Gaming Review: NYXI Carbon One Carrying Case für Nintendo Switch

Das Etui ist hauptsächlich aus Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer, kurz ABS, gefertigt und mit einem YKK-Reissverschlüss mit zwei Reitern ausgestattet. Am Reissverschluss sind kurze Schlaufen mit dem Herstellernamen NYXI und dessen Eulen-Logo angebracht, so dass die Zipper nochmals etwas länger und besser zu greifen sind.

Das NYXI Case ist 330 x 140 x 75 mm gross und wiegt 480 Gramm. Die Aussenseite ist geprägt vom Polycarbonat-Kunststoff in Carbon-Optik, also dunkelgrauen und schwarzen Mustern. Die Schutzhülle soll bis zu 50 kg belastbar sein, Stösse, Schläge und Stürze abfangen und zudem wasser- und staubfest sein.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Testeindruck

Die Verarbeitung des NYXI Carbon One Carrying Case ist einwandfrei. Alles ist sauber vernäht, passt ineinander und macht einen guten Eindruck. Die Schutzhülle nimmt die Nintendo Switch mit NYXI Hyperion Controllern oder auch mit Hori Split Pad oder Spit Pad Pro problemlos auf und schützt die Spielkonsole und deren Zubehör. Die einfachen Gummizug-Fächer nehmen die Spielspeicherkarten der Switch sehr gut und sicher auf.

Durch den faltbaren Trenner, an dem die Nintendo Switch mit zwei Gummizügen einfach aber effektiv befestigt werden kann, dient das Carbon One von NYXI gleichzeitig auch als Ständer und erlaubt Spielen und gleichzeitiges Aufladen des Gaming-Konsole.

Auch im oberen Fach, dass mit einem Reissverschluss verschlossen wird, kann weiteres Zubehör, etwa zusätzliche Joycons oder Kabel, gut verstaut und transportiert werden.

Die Belastbarkeit von bis zu 50 kg haben wir im Test mit Büchern ausprobiert, natürlich ohne eine Konsole in das Case zu legen. Es zeigte sich, dass auch bei knapp über dem angegebenen Gewicht, genauer bei circa 51 kg, sich keine Dellen oder Verformungen der Hülle zu beobachten waren, so dass eine darin befindliche Nintendo Switch vermutlich gut geschützt ist.

Wasser und Staub hält das NYXI Carbon One Carrying Case zwar einigermassen ab. Untertauchen sollte man das Ganze jedoch nicht, da der Reissverschluss mit den zwei Schlitten nicht komplett dicht schliessen kann. Spritzwasser oder einen Regenguss hält das Case indes allemal ab.

Preis und Fazit

Das NYXI Carbon One Carrying Case für Nintendo Switch mit den NYXI Hyperion oder NYXI Athena Controllern kostet beim Hersteller 34.01 SFr. bzw. Euro.

Wer sich die Joycon-Alternativen von NYXI oder Hori zugelegt hat und entsprechend ein tieferes Case für die Nintendo Switch braucht, macht mit dem Carbon One von NYXI nicht viel falsch. Preislich sind günstigere Alternativen auf dem Markt zu finden, doch die robusten Reissverschlüsse und die gute Verarbeitung sprechen für das NYXI Carbon One Carrying Case.

So gesehen passt alles und das Case tut, was es soll. Natürlich ist es etwas ungewohnt gross und nicht gerade das unauffälligste Etui für die transportable Konsole von Nintendo. Wer jedoch öfter die Nintendo Switch mit den ergonomischeren Controllen Hori Split Pad oder eben dem NYXI Hyperion oder Athena Wireless Controller in den Koffer oder die Reisetasche legen will, sollte das NYXI Carbon One auf jeden Fall in Betracht ziehen.