitig finden wir einen Analog-Stick oben und daneben die Minus-Taste, die hier jedoch kreisrund ist und nicht strichförmig. Der Analog-Stick des JoyCons ist mit einem LED-Kreis versehen, der in allen RGB-Farben strahlen, blinken und pulsieren kann. Ebenso finden wir am Rand der Vorderseite eine LED-Leiste von Minus-Taste bis zum D-Pad hin.

Zusammengesetzt sieht der NYXI Hyperion, der in Schwarz den Namen Meteor Light trägt, sehr ähnlich zum offiziellen Nintendo Pro Controller für die Nintendo Switch aus, nur dass die Griffverlängerungen nach unten fehlen. Beide Joy-Cons sind einzeln benutzbar und können sowohl kabellos als auch direkt an der Konsole bedient werden. Der Hyperion Controller von NYXI ist 109 x 65 x 54 mm gross und wiegt 186 Gramm laut Hersteller. Wir kommen mit der Küchenwaage jedoch auf 86 Gramm pro Joycon und 31 Gramm für den Mittelteil, also 203 Gramm insgesamt. Immer noch leichter als der Pro Controller mit 246 Gamm und auch einzelne original Nintendo Joy-Cons mit 48 Gramm (links) bzw. 51 Gramm (rechts).

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Neben dem Vibrationsmotoren verfügen die NYXI Controller auch über Gyrosensoren, um die Neigung des JoyCon-Ersatzes an die Nintendo Switch zu melden. NFC und HD-Vibration sucht man jedoch vergebens, ebenso wie die Infrarotschnittstelle.

Testeindruck zum NYXI Hyperion Wireless Contoller für Nintendo Switch

Verarbeitung und Tasten

Die Hyperion Controller von NYXI Gaming macht zunächst einen sehr leichten Eindruck, was auf den ersten Blick billig und wenig hochwertig wirkt. Dem ist jedoch nicht unbedingt so. Zwar ist alles aus Plastik und die Tasten wackeln im Inneren auch leicht hörbar, wenn man den NYXI Controller schüttelt. Doch abgesehen vom ungewohnt geringen Gewicht ist der NYXI Hyperion Wireless Controller für die Nintendo Switch durchaus als hochwertig verarbeitet zu bezeichnen. Alles passt aufeinander, keine Spaltmasse sind unnötig gross und nichts wackelt unnötig oder funkionsbeeinträchtigend. Dass die Tasten beim Schütteln ein Geräusch von sich geben, ist auch bei den original Nintendo Controllern der Fall, wenngleich auch etwas leiser.

Der Controller ist, trotzt seines geringen Gewichts, angemessen robust und macht einen langlebigen Eindruck. Rage Quits wird er zwar genau sowenig unbeschadet überstehen, wie andere Controller, aber ein versehentliches Fallenlassen oder kräftiges Zupacken und Drehen machen ihm nichts aus. Auch nach wochenlangem, wenig zimperlichen Zocken sind die Tasten alle noch wie neu und fühlen sich präzise und schnell an.

Druckpunkt und Geräusche

Die Tasten haben allesamt einen sehr gut spürbaren und relativ harten Druckpunkt. Gerade die Buttons unter den Analogsticks brauchen deutlich mehr Kraft als bei den original JoyCons, aber nicht so viel, dass es unangenehm oder unpräzise wäre. Man merkt aber deutlich, wenn man eine Taste drückt. Das hat auch seine Vorteile.

Die Tasten sind zudem aber etwas clicky; will heissen, sie machen ein deutlich hörbares Klick-Geräusch. Vor allem die Schultertasten L und R und T-Tasten sowie Home und Screenshot machen vergleichsweise helle, laute Geräusche. Aber auch das Steuerkreuz (ein echtes Steuerkreuz!) und die A, B, X und Y-Tasten sind lauter als beim Nintendo Joy-Con. Nicht viel, aber es fällt auf. Zumindest auf dem Testcouchtisch. Beim Spielen selbst ist das aber schnell vergessen. Auch die Analogsticks machen einen etwas steiferen Eindruck als die der Original-Controller, was auch nichts Negatives sein muss. Sie lassen sich präzise bedienen und funktionieren einwandfrei. Den berüchtigten Joycon-Drift konnte ich bislang hier auch nicht beobachten.

Grösse und Haptik

Die Grösse des Controllers zusammengebaut mit dem Mittelteil lässt sich sehr gut in zwei erwachsenen Händen halten, ist aber auch für Kinderhände kein Problem. Der NYXI-Mittelteil ist mit 60 mm deutlich breiter als die 42 mm der original Joy-Con-Halterung, so dass man die Hände beim Zocken etwas weiter auseinander hält, was durchaus angenehm auffällt.

