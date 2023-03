Gaming Review: Lumote – The Mastermote Chronicles für Nintendo Switch

Lesedauer: 4 Minuten

Auf der hybriden Spielkonsole Nintendo Switch sind Plattformer und Puzzle-Spiele besonders beliebt. Das liegt einerseits wohl historisch begründet in der langen Tradition des japanischen Konzerns, die das Plattformer-Genre vielleicht überhaupt so populär gemacht hat. Andererseits sind Plattform-Spiele neben ihrer Zeitlosigkeit auch einfach schnell zu verstehen, bieten aber viel Abwechslung und herausfordernde Rätselmöglichkeiten an. Darum ist der 3D-Puzzle-Plattformer Lumote, entwickelt von Luminawesome Games und vertrieben von Wired Productions heute im Test.

Darüber hinaus kann die Sprache des Menüs in Lumote: The Mastermote Chronicles gewählt werden, zwischen Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Japanisch, Chinesisch und Koreanisch. Die Einstellungen erlauben es ausserdem, die Bildrate in FPS sowie die Rätselstatistik ein- oder auszublenden. Zudem gibt es eine Reihe von Achievments zu erspielen und 54 Wesen aus unterschiedlichsten Arten im Verlauf des Spiels einzusammeln.

Das wirkt in jeder Situation stimmig und stört nicht, wenngleich man sich schon an das kindliche Quietschen zunächst gewöhnen muss. Aber nach kurzer Zeit fällt das kaum noch auf.

Was in Lumote: The Mastermote Chronicles zuallererst auffällt, ist das Bild. Es ist alles recht dunkel, abgesehen von unserer Mote-Figur und blauen sowie roten Bahnen, Ebenen und Elementen. Diese recht einfache Bildsprache sieht aber nicht nur sehr gut aus, sondern macht es enorm einfach, zu verstehen, worauf es im jeweiligen Rätsel an kommt. Und das ist wichtig, denn das Spiel kommt ohne Text, Tutorial oder Erklärungen aus. Nach dem Story-Video zu beginn des 3D Puzzlers müssen wir uns alles selbst erschliessen!

Screenshots: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Spieleindruck

Was die 3D-Puzzles in Lumote The Mastermote Chronicles besonders macht, ist neben Graphik und Sound die Art und Weise, wie die Rätsel aufgebaut sind. Von mal zu mal werden sie schwieriger, setzen aber immer auf zuvor bereits Erlerntes und Bekanntes. Ob es um Brücken aus Anemonen geht, das Umlenken und Blockieren der roten und blauen Energiestrahlen oder um Reisen auf dem Rücken anderen Wesen. Schnell erkennt und erlernt man in Lumote die wichtigen Elemente des jeweiligen Puzzle-Abschnitts, doch die Reihenfolge, in der was gemacht werden muss, bietet immer wieder Überraschungen und Herausforderungen.

Nur eins noch…

Schnell ist man so stundenlang in dieser ruhigen Welt, die beim Herunterfallen uns einfach zum letzten Speicherpunkt zurück setzt, und versucht, Rätsel für Rätsel zu lösen, nur um das nächste Rätsel zu sehen. Und ja, das macht richtig Spass. Da ist es auch nicht so schade, dass Lumote nur ein Single-Player-Spiel ist.