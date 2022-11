Astro A30 Wireless (2022) im Test: Verdammt viel Headset für ebenfalls viel Geld

Auf Extravaganz müsst ihr aber nicht verzichten. Die Ohrmuscheln sind an den Aussenseiten mit einer in Regenbogenfarben schillernden Schicht überzogen. Darüber sind magnetisch haftende, milchig transparente Decke angebracht. Das sieht wirklich richtig gut aus, auch wenn man natürlich über Geschmack streiten kann. Zudem habt ihr die Möglichkeit, die innen liegende Regenbogenschicht noch gegen andere Farbvarianten auszutauschen und auch die Transparenten Magnet-Deckel können mit unterschiedlichen Modellen aus dem Logitechs Astro Gaming-Shop angepasst werden. Ihr habt also viel Spielraum euren eigenen Gamer-Style auszudrücken, sofern es nötig ist und das ohne RGB. Allerdings zahlt ihr dafür auch im Nachgang noch einmal mehr.

Logitech hat eine lange Gaming-Historie, die sogar noch bis in meine ehemalige Profi-eSport-Karriere zurückreicht. Schon damals war das Design eher schlicht, was aber nicht bedeutet, dass der Hersteller nicht auch “Blinky-blinky” kann. Der Astro A30 hingegen ist zwar nicht besonders schlicht gestaltet, aber verzichtet bis auf eine Status-LED komplett auf RGB, was mir persönlich sehr gut gefällt. Den Kopfhörer sehe ich beim Zocken eh nicht und RGB frisst einfach nur Strom. Zumindest ich persönlich bin froh, wenn ich das schlicht abschalten kann.

Wir hatten jetzt in den vergangenen zwei Jahren so einige High-End-Headsets am Start. Von angefangen um die 150 Euro/SFr. mit dem Corsair HS80 , das bis heute eigentlich mein absolutes Lieblings-Headset ist, bis hin zu richtig teuren Geräten wie dem Master & Dynamic MG20 . Nun kommt mit dem Astro A30 ein alter Bekannter zurück, der aber ganz viel neue Technik mitgebracht hat. Logitech hat fast alles in das Modell gestopft, was aktuell möglich ist. Ich durfte mir den neuen Klassenprimus des schweizerischen Herstellers genauer anschauen.

Bilder: PocketPC.ch / Laser

Richtig gut: Die Ohrpolster lassen sich magnetisch entfernen und reinigen. Einfach nur abziehen und gut ist! Das ist wirklich stark und bieten viel zu wenige High-End-Gaming-Headsets. Allerdings hoffe ich inständig, dass Astro bzw. Logitech G irgendwann auch Ohrpolster aus anderem Stoff anbietet. Kunstleder ist wirklich nicht für jeden Geschmack gedacht und bringt neben ein paar Vorteilen auch einige Nachteile mit sich. Da man das Headset so schön im Design anpassen kann, wäre das zumindest der nächste Schritt.

Krass viel Technik im Astro A30 Wireless

Tochterunternehmen Astro fragte Logitech wahrscheinlich erst einmal, wie viel Technik sie in den Gaming-Kopfhörer stecken sollen und die Antwort war wohl einfach nur: Ja! Das Astro A30 kann einmal per Dongle an alle Konsolen angeschlossen werden (allerdings mit Einschränkung, dazu später mehr) und per Bluetooth mit dem Handy. Es hält übrigens beide Verbindungen gleichzeitig offen, so dass ihr während des Zockens telefonieren, Gespräche annehmen oder Benachrichtigungen hören könnt. So etwas kenne ich sonst nur vom über 300 Euro/SFr. teuren SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless oder dem ebenfalls deutlich teureren Corsair Virtuoso XT.

Den Kopfhörer könnt ihr über USB-C schnell aufladen und auch der Einsatz per 3.5-mm-Klinke ist möglich. Dem Lieferumfang liegen auch entsprechende Kabel bei. Das Mikrofon ist übrigens abnehmbar. Es gibt aber auch in der Ohrmuschel verbaute Mikrofone, so dass ihr den Astro A30 Wireless auch beim Telefonieren am Handy für unterwegs nutzen könntet. Das geht recht gut und ohne Probleme, ihr solltet aber keine Spitzenqualität erwarten. Das können andere Kopfhörer besser, aber auch das Astro A30 verrichtet seinen kabellosen Dienst als Telefonanlage gut.