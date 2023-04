Gaming Review: Batora – Lost Haven für Nintendo Switch im Test vorab

Lesedauer: 4 Minuten

Im Laufe des actionreichen Games erkunden wir eine Reihe einzigartiger ausserirdischer Planeten und entdecken eine Galaxie, in der die Moral verschwimmt und die Grenze zwischen richtig und falsch gnadenlos dünn ist. Auf ihrer Erkundungstour muss Avril ihre Fähigkeiten nutzen, zwischen zwei Kampf- und Interaktionssystemen zu wechseln. Wir machen in dem Single-Player-Spiel und die Kräfte von Sonne und Mond zunutze gleichermassen und nutzen die Kraft des Geistes und Körpers in frenetischen Kämpfen gegen tödliche Feinde und unheimliche, gigantische Monster.

Avril, die Hauptfigur, in Batora hat ihre gesamte Familie und gelernt, zu überleben. Die Teenagerin aus London, oder das, was davon noch übrig ist, hätte nie gedacht, dass sie einmal eine Heldin sein würde. Nach einem mysteriösen und verheerenden Ereignis wurde ihre Welt auf den Kopf gestellt. Während die Erde am Rande der Zerstörung steht, wurden Avril von mysteriösen Gottheiten, Sonne und Mond, aussergewöhnliche Kräfte verliehen. Nun reist sie quer durch das Universum, um uralte Geheimnisse zu lüften und eine Reihe von lebensverändernden Entscheidungen zu treffen.

Das Spiel war nun schon eine Weile, genauer seit Oktober 2022, für PC, MS Xbox und Sony PlayStation auf dem Markt. Nun endlich wurde es am 6. April 2023 für die Nintendo Switch veröffentlicht. Die Rede ist vom Action-Rollenspiel im SciFi-Setting Batora: Lost Haven, das die italienische Spieleschmiede Stormind Games erschuf und Team17 als Publisher vertreibt. Wir konnten es vor dem Release ausführlich auf der hybriden Konsole ausprobieren und geben euch nun zum Ostermontag einen Einblick in das Spiel.

Testeindruck zu Batora: Lost Haven für Nintendo Switch

Wenn ihr euch bis hierher fragt, warum das Spiel Batora und nicht Avril heisst: Batora ist ein geheimnisvolles Wesen, eine Hexe vielleicht, die in einer Paralleldimension lebt und deren Ziele und Fähigkeiten unergründlich sind, abgesehen von ihrer aufrichtigen Zuneigung zu Avril. Sie begegnet uns im Spiel immer wieder, gibt der Story einen weiteren Twist oder wiederbelebt Avril nachdem diese ihre Kräfte verloren hat.

Graphik und Sound

Was zunächst in Batora auffällt, ist die im Genre von Action-Adventures und Action-RPG gewohnte isometrische Ansicht, die in Batora: Lost Haven für die Switch erstaunlich gut aussieht. Diablo III auf Sci-Fi und ordentlich Graphik-Doping! Egal ob auf der Oberwelt oder in den vertrakten Rätsel-Dungeons der Zwischenwelten sieht alles passend, stimmig und richtig gut aus. Ja, die Hauptfigur Avril ist etwas klein geraten auf den ersten Blick. Doch dafür ist umso mehr Raum auf dem Bildschirm für die imposanten Kampfeffekte und die gigantischen Monster, die es zu besiegen gilt. Bei den Boss-Monstern, auf die H. P. Lovecraft fast schon neidisch geworden wäre, wird dann auch die Perspektive wiederum passend geändert, so dass wir uns besser bewegen und gezielter agieren können. Und weil die isometrische Ansichten ohne Kamerasteuerung aus kommt, kann man sich voll und ganz auf fast schon klassisches Hack and Slay konzentrieren.

Die Soundeffekte sind passend und angenehm vielfältig. Auch die Hintergrundmusik ist gut gewählt, stimmig und atmosphärisch passend. Was jedoch richtig überrascht und zu begeistern vermag an der Stelle ist die durchgängige Sprachausgabe. Zwar ist sie nur in (britischem) Englisch verfügbar. Hingegen können Texte und Untertitel auf Japanisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Koreanisch und Chinesisch angezeigt werden. Aber jede Figur, die zur Story beiträgt, wird gesprochen. Nur kleine, unbedeutende Non-Player-Characters (NPC) am Wegesrand, mit denen wir gar nicht wirklich interagieren können, oder Händlerinnen, die nichts bedeutendes von sich geben, bleiben in der reinen Sprechblase stehen. Das ist von einem eher kleinen Indie-Studio wie Stormind Games nicht zu erwarten und bringt die Stimmung in Batora: Lost Haven immens gut rüber.