Auch positiv hervorzuheben ist an dieser Stelle die Griffigkeit durch die geriffelte Rückseite. Das überrascht doch, wie gross der Unterschied beim Spielen ist.

Der Entsperrmechanismus bei den NYXI Hyperion deutlich leichtgängier und angenehmer zu bedienen im Vergleich mit dem der Nintendo Switch Joy-Cons. Egal ob an der Switch selbst oder am Mittelteil, kann man die Controller einfach abnehmen, wenn gewünscht.

Verbindung zur Nintendo Switch

Die Verbindung zur hybriden Konsole erfolgt gewohnt einfach und intuitiv. Einfach an die Konsole anstecken und schon sind die Geräte per Bluetooth gepairt. Alternativ kann auch die Sync-Taste gedrückt werden und im Systemmenü der Switch entsprechend ein neuer Controller zum Hinzufügen gesucht werden. Beides funktioniert tadellos.

Spieleindruck

Ebenfalls tadellos funktioniert das Spielen mit dem NYXI Hyperion Wireless Controller. Es gibt keine merklichen Verzögerungen bei der Eingabe oder andere Probleme. Die Steuerung ist immer präzise und so latenzfrei wie bei den original Controllern. Egal ob als Nintendo Pro Controller Ersatz oder als einzelne Joycons im Quer-Modus. Gerade letzteres erstaunt, da die asymetrische Form eigentlich eher dagegen spricht, die JoyCons im Single-Mode zu benutzen, aber das klappt sehr gut und fühlt sich auch nicht sehr ungewohnt an. Selbst an die Makro-Taste kommt man dann immer noch gut heran.

Kommen wir also zu den Zusatzfunktionen.

RGB Beleuchtung

Die Beleuchtung der Ringe um die Analog-Sticks und die LED-Bar daneben lassen sich über die T-Taste zusammen mit dem Analog-Stick-Button steuern. Damit wechselt man durch die verschiedenen Farbmodi, die für beide LED-Elemente des jeweiligen Controller-Teils gelten, durch: rot, gelb, blau, grün, lila, orange, weiss, bunt und im Kreis wechselnd bunt.

Hält man die T-Taste und drückt zwei mal auf den Analog-Stick, wechselt der Effekt von konstanter Beleuchtung zu einem sogenannten Atmungsmodus, bei dem die LED abwechselnd auf- und abgeblendet werden. Ein weiterer Doppelklick schaltet die Beleuchtung ganz aus.

Hält man die T-Taste gedrückt und bewegt den Stick nach oben oder unten, kann man die Helligkeit der RGB-Beleuchtung in drei Stufen einstellen.

Die Beleuchtung funktioniert tadellos und sieht schick aus, wenn man auf RGB-Effekte an Gaming-Zubehör steht. Ich für meinen Teil bin froh, dass man diese LED auch ausschalten kann, schon alleine um den Akku zu schonen.

Vibrationsmotor

Die Vibrationsmotoren können jeweils auf der Rückseite mit der entsprechenden Taste in vier Stufen eingestellt oder aber deaktiviert werden. Dazu drückt man einfach auf die Taste mit der Wellenlinie, die auf der Controller-Rückseite etwas eingebettet im Gehäuse liegt.

Das klappt soweit gut und der Vibrationsmotor ist gut spür- und nur mässig hörbar. Allerdings ist ein unterschied zwischen den vier Virationsstärken kaum auszumachen.

Turbo-Funktion

Die Turbo-Funktion macht genau das, was wir seit Jahrzehnten von solchen Konsolen-Controllern kennen. Sie wiederholt programmiert schnell eine Tasteneingabe, ohne dass wir so schnell drück müssen. Beim NYXI Hyperion Wireless Controller funktioniert das recht einfach. Die gewünschte Taste wird gehalten und gleichzeitig die T-Taste gedrückt, um den Turbo einzuschalten. Der Controller simuliert nun wiederholtes, mehrmaliges Drücken der gewählten Taste. Man kann die Frequenz des Turbos steuern mit T und den Plus- und Minustasten und auch wieder deaktivieren.

Das klappt soweit ganz gut und lässt sich in Spielen, die schnelle Tasteneingaben erfordern, auch ganz gut einsetzen. Oft ist der Stopp jedoch etwas zu spät und es erfordert ein wenig Übung, um mit der Turbo-Funktion gut umgehen zu können. Und all zu viele Spiele habe ich gar nicht gefunden, in denen der Turbo wirklich einen Vorteil bringen würde. Aber vielleicht spiele ich einfach nicht die passenden Games auf der Switch.

