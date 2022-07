Chuango OV-300 Alarm-System im Test: Intuitives Einstiegspaket für wenig Geld? von Marcel Laser

Bilder: PocketPC.ch / Laser Einrichtung ist spielend einfach und für den Einstieg sehr gut geeignet Das Wort „Einstieg“ werden wir noch öfter lesen, auch wenn die Chuango OV-300 das Einsteigen eigentlich verhindern soll. Den Wortwitz konnte ich mir nun doch nicht verkneifen. Doch dazu muss diese erst einmal eingerichtet werden. Dazu braucht ihr die sogenannte DreamCatcher Life App aus dem Play Store oder Apple App Store. Hierbei handelt es sich um eine allgemeine Smart Home App, mit der ihr aber auch eure Alarmanlagen steuern könnt. Die App findet die Anlage und die Sensoren spielend leicht. Kaum eingeschaltet, ist die Alarmanlage zu finden und mit einem einzigen Knopfdruck drin. Einzig und allein der Bewegungsmelder musste als Zubehör hinzugefügt werden und erforderte ein paar Knöpfe mehr, was auf den ersten Blick nicht sofort ersichtlich war. Schlimm ist das nicht, nur fanden wir dazu in keiner der in der App verfügbaren Anleitungen einen Hinweis darauf. Nun habt ihr die Möglichkeit die Chuango OV-300 über die App scharf zu stellen. Alternativ geht das natürlich auch über die Fernbedienung. Zudem ist auch eine Bedienung mittels Sprachassistenzsystem wie Google Assistant oder Amazon Alexa möglich. Leider kann Siri nicht eingebunden werden, was wir an dieser Stelle kritisieren müssen. Über Umwege und eine Home-Kit-Einrichtung funktioniert das leider nur sehr schleppend. Es ist zwar möglich dafür über iOS Routinen zu erstellen, der Aufwand ist aber drastisch viel höher.

Das steckt im Basispaket. Hinten die Anlage, der Sensor links für Fenster oder Tür sowie die Fernbedienung in der Mitte. Das Handy gibts natürlich nicht! 😉

Chuango OV-300 im Test: Sensoren und Bewegungsmelder agieren zuverlässig Mehr als solide arbeitet die Anlage übrigens zu dem Zweck, für den sie gebaut wurde: So richtig Randale machen, wenn eine Person unerlaubt bei euch einsteigt. Dafür wird der eine Sensor entweder an der Tür und Türrahmen befestigt oder eben am Fenster und Fensterrahmen. Je nachdem, welchen möglichen Einstieg ihr gesichert haben wollt. Ist die Anlage scharf, erkennt der Sensor die Trennung vom Hauptelement sehr zuverlässig und der Chuango-Kasten macht ordentlich Radau. Da dürfte zur Abschreckung durchaus reichen. Ähnlich gut funktioniert der Zwei-Zonen-Bewegungsmelder namens PIR910. Dieser nutzt zwei unterschiedliche Höhen für die Zonenabtastung was ihn laut Hersteller „Pet Immune“ macht. Denn ein Haustier, dass auf dem Boden herumläuft, löst den Sensor nicht aus, da nur der untere Bereich der Zone gestört ist. Eine Person ist natürlich deutlich grösser und triggert daher gleichzeitig auch die obere Zone, was dann zum Auslösen des Alarms führt. Das hat ebenfalls sehr gut funktioniert.

Video: Chuango Leider nur mit Account-Zwang nutzbar und beschränkte Nutzbarkeit Einen grossen Kritikpunkt muss ich an dieser Stelle aber dann dennoch anbringen. Für die Nutzung braucht ihr die DreamCatcher Life-App und diese funktioniert nur mit einem Account, der zwingend angelegt werden muss. Zwar benötigt ihr dafür nur eure E-Mail-Adresse, doch schade ist das dennoch. Auf der anderen Seite wird dieser auch für die Verifizierung über das Internet genutzt, denn ihr könnt mit der App euer Smart Home und damit auch eure Alarmanlage von ausserhalb eurer Wohnung oder dem Haus ansteuern, was natürlich definitiv praktisch ist. Man merkt der Anlage zudem auch an, dass wir es hier nicht mit einem ausgeklügeltem Sicherheitssystem zu tun haben. Um es einfach mal naiv auf den Punkt zu bringen: Es handelt sich um eine per WLAN angeschlossene 97 Dezibel laute Glocke, die mit Sensoren und Kameras verbunden werden kann. Mehr will das Einsteigermodell auch nicht sein, was vor allem schon der günstige Preis vermittelt. Dafür punktet die Chuango OV-300 im Test mit ihrer Einfachheit und der an sich doch sehr guten Bedienung.

Mit der App könnt ihr alle Smart Home Produkte der Marke recht einfach und intuitiv steuern. Auch die Alarmanlagen.