Corsair HS80 im Test: Fast perfektes Gaming-Headset für unter 200 Euro/SFr. von Marcel Laser

Starke technische Daten und ein überragender Sound! Im Corsair HS80 finden sich 50-mm-Treiber mit einem überragend hohen Frequenzbereich von 20 bis 48’000 Hertz im kabellosen Audio-Modus. Nutzt ihr das beiliegende USB-C-Kabel sind sogar bis zu 96’000 Hertz drin. Beides übrigens mit 24-Bit-Rate. Das omnidirektionale Mikrofon ist an einem Schwingarm befestigt, der die Einheit auch stumm schaltet, sobald dieser nach oben geklappt wird. Abnehmbar ist das Mikrofon allerdings leider nicht. Technische Daten im Überblick Bauart: Over-Ear in geschlossen

Over-Ear in geschlossen Treiber: 50-mm-Neodym

50-mm-Neodym Frequenzbereich: 20 Hz – 48 kHz (wireless), 20 Hz – 96 kHz (USB-C)

20 Hz – 48 kHz (wireless), 20 Hz – 96 kHz (USB-C) Mikrofon: 100 Hz – 10 kHz, Typ omnidirektional

100 Hz – 10 kHz, Typ omnidirektional Konnektivität: kabellos per USB-Dongle, USB-C-Kabel

kabellos per USB-Dongle, USB-C-Kabel Reichweite: theoretisch bis zu 60 Meter

theoretisch bis zu 60 Meter Akkulaufzeit: theoretisch bis zu 20 Stunden Wem diese Daten nun bekannt vorkommen sollten, dem können wir nur zustimmen. Die Treiber sind identisch zu den High-End-Kopfhörern des Unternehmens, den Corsair Virtuoso bzw. dem 350 Euro teuren Top-Modell Virtuoso XT. Diese setzen ein überaus harmonischen Klangbild ab. Der Kopfhörer brilliert vor allem bei den Höhen und Mitten, die vor allem für das Spielen im Wettbewerb bevorzugt werden. Auf das erste Hören hinweg, könnte der Bass allerdings etwas zu kurz kommen. Er ist aber dennoch da und in wichtigen Situationen sehr präsent, was mir persönlich sehr gefällt. Er übertönt die Höhen und Mitten nicht. Das sorgt nicht nur für einen kristallklaren klang, sondern eben auch für das sehr neutrale und ausgewogene Klangbild. Schritte und Bewegungen sind klar vernehmbar. Schüsse und Explosionen bleiben aber dennoch kraftvoll, ohne die Ortung anderer Klangquellen zu übersteuern. Was Corsair hier für den Preis abzieht ist auf vielen ebenen Beeindruckend. Die Kernkompetenz Entscheides das HS80 im Test klar für sich.

Die Ohrpolster sind überaus bequem und üppig dimensioniert. Der Sitz des Headsets ist dadurch mehr als komfortabel.

Wollt ihr die Sound-Eigenschaften noch nach euren Wünschen anpassen, stehen euch am PC noch weitere Optionen über die iCue-Software zur Verfügung. So könnt ihr dort vordefinierte Profile einspeichern oder auch selbst an den Einstellungen rumbasteln. Sollte euch der Bass zu schwach sein, lässt sich das hier natürlich regeln. Corsair bietet dafür auch ein Bass-Boost-Profil an. Apropos Profile: Diese lassen sich Speichern und über das Lautstärke-Rad durchklicken. Bis zu drei Stück lassen sich so zügig auswählen. Übrigens verbaut Corsair in seinem HS80 eines der besten, wenn nicht gar das beste Mikrofon, das ich im Segment von Gaming-Headsets ausprobieren durfte. Die Stimmübertragung ist sowohl Wireless als auch Kabelgebunden per USB-C überragend und hat eine Qualität, die Chatpartner durchaus verblüffen dürfte. Natürlich ist dieses immer noch weit entfernt von externen Mikrofonen. Mein Blue Yeti ersetzt das HS80 also nicht, aber Corsair schafft es hier durchaus die Konkurrenz in die Schranken zu weisen. Selbst das 350 Euro bzw. Schweizer Franken teure SteelSeries Arctic Pro Wireless hält bei der Mikrofon-Qualität nicht mit. Kompatibel mit PC (Dolby Atmos) und PlayStation 5/4 – Leider fehlt Nintendo Switch Das Corsair HS80 ist mit einer Menge von Geräten kompatibel. Ihr könnt es per USB-C beispielsweise am PC anschließen und so die hohe Klangauflösung geniessen. Aber auch per Dongle ist eine Verbindung möglich. An der PlayStation 5 und PS4 lässt sich der Kopfhörer auch per Dongle anschliessen. Leider lässt sich das HS80, genau wie das HS70 Pro, nicht an der Nintendo Switch im Dock-Modus betreiben, was ich persönlich nicht als schlimm empfinde, da die Nintendo-Konsole mit keinem Wort erwähnt wird. Dennoch wäre es ein schöner Bonus gewesen.

