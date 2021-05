Gamewarez Alpha im Test: Genialer Einstiegs-Sitzsack für alle (Gaming-)Fälle

Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass ich als Kind in den 90er-Jahren einen Sitzsack hatte, in den ich mich fallen lassen konnte und mit dem ersten Game Boy in andere Welten eintauchte. Irgendwie weckt der Gamewarez Alpha Sitzsack genau diese Erinnerung. Bereits die Classic-Version hat uns in einem vergangenen Test überzeugt, doch wie sieht es nun mit dem günstigen Einstiegsmodell aus? Nun habe auch ich mir meine Nintendo Switch und mein iPad geschnappt und mich wieder fallen lassen.

Design und Verarbeitung: Rudimentär, genial und absolute Spitzenklasse

Er mutet mit einem Zipfel schon etwas merkwürdig an, der Gamewarez Alpha Sitzsack, doch der Zipfel hat eine starke Funktion. Er dient als Rückenstütze und ist durch die Ausbuchtung unten wirklich mehr als nur bequem. Die Verarbeitung kann nur einmal mehr als absolute Spitzenklasse bezeichnet werden. Die Nähte sind fest und von hoher Qualität. Das Material ist leicht wasserabweisend, kann ja schliesslich einmal was daneben gehen, wenn ihr in der Seitentasche an der rechten Seite euer Getränk verstaut. Mit einem Lappen lässt sich die Flüssigkeit recht einfach wieder abwischen.

Die Grösse beträgt 90 x 65 x 80 Zentimeter, was den Sitzsack etwas voluminöser macht, als ein handelsüblicher Gaming-Stuhl, aber das will der Alpha auch gar nicht sein. Ihr lasst euch einfach fallen, holt das Handy raus oder das iPad, vielleicht auch die Switch und fangt ungebunden an zu zocken und das gar für einen längeren Zeitraum, denn die Qualität ist auf Langlebigkeit getrimmt. Das merkt man dem Produkt auch deutlich an! Daumen hoch. Im Vergleich zum Sitzsack aus der Classic-Reihe von Gamewarez ist er nur minimal kleiner und leichter. Designtechnisch fehlt ihm nur die verstärkte Ziernaht und die Kopfhörerschlaufe auf der linken Seite, die beim Classic Sitzsack dabei sind. Zudem ist das Seitenfach nicht optional dreigeteilt und etwas kleiner. Als Plus jedoch ist im direkten Vergleich zu bemerken, dass die Alpha-Serie nunmehr die EPS-Kügelchen in einem extra Innentextil aufbewahrt, während sie beim Classic noch direkt hinter dem ersten Reissverschluss zum Vorschein kamen.

Durch die sehr robuste Bauweise und das wasserabweisende Polyester könnt ihr den Alpha übrigens auch als Outdoor-Sitzsack nutzen. Ist das Wetter gut und ihr wollt eine bequeme und lässige Art zum Sitzen für den Garten, ist das mit dem Modell ohne Probleme machbar. Zudem lässt er sich wie gesagt auch einfach reinigen.