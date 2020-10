BIG-Bobby-Car im Test: Kindgerechter Fun-Racer für Nintendo Switch

Dazu fährt man in einer quitschbunten Comicgrafik durch eine kleine Ortschaft und deren Umgebung, wobei auch Zäune umgefahren sowie Luftballons und vieles mehr eingesammelt werden kann.

In dem Spiel fährt man ein BIG Bobby-Car. Zunächst das Classic-Modell in Knallrot mit weissem Lenkrad und schwarzen Weisswand-Reifen. Nach und nach kann man neue Designs und Hupen frei schalten, mehr und mehr Aufgaben erfüllen und so dem titel-gebenden grossen Rennen näher kommen.

Heute testen wir für euch mal etwas ganz anderes: Ein Spiel für die Nintendo Switch , bei dem ihr ein Bobby-Car fahren dürft. Richtig! Diese roten Rutschautos aus Plastik für Kleinkinder. In BIG-Bobby-Car – Das grosse Rennen, das am 24. September dieses Jahres erschienen ist, dreht sich alles um die beliebten Autos, die seit den 1970er-Jahren produziert werden und auf denen schon Millionen Kinder einen Höllenlärm machten und jede Menge Spass hatten. Und nebenbei lernten sie so auch noch das Laufen.

Testeindruck zu BIG-Bobby-Car – Das grosse Rennen

Das Spiel selbst ist als physische Version und digital für Nintendo Switch und die Sony PlayStation 4 erhältlich. Wir haben aus Mobilitätsgründen natürlich das Spiel für die Switch getestet.

Zunächst fällt auf, dass die Ladezeiten doch ungewöhnlich lange sind. Fast zwei Minuten vergehen vom Start des Spiels bis wir endlich in Bobby-Car-Town angekommen sind. Dafür sind im Spiel selbst dann keine Verzögerungen durch Nachladen mehr zu sehen.

Die Steuerung des Kinderspiels aus dem Hause Wild River Games dürfte Ardace-Renn-Standard sein. Vor- und Rückwärts fahren, lenken mit dem linken Analog-Stick, Hupen, Springen und Turbo-Booster. That’s it. Die Kamera kann separat mit dem rechten Stick gesteuert werden, richtet sich aber automatisch auch ganz gut aus. Eine Kartenansicht gibt es ebenfalls.

Im Spiel selbst gilt es, wie bereits erwähnt, verschiedene Aufgaben zu erledigen. Missionen, Zusatzaufgaben und Rennen. Dabei gibt es Verfolgungsjagden im Auftrag des Polizei-Booby-Cars oder Suchaufgaben für das Mechanik-Bobby-Car. Mit vielen aufgefundenen Werkzeugkisten, zerplatzten Balons oder angehupten Gegenständen werden übrigens eines der vielen Farben, Sticker, Dekorationen, Hupengeräusche und Zubehörteilen freigeschaltet, mit denen das eigene BIG-Bobby-Car individuell gestaltet werden kann.

Wichtiger jedoch im ersten Spiel mit dem BIG-Bobby-Car sowie den neuen neuen BIG Bobby-Car Neo- und BIG Bobby-Car Next-Modellen ist es, Rennen zu bestehen. Diese finden in der offenen Spielewelt auf unterschiedlichen Strecken statt und laufen immer über Qualifikationsrennen und entsprechend drei Durchgänge. Die Rennen bieten viele unterschiedliche Herausforderungen. Einige kommen mit langen Geraden und steilen Kurven über Geschwindigkeit und andere wiederum mit engen Kurven und Hindernissen über Geschick. Aber auch Sprungeinlagen für Action wird geboten. So oder so sind die über 40 Aufgaben und Rennen relativ leicht zu bestehen, wenngleich es vieles zu Entdecken und auch manchmal recht knifflig zu ergattern gilt.

Schlussendlich will man mit seinem Flitzer beim grossen Rennen in der BIG-Bobby-Car Welt als Champion vom Platz fahren. Dafür braucht es die Gimmicks und Veränderungen am Auto eigentlich nicht, denn sie bringen keinen Rennvorteil. Aber dem Spass sind sie auch nicht abträglich.

Das Spiel mit einer USK Freigabe von 0 (PEGI 3) ist nämlich für Kinder von fünf bis acht Jahren konzipiert, womit langwieriges Sammeln von Items nicht im Vordergrund steht. Da ist auch klar, dass ein anfängliches Tutorial in die Grundfunktionsweise des Spiels und die Geschichte einführt. Alle Texte im Spiel sind auf Deutsch und Englisch verfügbar und jeder Dialog wird auch mit Sprachausgabe unterlegt. Das ist schön und passt zur Stimmung des Spiels mit lustigen Animationen, einfachen, kindgerechten Geschichten und Aufgaben sowie putzigen Charakteren in Form von BIG-Bobby-Car Rutschautos.

Es gibt weder eine Online-Funktion noch einen Multiplayer-Modus. Die Spiele-Engine leistet, was sie soll und kaum je steckt das Auto fest oder die Kamera rutscht in ein Gelände rein, so dass man nichts mehr sehen kann. Die Einstellungsmöglichkeiten im Spiel sind übrigens ebenfalls sparsam gestaltet, denn ausser der Lautstärke, Sprache, Untertitel und der Vibration des Controllers gibt es nicht wirklich etwas zu konfigurieren.