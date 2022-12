Gaming-Review: Bravery & Greed für Nintendo Switch

Denn eigentlich lockt die ewige Gier. In Bravery and Greed kann man immer weitere, aufregende Inhalte und spielverändernde Erweiterungen freischalten, indem man mit Gold noch mehr Level aufsteigt. Nein, kein Free2Play, sondern solide Spielmechanik.

Bravery & Greed hat dabei keine grosse Story. Es beginnt damit, dass die vier Charaktere, eine Amazone, ein Ritter, ein Magier und ein Dieb, zusammen in einer Bar trinken. Der Dieb erzählt den Charakteren, dass ein verstecktes Tor hinter einem Wasserfall unermessliche Reichtümer birgt. Um an den Schatz zu gelangen, muss die Gruppe jedoch vier Runen finden, die in verschiedenen Gebieten der Welt versteckt sind. Wenn man damit erfolgreich ist, gibt es eine kurze Zwischensequenz mit dem freigeschalteten Ende. Von den beiden Enden, die ich freigeschaltet habe, war keines besonders unterschiedlich und hing hauptsächlich damit zusammen, wie sich das Ergebnis auf die zukünftige Welt auswirken würde. Doch davon einmal abgesehen.

Mit einem spektakulär aussehenden aber relativ einfach zu bedienenden Kampfsystem kann man so mit seiner anpassbaren Figur aus einer der vier Charakerklassen (Amazone, Krieger, Schurke oder Zauberer) in einer Vielzahl von kooperativen und kompetitiven Spielmodi mit Freunden und Freundinnen lokal, online oder auch hybrid spielen. Get rich or die trying!

Im Moment sind Roguelikes und Rogue-Lites extrem beliebt. Wir hatten auch schon das eine oder andere Game auf dem Prüfstand, das an diesem Genre gekratzt hat. Mit Bravery und Greed erleben wir nun den Nervenkitzel von zufälligen Durchläufen in Verbindung mit dem bewährten Beat ’em up-Genre in einer Fantasy-Welt voller Monster, Magie und Action. Der Clou wird bereits im Titel des Spiels angesprochen: Werden wir für Tapferkeit belohnt oder für Gier bestraft?

Testeindruck zu Bravery & Greed

Graphik

Während die Graphik in bewährter, detailverliebter Pixel-Graphik daher kommt, sind vor allem die Räume und Hintergründe sehr aufwändig gestaltet und sorgen für einen frischen Look. Auch alle Effekte sind wirklich schön gestaltet und weitab von der 16-Bit-Ära. Dafür bekommt man aber die Option, einen alten Röhrenmonitor zu simulieren und Scanlines können eingeschaltet werden. Nett, wenngleich auch nicht unbedingt Meins.

Die Graphiken der Räume, Monster und Gegenstände ähneln sich hingegen alle doch sehr. Dazu später noch mehr.

Sound

Auch der Sound kann sich sehen bzw. hören lassen. Passende Geräusche zu allen Monstern und Viechern, Waffen und magischen Effekten vor dem Hintergrund eines mitreissenden, mittelalterlich angehauchten Fantasy-Soundtracks begleiten das Geschehen in Bravery & Greed. Allerdings ist auch hier nicht besonders viel Abwechslung zu hören. Alle Skelette klingen gleich, alle Schleimmonster ebenso. Jeder Mittelalter-Raum klingt ebenso identisch wie jede Höhle. Das ist schade.

Texte

Wenngleich die Dialoge, die neben Englisch und Französisch auch auf Deutsch, Spanisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch und Chinesisch verfügbar sind, nicht vertont wurden, ist der Humor in den Dialogen durchaus bemerkenswert.

Steuerung

Die Steuerung des Spiels ist schnell erlernt und kann leider nicht angepasst werden. Für die meisten Aktion benötigt man jedoch nur wenige Tastenkombinationen und die meiste Zeit hackt man geflissentlich auf Horden von Monstern ein, ohne sich gross um die Tastenbelegung kümmern zu müssen. Ist etwas besonderes zu finden, etwa ein Schalter, wird auch immer ein kleiner Hilfetext eingeblendet, welche Taste oder Tastenkombination dafür gebraucht wird.

Gameplay

Wie bereits erwähnt, können die Spieler einen von vier Charakteren wählen, von denen jeder eine grosse Anzahl von alternativen Farben hat. Jeder Charakter hat einen anderen Spielstil, was sich auf den Schwierigkeitsgrad auswirkt. Während die Amazone und der Ritter relativ einfach sind, sind der Dieb und der Magier überraschend kompliziert. Wer sich für einen der beiden Charaktere entscheidet, wird eine beträchtliche Lernkurve haben, während man die beiden anderen innerhalb von wenigen Minuten meistern kann. Gerade was die Themen Reichweite und Kombo-Entwicklung an geht sind diese beiden Charakterklassen eher komplexer. Mit der Amazone hingegen kann man wahrscheinlich die meisten Level sehr einfach schaffen, indem man gedankenlos Angriffe ausführt.

Obwohl es mehr als 50 generische Figurenklassen gibt, tauchen in den ersten vier Level nur etwa 30 auf. Manche davon sind an bestimmte Umgebungen gebunden, so dass etwa in den Eishöllen kein Säureschleim spawnt etc. Roguelite geht da doch auch anders. Es ist in den einzelnen Durchläufen, egal ob im Erkundungs-Modus oder im schnellen Geplänkel, irgendwie nicht so viel Abwechslung, wie es auf den ersten Blick erscheint. Und die Levelreihenfolge reduziert die Anzahl der möglichen Monster nochmals. Auch die Bosse sind vorgegeben und gehören Fest zu einem Leveltyp. Das bedeutet, dass man bei jedem Durchgang muss gegen dieselben vier Endgegner antreten muss und am Ende gegen einen von zwei. Schade, dass hier so wenig Varianz möglich ist.

Ähnlich verhält es sich mit der Ausrüstung, Beute, Segnungen und anderen Modifikatoren, denen man während eines Durchgangs begegnen kann. Es fühlt sich ziemlich bald alles gleich an. Zum Beispiel die Handschuhe: Es gibt jeweils einen, der Feinde in Brand setzt, die Angriffsgeschwindigkeit erhöht, Feinde vergiftet, die gegnerische Angriffsgeschwindigkeit verringert, den Angriff erhöht, den gegnerischen Angriff/die gegnerische Verteidigung verringert, Angriffe heilt und so weiter und so fort. Weitere Handschuhe haben dieselben Effekte, aber noch ein zusätzliches Gimmick. So erscheint manchmal etwa Blitz, eine Giftwolke oder Ranken, die aus dem Boden wachsen. Das ändert aber nicht sehr viel an dem Angriff.

Im Grossen und Ganzen wird ein durchschnittlicher Durchlauf darin bestehen, dass man ein bis drei unterschiedliche Angriffe so lange ausführt, bis alles auf dem Bildschirm stirbt. Da die Feinde im Durchschnitt ca. tausend Lebenspunkte mitbringen, macht es keinen grossen Unterschied, ob man mit 50 oder 60 Schadenspunkten angreift. Nach etwa vier Sekunden ist das Viech sowieso tot.