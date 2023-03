Gaming Review: Baldo The Guardian Owls für Nintendo Switch im Test

Lesedauer: 9 Minuten

Baldo: The Guardian Owls kommt mit mehr als 50 Stunden Spielzeit dank dreier Abenteuer, die teilweise auch mal DLC waren: The Three Fairies, Die Elementartempel und The Guardian Owls. Das dritte Kapitel war ursprünglich noch der Hauptteil des Spiels und wurde nach und nach erweitert, um die Einführung rund um die drei Feen und das Prequel rund um die Elementartempel.

Wir spielen den Titelhelden, Baldo: Ein Kind in einer unbekannten und verzauberten Welt. In Baldo: the Guardian Owls müssen wir eine Vielzahl herausfordernder Rätsel und Verliese meistern, eine faszinierende Welt erkunden und triff jede Menge kauzige und unvergessliche Charaktere, während wir versuchen, die kryptische Prophezeiung zu entschlüsseln und ein finsteres Schicksal abzuwenden.

Anime im Ghibli-Stil und Action-Adventure-Rollenspiel im Zelda-Stil?! Auf jeden Fall! Kaum ein Titel hat visuell und auch spielerisch so sehr Eindruck gemacht in den letzten Jahren, wie Baldo: The Guardian Owls. Zumindest nicht von einem Indie-Studio. NAPS Team entwickelte und vertreibt das Singleplayer-Spiel komplett alleine. Wir haben unsere Review nun knapp ein Jahr nach dem Start für Nintendo Switch und Sony PlayStation 4 veröffentlicht. Auch, weil damit viel der teilweise gravierenden Bugs und Story-Fehlern im Gameplay unterdessen mit Updates und Patches behoben wurden.

Testeindruck zu Baldo: The Guardian Owls

In Baldo: The Guardian Owls schlüpfst du also in die Rolle des titelgebenden Link-Möchtegerns und begibst dich auf eine epische Heldenreise, um die Geheimnisse und Mysterien hinter dem legendären Dorf der ebenfalls titelgebenden Wächtereulen zu ergründen. Die Geschichte ist gut aufgebaut und präsentiert uns sofort Geschichten von versunkenen Galeonen, verborgenen Schätzen, magischen Toren und allen möglichen Monstrositäten und Gefahren. Auch die vorherigen Kapitel um die Feen und Elementartempel ziehen einem sofort in ihren Bann. Es ist einfach ein wunderschönes Spiel, in dem man sich bewegen kann, und die Verliese und Gebiete, die man auf seinem Weg durchquert, sind durchweg spektakuläre, stimmungsvolle Orte, an denen man viel Zeit verbringen kann. Alles kann erneut besucht und erkundet werden. Bosse und Rätsel sind dann zwar bereits besiegt oder gelöst, aber die kleinen Gegner kommen am nahezu identischen Ort wie zuvor zurück und müssen erneut geschlagen werden.

Graphik und Sound

Graphisch sticht der Indie-Titel schon mal deutlich aus der Masse hervor und kann sich mit AAA-Spielen und Nintendos eigenen Games gleichermassen messen. In einer wunderschön gestalteten und toll animierten Open World finden sich Baldo: The Guardian Owls und die Titelfigur wieder. Schatten und Lichteffekte, Reflexionen und Tiefenunschärfe machen Baldo zu einem der am besten aussehenden Spiele auf Nintendo Switch. Egal, ob man angedockt oder im Handheld-Modus spielt, die Welt, in der sich Baldo hier abmühst – und ja, glaubt mir, dass man sich abmüht – ist absolut vollgestopft mit Charme im Ghibli-Anime-Stil. Alles strotzt vor Atmosphäre und ist voller anspruchsvoller kleiner Details in ihrer Präsentation. Was den Wunsch angeht, dieses Spiel zu spielen, weiterzumachen und alles zu sehen, was es zu bieten hat, so ist das, was NAPS Team aus künstlerischer Sicht erreicht hat, nahezu makellos.

Dazu kommt der anregende, interessant-verspiele Soundtrack, der zwar deutlich abwechslungsreicher sein dürfte – mehr als eine handvoll unterschiedlicher Hintergrund-Lieder habe ich bislang nicht gehört – und passende Soundeffekte. Keine Sprachausgabe, aber der kindliche Protagonist Baldo stöhnt und schreit beim Kämpfen und Verletzungen sowie im Tod glockenhell auf – und sterben wird die Figur im Zuge ihrer Abenteuer leider oft, doch dazu später mehr.

