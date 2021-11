Review: Syncwire USB-C-Lightning 2 m-Kabel im Test

Im Karton ist nicht viel mehr enthalten, als das Made for iOS (MFi)-zertifizierte Kabel. Ein Garantiekärtchen und eine Kurzanleitung mit Sicherheitshinweisen auf Englisch sowie eine Micro-Klett-Schlaufe zum einfachen Aufwickeln des Kabels komplettieren den Lieferumfang. Dennoch ist es zum Transport von Syncwire mit zwei Kabelbindern gesichert worden. Kurios und irgendwie ein unnötiger Ressourceneinsatz.

Apple iPhones werden seit Jahren per Lighting-Anschluss aufgeladen. Dieser hat gegenüber microUSB unter anderem den Vorteil, in beide Richtungen identisch zu sein und somit umgedreht werden zu können. Zudem ermöglicht er über seine 30 Pins eine schnellere Datenübertragung dank Thunderbolt, Audio, FireWire und mehr. Weil Cupertino das original Lightning-Kabel nicht in Nylon eingewickelt hat, haben wir uns das Syncwire USB-C-Lightning 2 m-Kabel genauer angeschaut.

Hardware und Eigenschaften

Das Syncwire USB-C-Lightning Kabel ist 2 Meter lang und verfügt an einer Seite über einen handelsüblichen USB-Type-C-Stecker, am anderen über den Apple Lightning-Stecker. Es ist nicht nur MFi-zertifiziert, was zeigt, dass es garantiert mit iOS-Geräten von Apple kompatibel ist, es hat sogar den original Datenstationschip C94 von Apple verbaut. Damit unterstützt es das Schnellladeverfahren aus Cupertino und kann dank USB PC mit vielen USB-C-Geräten sprechen. Datenraten bis 480 mbps nach USB 2.0-Standard sind damit möglich.

Das Kabel ist in weiss gehalten und mit weissem Nylon ummantelt, was die Stabilität und Robustheit nochmals erhöht. Es ist bis zu 15 kg Reissfest und kann über 20’000 mal geknickt werden, ohne zu brechen.

Die Stecker selbst sind dafür auffällig lang und münden in silberne Kappen, lassen sich aber dafür sehr gut greifen. Dennoch sind sie nicht zu gross, als dass sie auch in iPhones mit Hüllen passen würden bzw. an schmale USB-C-Ports.