Review: PITAKA MagEZ Case für Apple iPhone 12 Pro im Test

Hüllen für Smartphones gibt es ja viele. Ebenso für das iPhone 12 Pro von Apple. Wir haben uns für euch nun abermals ein MagEZ-Case von PITAKA angesehen, das besonders robust und gleichzeitig leicht sein soll.

Lieferumfang des PITAKA MagEZ Case für das Apple iPhone 12 Pro

Geliefert wird das MagEZ Case zusammen mit einer kurzen, englischsprachigen Produktinformation sowie den Informationen zur Registrierung, durch die man in den Genuss einer doppelten Garantiedauer kommt. die Standard-Garantie umfasst zwei Monate.

Eigenschaften des PITAKA MagEZ

Das PITAKA MagEZ Case ist aus Polyaramid und Karbon gefertigt und wiegt knapp 14 Gramm. Durch das verwendete Material ist sie nur weniger als ein Millimeter dick, robust, kratzfest und griffig sowie leicht.

Zudem beeinträchtigt die PITAKA MagEZ Hülle nicht nur sehr dünn und robust ist, sondern auch die Funksignale des Smartphones nicht beeinträchtigt. Sowohl WLAN, Mobilfunk, NFC als auch Bluetooth werden ungestört übertragen. Auch kabelloses Laden mittels Qi ist problemlos möglich, trotz der zusätzlichen Metallplättchen, die in die MagEZ Hüllen eingelassenen sind. Diese werden so platziert, dass das Case sich mit Magnethalterungen verwenden lässt und dennoch die Qi-Ladespule im Inneren des Smartphones nicht beeinträchtigt wird.

Design

Das Design der MagEZ Hülle für das iPhone 12 Pro von PITAKA ist denkbar unaufgeregt. Eine quadratische Aussparung für die Kameraoptik auf der Rückseite und das Herstellerlogo. Um die Kamera ist ein Rand von wenigen Millimetern. Aussparungen an den Seiten, oben und unten für die Anschlüsse und Lautsprecher runden das Ganze ab. An Varianten gibt es bei PITAKA acht verschiedene zur Auswahl, die alle an Textilmuster erinnern. Wir haben hier das Modell Twill in Schwarz/Blau vorliegen. Das dezente Treppenmuster macht den Look der Hülle durchaus interessant.

Testeindruck des PITAKA MagEZ Case

Das Case lässt sich nicht durch Verbiegen oder Fingerkraft zerstören.Auch mit dem Hammer konnten wir das MagEZ nicht beschädigen. Davon ausgehend sind die Schutzeigenschaften der Hülle am Handy wohl auch entsprechend gut. Auch wenn das Display natürlich ungeschützt bleibt.

Die Hülle ist sehr genau passend und hochwertig verarbeitet. Sie lässt sich bequem auf das Smartphone schnappen und hat kaum Luftpolster zwischen Hülle und Handy. Nichts wackelt oder knarzt und auch nach mehrwöchigem Gebrauch sieht sie nicht nur aus wie neu, sondern hat auch ihre Form beibehalten.

Trotz der Metallverstärkung im Case bleibt das MagEZ nicht nur kompatibel zum kabellosen Laden mittels Qi – es ist auch weiterhin kompatibel zu Apples neuem MagSafe Ladeadapter. Selbstverständlich kann es zudem mit den MagEZ-Halterungen von PITAKA genutzt werden.

Im Vergleich

Im Vergleich zur Original-Hülle von Apple selbst fällt zunächst auf, das diese auch die Tasten schützt und dort Gummi angebracht hat. Zudem sind die Ränder oben neben dem Display etwas scharfkantiger als die von Apple. Das liegt schlicht an der dünne des Cases. Störend muss das nicht sein, es fällt nur auf, dass der Rand unter den Fingern leichter zu ertasten ist. Das ist aber wohl auch Gewöhnungssache. Beim MagEZ für das iPhone 11 Pro hat bauartbedingt dieses Problem nicht.

Weiter fällt der Rand um die Kamera auf. Dieser ist bei PITAKA deutlicher ausgeprägt als bei Apple und verhindert so besser, dass die Linsen zerkratzen. Denn sie liegen so nicht direkt auf, eventuell rauen, Untergründen auf.