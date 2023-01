Review: Pitaka MagEZ Case Pro 3 für Apple iPhone 14 Series

Das Smartphone-Case MagEx Pro 3 von Pitaka kommt mit einem Produktkatalog des Herstellers in Form eines Faltblatts daher sowie einem in die Hülle eingelegten Blatt mit der Deinstallationsanleitung auf Englisch und Chinesisch. Ein Danke-Kärtchen mit Registrierinformationen ist ebenfalls mit dabei.

Handyhüllen gibt es viele. Auch neueste Smartphone-Modelle bekommen in der Regel gleich mit Markteinführung nicht nur vom Hersteller selbst sondern auch von Drittanbietern spendiert. Wir haben uns das Pitaka MagEZ Case Pro 3 für euch genauer angesehen.

Hardware und Eigenschaften

Das Pitaka MagEZ Case Pro 3 ist eine Handyhülle aus Aramidfasern. Dieses Material wird aus Polyaramid und Karbon gefertigt und wiegt sehr wenig. Knapp 35 Gramm bringt das Case auf die Wage. Die 1500D Aramidfaser sind durch Thermoformung verarbeitet und wiederverwendbar, was bedeutet, dass der Abfall bei der Herstellung reduziert wird. Das verbaute thermoplastische Polyurethan (TPU) sorgt für die nötige Flexibilität und den gewünschten Schutz. Denn das MagEZ Case Pro 3 von Pitaka bewahrt das Apple iPhone nicht nur vor Kratzern sondern auch vor Sturzschäden. Die Hülle bietet Schutz in Falltests nach militärischen Standard MIL-STD-810H, was einem Sturz auf betonbewährten Stahlboden aus 1.50 Metern Höhe entspricht.

Die vergleichsweise dünne und leichte Hülle hat einen erhöhten Kameraschutzring und eingebettete Luftpolstern an allen vier Ecken.

Die erhöhte Kameralippe schützt das Objektiv vor Kratzern. Der flexibler Rand auf der Vorderseite schützt den gesamten Bildschirm bei flachem Aufkommen. Die Luftpolster in allen vier Ecken dämpfen Stürze und schützen so vor Stössen.

Innen ist das MagEZ Pro 3 Case mit Mikrofaser-Flannel weich ausgekleidet und schützt so das iPhone vor Kratzern. Der MagSafe Ring ist abei ausgespart um die Hüllendicke nochmals zu reduzieren und sowohl die induktive Ladeleistung als auch die magentische Haftung nicht zu reduzieren.