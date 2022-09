Belkin Thunderbolt 4 Pro im Test: Viele Anschlüsse, sehr hoher Preis – MacBooks machen Probleme

Auch wenn Belkin dem Thunderbolt 4 Pro Dock bis zu 12 Anschlüsse spendiert, so kann ich an dieser Stelle einige Entscheidungen nicht nachvollziehen. Es gibt zwar vier USB-A-Anschlüsse, was mich als MacBook-Nutzer durchaus sehr freut, doch zwei davon sind lediglich USB-A 2.0. Das macht in meinen Augen nicht wirklich Sinn, da die anderen beiden mit USB-A 3.1 ordentlich schnell angebunden sind. Warum also die anderen beiden beschränken? Zudem ist nur ein einziger Thunderbolt 4 Anschluss für den Downstream vorhanden.

Bereits der kleine Karton fasziniert, denn ich habe mit einer bedeutend grösseren Dockingstation gerechnet. Die Abmessungen der sehr hochwertig verarbeiteten Thunderbolt 4 Pro betragen gerade einmal 200 73.2 x 33,9 mm, was in Anbetracht der 12 verfügbaren Anschlüsse nicht gerade viel ist. Zudem ist das Dock angenehm schwer und wirkt zusätzlich wertig. Etwas fehl am Platz wirken allerdings die Front und Rückseite mit Kunststoffverkleidung, was dem hohen Preis auch irgendwie nicht gerecht wird.

Bilder: PocketPC.ch / Laser

Aufbau und Praxis des Thunderbolt 4 Pro Dock im Test

Aktuell nutze ich aus Platzgründen nur einen zusätzlichen Monitor mit einem MacBook Pro 14 und Apples M1 Pro Prozessor. Das MacBook dient mir als Workstation und ich nutze auch das interne Display als zusätzlichen Monitor während ich mit einem 24 Zoll grossen Benq XL2411P arbeite. Dieser ist per HDMI 2.0 am Dock angeschlossen und löst dort mit 1920 x 1080 Pixel auf. Allerdings kann ich diesen darüber nur mit 60 Hertz betreiben, obwohl dieser bis zu 144 Hertz schaffen würde. Schade, denn die Darstellungsqualität leidet enorm im Vergleich zum Display im MacBook Pro.

Zudem hängt eine Roccat Zone XTD Maus an einem der beiden USB 2.0 Ports sowie ein iPad Pro 12.9 Zoll am USB-C 3.1 Gen2 Anschluss. Dank Gigabit Ethernet bin ich auch direkt per Kabel mit dem Internet verbunden. Die Auslastung des Docks ist also nicht all zu hoch. Befeuert wird das ganze vom mitgelieferten Netzteil mit 120 Watt. Der generelle Lade-Output des Docks beträgt 90 Watt, was für mein MacBook Pro 14 und iPad Pro 12.9 mehr als nur ausreichend ist, selbst unter Vollast knickt das Belkin Thunderbolt 4 Pro im Test nicht ein.

Allerdings ist das Verhalten der HDMI-Anschlüsse merkwürdig. Nach dem ersten Aufbauen fiel der Monitor mehrmals aus. Er wird einfach schwarz, doch das MacBook Pro erkennt ihn weiterhin in den Einstellungen. Nach wenigen Sekunden geht er wieder an, nur um dann nach zwei Minuten wieder schwarz zu werden. Das hat anfänglich enorm an den Nerven gezogen, da dieses Verhalten auch einfach mitten während der Arbeit und aus dem Nichts auftreten kann. Meist allerdings nur dann, wenn man alles nacheinander einschaltet um mit der Arbeit zu beginnen. Läuft es erstmal eine längere Zeit am Stück, passiert erst einmal auch nichts mehr. Ärgerlich ist das dennoch.