GameSir G8 Galileo im Test: Einer der besten Controller für Android und iPhone (USB-C) von Marcel Laser

Lesedauer: 5 Minuten

Bilder: PocketPC.ch / Laser GameSir Galileo G8 im Test: Hall-Effekt Analogsticks und Custom-Plates Wer meine Testberichte zu den vielen anderen Controllern in unserem Magazin gelesen hat, wird immer wieder festgestellt haben, dass ich häufig etwas an den Bedienelementen auszusetzen habe. Entweder sind sie zu klein oder fühlen sich zu billig, meistens irgendwie ultra-clicky an. Das ist dem Spielgefühl oft nur bedingt zuträglich und ich habe auch immer wieder gehofft, dass ein Modell auf dem Markt auftaucht, dass dem PS5-Controller oder dem Xbox Series Gamepad nahe kommt. Das erfüllt der GameSir G8 im Test zu grossen Teilen. Die Anordnung ist für die mittlere Grösse meiner Hände (Handschuhgrösse 10) schon nahe der Perfektion. Der Griff ist angenehm und er liegt sehr gut in der Hand. Die Action-Buttons haben einen befriedigenden Druck und klicken ebenfalls sanft ein, ähnlich wie beim PS5-Gamepad. Zwar federn die Trigger nicht ähnlich gut, aber dennoch völlig ausreichend. Besonderes Highlight sind aber die Hall-Effekt Analogsticks. Das ist eine Technik, die mit Magneten in den Sticks arbeitet. Bewegt ihr einen Analogstick, erkennen Sensoren die Veränderung des Magnetfelds und somit auch die Bewegung des Sticks. Das ist nicht nur enorm präzise, sondern sorgt dafür, dass die Sticks keinerlei Drift aufweisen, selbst nach jahrelanger Belastung nicht. Diese Technik steckt auch im GameSir Galileo G8 und auch im Gamesir G7 SE und sie sind ein Traum in der Benutzung! Der Widerstand der Analogsticks ist wirklich gut und selbst beim Drücken auf R3 und L3, also wenn man die Controller-Sticks selbst drückt. Auch die Trigger bzw. Schultertasten R2 und L2 sind mit Hall-Effekt Sensoren ausgestattet. Übrigens könnt ihr die Analogsticks auch austauschen. Dem Paket liegen drei weitere Sticks mit unterschiedlichen Köpfen bei. Dazu nehmt ihr einfach die magnetisch befestigten Kunststoffschalen ab und so braucht ihr die Sticks nur noch abziehen. Das ist eine wirklich coole Idee und macht zudem Lust auf sogenannten Custom-Plates, die das Design des Controller sogar noch verändern könnten. Hier hat sich der Hersteller richtig Gedanken gemacht und schon allein durch die magnetisch befestigten Schalen ein wirklich tolles Feature mitgeliefert.

Tolles Feature! Die obere Schale ist magnetisch befestigt und lässt sich leicht entfernen. Bild: PocketPC.ch / Laser

Android-Version auch mit iPhone 15 (Pro Max) kompatibel – Ordentliche Software Der GameSir G8 kann übrigens auch mehrere Arten von Controllern emulieren. Über den Knopf unten rechts unter dem Analogstick könnt ihr zwischen PS5 für Remote-Play (über die Sony-App), Android-Controller (Mobile Gaming) und Software-Mapping hin- und herschalten. Letzteres könnt ihr nutzen, um über die App die virtuellen Tasten von Games, die Controller nicht unterstützen, auf die physischen Tasten des GameSir G8 zu legen. Die Software dafür ist jetzt kein Meilenstein, aber sie erledigt ihre Aufgaben gut. Was ausreichend ist, doch hätte ich mir hier noch ein wenig mehr Komfort gewünscht. ‎GameSir Preis: Kostenlos GameSir Preis: Kostenlos Ein weiterer Vorteil des Galileo G8 Controllers von Gamesir ist die Kompatibilität mit dem iPhone. Allerdings natürlich nur ab dem iPhone 15, welches bekanntlich als erstes Gerät aus Cupertino mit USB-C in der gesamten Serie erhielt. Damit bleiben Interessierte mit einem iPhone 14-Modell und älter auf der Strecke, da der Hersteller keine Version mit Lightning mehr veröffentlichen muss, um fast alle aktuellen Smartphones abzudecken. Da ich privat selbst ein iPhone 13 Pro Max nutze und wohl auch noch etwas länger damit hantieren werde (ich wechsle meist erst alle vier bis sechs Jahre mein Handy), ist das für mich natürlich nun eher unangenehm, da ich den GameSir G8 privat nicht nutzen kann. Unterstützt werden Smartphones mit einer Grösse von bis zu 110 mm bis 185 mm in der Höhe. Maximal 13 mm sind in der Tiefe möglich. Der Kamerabuckel darf 5 mm ebenfalls nicht überschreiten, sonst passt das Handy nicht mehr in die Halterung, da die Schiene dieses nicht mehr verkraftet. Handyhüllen gehen übrigens aber auch. Diese sollten eine Dicke von 1 mm nicht überschreiten, vor allem auch wegen des USB-C-Anschlusses. Positiv hingegen ist der unten angebrachte USB-C Anschluss für das Aufladen von Handys mittels pass through, also das durchleiten des Stroms über den unteren Anschluss zum USB-C-Port im GameSir ins Handy. Auch ein 3.5 mm Stereoklinken-Anschluss steht für kabelgebundene Kopfhörer bereit. Ein Kombistecker aus Mikro und Kopfhörer kann hier also ohne Probleme verwendet werden. Ich hätte mir an dieser Stelle noch gewünscht, dass eventuell Netzwerkdaten auch noch über den Anschluss übertragen werden können, um das Handy ans Hausinternet per Kabel über den GameSir anschliessen zu können, aber das ist wirklich Kritik auf sehr hohem Niveau.

Hier könnt ihr euer USB-C-Kabel zum Laden einstecken. Auch wird 3.5-mm-Kombi-Klinke unterstützt. Bild: PocketPC.ch / Laser