Man merkt hier, dass am Action-Adventure-Rollenspiel von NAPS Team 15 Jahre gearbeitet wurde. Wer es vor knapp zwei Jahren, kurz nach dem Erscheinen im August 2021 spielte, ist aber vielleicht über zig Clipping-Fehler und seltsame Graphiken und Menüs gestolpert. Das ist unterdessen alles deutlich besser geworden. Erstaunlicherweise gab es diese Woche, mehr als anderthalb Jahre nach Release, noch Updates für Baldo: The Guardian Owls. Selten sieht man ein Studio, zumal kein richtig grosses, dass sich nicht nur um sein Produkt weiter kümmert, sondern auch auf die Community hört.

Steuerung in Baldo: The Guardian Owls

Die Steuerung von Baldo ist denkbar einfach. Der linke Analog-Stick steuert die Hauptfigur, die nicht Hüpfen, dafür Sprungrollen vollführen kann. Mit A wird interagiert, geredet und mit der Hauptwaffe gekämpft, mit B die Sekundärwaffe oder das Item aus dem unbegrenzten und unterdessen gut sortierten Inventar aus und setzt dies mit X ein. Die Schultertaste R dient zum Rennen, L setzt den Schild ein, sobald wir einen erworben haben. So weit, so einfach und intuitiv, zumal die Tastenkombinationen auch stets angezeigt werden. Anpassen können wir leider nichts an der Tastenbelegung und eine Zoom-Funktion gibt es auch nicht.

Gameplay

Kommen wir zum Hauptkritikpunkt an Baldo: The Guardian Owls für die Nintendo Switch, dem Gameplay. Es kann fast unerträglich schwierig, repetitiv und klobig sein. An vielen Stellen ist das spiel verwirrend und wirkt unausgereift. Die Quests entfalten in jedem der drei Kapitel, die ehemals als DownLoadable Content (DLC), nach und nach grössere Herausforderungen und führen über Zig Rätsel zu Boss-Gegnern. Allerdings dauert das eine Weile. Allein bis wir unser Schwert aus dem alten Tümpel gezogen haben vergeht schon gut eine Stunde! Auf der Haben-Seite steht wiederum, dass man neugierig erkundend Rodia und die Welt um das Dorf Asoka erkunden kann, bis man einen Weg zu dem See entdeckt hat, in dem das Schwert sein soll. Die Hinweise darauf, wie man dort hin gelangt, sind jedoch so karg gestreut und derart unkonkret, dass man wirklich Fantasie braucht oder schieres Ausprobieren.

Schade, denn die ansprechenden Dialoge mit den vielen liebevoll gestalteten Charakteren am Weg entlang könnten diesbezüglich durchaus mehr her geben. Entweder ich habe die dezenten Hinweise einfach immer überlesen oder frage stets die falschen Personen, aber so richtig klar wird nicht immer, wo genau wir hin müssen. Und die Weltkarte, die sich erst nach und nach füllt, ebenso wie die Karte der Dungeons und Labyrinthe, ist im Handheldmodus viel zu klein. Man erkennt gerade mal grobe Umrisse und man kann nicht hineinzoomen. Sehr schade und wenig hilfreich. Der Unterstützte Modus, der in den anderthalb Jahren seit Release neu dazu kam, bringt dabei wenigstens auf der Minimap kleine bauen Punkte, die zumindest die Richtung aufzeigen, in der wir den Dungeon oder Tempel finden, zu dem wir sollen. Meist ist auf dem Weg dahin jedoch noch das eine oder andere Sidequest zu erledigen und ab und zu ist die Storyline auch verschoben. Beispielsweise wird Baldo im Teil The Three Feries

von dem Banjo-spielenden Frosch vor die Wahl gestellt, welchen verlassenen Tempel er zu erst aufsuchen will, um die zweite und der drei Feen zu befreien. Doch an mehreren Stellen verweist der Dialog dann auf eine explodierende Pflanze, die wir einsetzen könnten, um Hindernisse zu beseitigen, just aber gerade dieses nicht. Obschon wir diese Pflanze ja noch gar nicht als Samen im Inventar haben geschweige denn davon gehört haben, dass wir diese benutzen könnten. Die Bombo-Pflanzen begegnen uns bis dahin lediglich als fiese Gegner.