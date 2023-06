CouchMaster Cybot im Test: Komfortables Laptop-Kissen für Bett und Sofa von Marcel Laser

Keine Ahnung wo ich so etwas einordnen soll: Der CouchMaster Cybot von Nerdytec ist ein wirklich wirklich witziges Gadget, von dem ich bis heute nicht wusste, dass man so etwas wirklich gebrauchen könnte. Der Einsatzzweck auf der heimeligen Couch eröffnet allerdings einige bequeme Möglichkeiten, nicht nur für Laptop-Gamerinnen und -Gamer, sondern auch beim Arbeiten oder dem Zocken an der Konsole oder PC.

Ein bisschen Platz vorausgesetzt – Holzbrett könnte schnell “verschleissen”

Fazit: Witziges Gadget fürs Zocken auf der Couch für vergleichsweise etwas viel Geld CouchMaster Cybot kommt mit zwei Kissen und “Kunststoffbrett” Die Konstruktion überrascht erst einmal, denn es ist nichts wirklich mit einander verbunden. Das Konstrukt beinhaltet zwei grosse Kissen, die rechteckig gestaltet und sehr stabil gebaut sind. Dazu kommt eine Art Brett aus Kunststoff mit sowas wie ein “Lüftergitter”. Dieses wird auf die beiden Kissen links und rechts neben euch auf der Couch gelegt und bildet so den Tisch für den Laptop und die Maus. Das Gitter ist ein Luftein- und/oder -durchlass für das Notebook. Eine simple aber doch smarte Lösung, denn auf einem weichen Untergrund würden die Notebooks nicht mehr genug Luft einsaugen oder abführen können. Die Qualität ist übrigens ordentlich. Die Kissen sind gut vernäht, bieten viele Taschen für zusätzliches Zeug und sind vor allem auch sehr stabil. Witzig: Packt ihr die Kissen zum ersten Mal aus, müsst ihr diese für rund 24 Stunden erst einmal in die Ecke legen, damit diese sich komplett entfalten. Sie kommen nämlich Vakuum-verpackt und können so recht platzsparend transportiert werden. Sie haben nämlich nur zwischen ein Drittel und rund die Hälfte ihrer Höhe. Das Brett wirklich übrigens ebenfalls enorm stabil und ist richtig Dick bemessen. Es handelt sich zwar nur um eine Kunststoffplatte, diese ist aber hochwertig verarbeitet und bietet keine scharfen Kanten oder etwas anderes dergleichen. Der Aufbau gestaltet sich einfach und die unterlagen wirken rutschfest. Insgesamt also ein sehr hochwertiger Eindruck. Löblich: Hersteller Nerdytec liefert gleich im Paket ein eigenes Mauspad mit, das genau auf das Brett passt! Es kommt zwar nicht ganz an die Qualität für den Wettbewerb entwickelte Gleitunterlagen heran, ist aber dennoch ordentlich verarbeitet und mehr als brauchbar.

Bilder: PocketPC.ch / Laser / Nerdytec Ein bisschen Platz vorausgesetzt – Holzbrett könnte schnell “verschleissen” Die Konstruktion braucht allerdings ein wenig Platz. Denn die Kissen sind eigentlich auch als Armlehnen gedacht. Darum liegt eines der Kissen links und das andere rechts neben euch – das Holzbrett kommt dann oben drauf. Leicht links versetzt findet dann ein Laptop eurer Wahl Platz und rechts daneben wiederum das mitgelieferte Mauspad. Die Rille darüber fasst ein Tablet. Eure Couch oder Bett sollte also nicht all zu schmal sein. Ich musste einen Teil meines Sofas zumindest etwas ausfahren, konnte aber dann recht bequem darunter liegen. Es fällt allerdings auf, dass das Arbeiten an der Tastatur und auch das Spielen dann doch anfänglich sehr ungewohnt war. Gerade der leichte Linksversatz des MacBooks hat mich irritiert und ich musste es immer wieder leicht zu mir drehen, was dann wiederum ein wenig mit dem Mauspad und dem iPad kollidierte. Grössere Laptops, also ausgewachsene Gaming-Maschinen ab 17 Zoll verbrauchen mehr Fläche. Das könnte zwar helfen die Tastatur besser zu erreichen, aber es müsste vielleicht auch ein höherer Drehwinkel genutzt werden, um dieses dann vollständig abdecken zu können.

Ich musste das Macbook tatsächlich etwas seitlich verschieben um überhaupt vernünftig mit der Tastatur arbeiten zu können. Bild: PocketPC.ch / Laser

Einfacher dürfte es allerdings für Spielerinnen und Spieler werden, die den PC direkt am Fernseher angeschlossen haben oder den Cybot in einer ähnlichen Konfiguration nutzen können. Denn für eine Tastatur und Maus ist definitiv genug Platz und ihr könnt euch die entsprechenden Geräte so legen, wie es zum Zocken dann am angenehmsten ist. Dann stört es auch nicht, wenn die Tastatur etwas weiter links liegt. Zudem könnt ihr dann eine XXL Mausmatte nutzen, die die gesamte Fläche einnimmt. Die Belüftungsschlitze braucht ihr ja eigentlich nur, wenn ihr einen Gaming-Laptop auf dem Holzbrett nutzt. Apropos Holzbrett: Hier muss tatsächlich die Zeit zeigen, wie gut der Lack hält und sich grundsätzlich die Abnutzungserscheinungen im späteren Verlauf verhalten. Zwar fühlt sich das Holz sehr massiv und wertig an, doch dürften schon nach einiger Zeit erste Macken und vielleicht auch Absplitterungen ein Thema sein. Bin aber eigentlich ganz froh, dass es nicht einfach nur ein Plastikteil geworden ist, sondern tatsächlich aus erneuerbaren Materialien besteht.

Kommt Vakuum-verpackt an und hat dadurch nicht einmal die Hälfte der Grösse. Braucht aber auch 24 Stunden nach dem Auspacken um sich auszuformen. Bild: PocketPC.ch / Laser