Makro-Funktion

Auch die Makro-Funktion ist relativ einfach zu bedienen. Man hält die M-Taste auf der Rückseite, bis die blauen LED auf der Seite aufleuchten und wählt dann die Taste oder die Tastenkombination, die man programmieren möchte, durch einfaches Drücken aus. Dabei können auch Abfolgen von Tasten einprogrammiert werden, also beispielsweise Taste A für eine Sekunde, dann zwei Sekunden Pause, dann Taste B und rechter Analogstick nach oben. Fortan ist die Makro-Taste auf dem jeweiligen Joycon mit der einprogrammierten Kombination belegt und spielt diese ab. Leider können so aber nur diejenigen Tasten des jeweiligen Joycons programmiert werden. Die ML-Taste kann also nur für Tasten der linken Hälfte des NYXI Hyperion benutzt werden und umgekehrt die MR-Taste nur für die rechte Hälfte. Kombinationen aus A,B,X,Y und dem D-Pad sind also beispielsweise nicht möglich.

Auch die Makro-Taste klappt so ganz gut und kann in manchen Spielen nützliche Dienste leisten. Schade nur, dass man jeweils auf eine Hälfte des Controllers beschränkt ist.

Akku und Verbindung

Die vom Hersteller angegebene Akkulaufzeit von 6.5 Stunden beschränkt sich auf die Spieldauer ohne LED-Beleuchtung und scheint halbwegs realistisch. Fünf bis sechs Stunden waren durchaus drin, bis dem NYXI Hyperion der Saft aus ging. Dabei melden die Controller brav ihren Ladestand an die Konsole via Bluetooth, so dass man entsprechende Warnhinweise angezeigt bekommt.

Die Bluetooth-Verbindung klappt zudem auch sehr gut und steht derjenigen der originalen Controller von Nintendo in nichts nach. Sie reicht gute zehn Meter weit und reicht somit für das Zocken vom bequemen Sofa aus durchaus.

Auch an der Konsole selbst funktioniert der NYXI einwandfrei und wackelt sogar etwas weniger als das Originalzubehör. Die Controller funktionieren einwandfrei sowohl mit der originalen Nintendo Switch, der aktualisierten Baureihe und auch mit dem OLED-Modell. Einzig dadurch dass der Controller etwas dicker ist, sind leicht störende Stufen zwischen Griffrückseite und Konsole zu bemängeln. Dass der Mittelteil des NYXI Hyperion auch nicht auf die volle Tiefe des Controllers aufgebaut wurde, ist indes ein Vorteil, da er so auch die Joy-Cons von Nintendo aufnehmen kann.

Preis und Fazit

Für den NYXI Hyperion Wireless Controller für die Nintendo Switch zahlt man beim Hersteller 54,18 Euro bzw. SFr. in den Varianten Weiss und Schwarz, also Meteor Light und Milk Style Meteor Light, während die Transparent Style-Version mit 56,08 Euro bzw. SFr. zu Buche schlägt. Die weisse Version, Milk Style Meteor Light, die dann auch optisch zum neueren OLED-Modell der Nintendo Switch passt, kann jedoch derzeit noch nur vorbestellt werden und soll ab kommender Woche in den Handel kommen.

Insgesamt ist der NYXI Hyperion Wireless Controller eine interessante Alternative zum Originalzubehör für die Nintendo Switch. Die gute Griffigkeit und die angepasste Ergonomie machen sie zu einem ernstzunehmenden Konkurrenzprodukt zum bekannten HORI Splitpad Pro, dass allerdings mit einer offiziellen Lizenz von Nintendo und einem etwas günstigeren Preis daher kommt. Dafür liefert NYXI die nette Turbo- und Makro-Funktion mit und hat auch RGB-Beleuchtung mit an Bord, was für alle Streamer und Content Creators da draussen vielleicht interessant ist.

Schade, dass der abnehmbare Mittelteil des Controllers, analog zur Standard-Joy-Con-Halterung von Nintendo, keinen USB-C-Anschluss zum Aufladen der JoyCon-Alternative mit sich bringt. So muss jede Hälfte separat per USB-C-Kabel oder an der Konsole direkt aufgeladen werden. Das wäre schon nett gewesen.

Auch NFC und HD-Vibration sucht man vergebens, ebenso wie die Infrarotschnittstelle. Wer auf diese Features der Nintendo Switch in seinen Spielen nicht verzichten möchte, wird mit dem NYXI Controller keine Freude haben. Das ist aber bei wohl allen Drittanbieter-Controllern der Fall, die mir bisher untergekommen sind.