Das Corsair HS80 macht im Test einen auf den ersten Blick „spacigen“ Eindruck. Kommt aber schlussendlich schlichter daher, als ich denkt. (Bild: Corsair)

Für den PC bringt das Corsair HS80 aber dann doch noch einen schicken Bonus mit: Der Kopfhörer unterstützt Dolby Atmos in vollem Umfang. Eine Raumklang-Simulation die mit dem HS80 hervorragend funktioniert, vor allem in Inhalten, die die Klangtechnik voll ausspielen können. Allerdings würde ich dieses nicht in allen Spielen aktivieren, da der erzwungene „offene Raum“ im Klang zu Problemen bei der Ortung führen kann. Grade Spiele, die dieses Klangprofil nicht unterstützen, profitieren kaum oder gar nicht von Dolby Atmos. Einen Kritikpunkt gibt es dann aber doch noch: Das Corsair HS80 hat keinen Klinkenanschluss und verspielt damit die Chance auf weitere Kompatibilitäten. Wie gern hätte ich das klanglich schon fast überragende Gaming-Headset an mein externes Mikrofon angeschlossen oder auch an der Nintendo Switch, wenn ich sie im Handheld-Modus nutze. Das mittlerweile im freien Handel fast identisch kostende Corsair Virtuoso, bringt diese Anschlussmöglichkeit mit und kann somit auch genutzt werden, wenn die Batterie schlapp macht.

Akkulaufzeit und Reichweite des Corsair HS80 nicht ideal, aber auch nicht schlecht Ein kleines Problem hatte ich übrigens auch mit der Akkulaufzeit. Die von Corsair angegebenen bis zu 20 Stunden auf der Verpackung erreiche ich leider bei bestem Willen nicht. Grundsätzlich schalte ich die LEDs immer aus und versuche Strom zu sparen wo es nur geht. Die Lautstärke ist zudem deutlich unter dem Mittel gesetzt. An der PlayStation 5 schaffe ich damit zwar locker einen Tag, am nächsten muss der Kopfhörer aber wieder ans Ladekabel. Für diesen Fall lasse ich auch immer eine Powerbank auf dem Tisch liegen. Ihr müsst allerdings kaum Angst haben, dass euch das vollgeladene Headset noch am gleichen Tag schlapp macht, also ist der Punkt auf jeden Fall verschmerzbar. Ähnlich sieht es übrigens mit der Reichweite der Wireless-Verbindung aus. Corsair gibt bis zu 18 Meter an, was zu keinem Zeitpunkt realistisch ist. Das ist aber auch nicht schlimm, zumindest nicht in meinem Fall, ich verlasse das Zimmer mit Kopfhörern sowieso nicht. Bin allerdings zum furchtlosen Selbsttest bis ins Badezimmer gegangen. Das ist immerhin eine Wand dazwischen mit rund 5-6 Meter Abstand zur Konsole. Leichtes Knacken kam zustande, ist aber nicht tragisch. Ihr solltet euch zumindest nicht mit dem Headset all zu weit vom Sender entfernen.