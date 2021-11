BenQ ScreenBar im Test: Starkes Gadget gegen müde Augen am Arbeitsplatz

Besonders gut gefallen hat uns das Anbringen der ScreenBar an den Monitor. Diese wird einfach per Clip befestigt und ein Kontergewicht sorgt dafür, dass diese nicht über den Monitor hinüber kippt. Je nach Art des Bildschirms und wie die Lampe angebracht werden muss, könnt ihr das Gewicht entsprechend individuell einstellen. Das funktioniert hervorragend und erleichtert die Bedienung enorm.

Unsere ScreenBar kommt in einem schlanken, schwarzen Design daher und besteht natürlich zum Grossteil aus Kunststoff. Das ist auch kein Wunder, schliesslich muss – trotz des Kontergewichts – auch auf die Monitore Rücksicht genommen werden. Der Hersteller verspricht, dass die ScreenBar an fast allen Modellen einsetzbar ist. Das Design macht es daher erst möglich. Grundsätzlich ist die BenQ ScreenBar für jeden Monitor geeignet. Lediglich ausgefallene Spezialmodelle mit irrsinnigen Designs könnten zum Problem werden, sind aber natürlich nicht die Regel.

Müde und angeschlagene Augen als auch Konzentrationsschwächen, können am Arbeitsplatz im Büro durch falsches Licht ausgelöst werden. Gerade aktuell im Home Office arbeiten Menschen in eher schlechten Bedingungen. Das gilt natürlich auch für die Beleuchtung. BenQ hat uns freundlicherweise die ScreenBar zum Testen zur Verfügung gestellt und wir haben sie nun eine Zeit lang ausprobiert. Unsere Erfahrungen dazu, findet ihr hier.

Einfache Bedienung und ein tolles Licht für den Arbeitsplatz

Anders als andere Lampen habt ihr das Licht meist nicht direkt im Gesicht, wenn ihr diese irgendwo im Zimmer platziert. Der Lichtkegel kommt direkt aus der ScreenBar und zwar so, dass eure Augen vor ihm geschützt sind. Zudem spiegelt die BenQ ScreenBar sich nicht im Monitor, was wir zuerst vermutet hatten. Das Licht verteilt sich so sehr angenehm über die Tischfläche.

Einstellen könnt ihr die Farbtemperatur und die Helligkeit über die Knöpfe in der oberen Mitte der ScreenBar. Praktisch: Die Lampe behält eure getätigten Einstellungen nach dem nächsten Einschalten bei. So müsst ihr diese nicht immer wieder nachjustieren. Das Licht entspricht der Standard-Lichtstufe der amerikanischen National-Standard-Praxis für Bürobeleuchtung von 500 Lux. In der Mitte auch bis zu 1000 Lux. Die Farbtemperatur kann von 2700 bis 6500 Kelvin geregelt werden. Dank Autodimming-Technologie ermittelt die Lampe selbstständig über einen Helligkeitssensor die benötigte Leuchtstufe. Eine manuelle Anpassung ist aber jederzeit weiterhin möglich.

Der grosse Vorteil der ScreenBar ist vor allem ihr platzsparendes Design. Eine normale, kleine Schreibtischlampe nimmt weitaus mehr Platz weg. Zudem kann die Leuchteinheit selbst blenden, wenn der Lichtkegel auf den Tisch gerichtet ist. Das alles ist bei der hier verwendeten Screenbar eben nicht der Fall.