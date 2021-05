Review: Logitech Folio Touch für Apple iPad Pro im Test

Das Logitech Folio Touch kommt in einem Karton mit Magnetverschluss und wird nur von einer kurzen bebilderten Anleitung sowie Garantiebestimmungen begleitet.

Das Apple iPad Pro (2020) hat einige sehr spannende Hardware-Tastaturen im Angebot. Heute schauen wir uns das Logitech Folio Touch Case an, das nicht nur besonders robust ist, sondern auch gut aussehen soll.

Eigenschaften des Logitech Folio Touch iPad Case

Das Folio Touch Case von Logitech ist 256 x 192 x 21 mm gross und wiegt 646 Gramm. Damit ist es nur minimal grösser als das iPad Case von Apple selbst. Es ist mit einem grauen, hochwertig aussehenden Textil überzogen und besteht aus einem stabilen Case mit Gummirahmen, dass das Tablet aufnimmt, sowie einer damit fest verbundenen Tastatur. Lautsprecher und USB-C-Anschluss sind mit Öffnungen im Gummi des Case ausgespart und somit gut erreichbar. Auch für den Apple Pencil ist an der Oberseite eine Aussparung vorhanden. Das Case verfügt über ein robustes Gehäuse, das die Vorder- und Rückseite, die Ecken und den Bildschirm des iPads vor Schrammen, Kratzern und Spritzwasser schützt.

Die Stromversorgung erfolgt einzig durch iPad Pro via Smart Connector. So ist kein Aufladen und kein Pairing nötig. Interessanterweise ist der Hersteller nur auf der Innenseite des Cases erkennbar mit dem kleinen Schriftzug “logi”. Weder an der Rückseite noch sonst wo wird der Gesamteindruck gestört.

Das Keyboard verfügt über 79 Tasten mit 18 mm Abstand und 1 mm Tastenhub, die überwiegend quadratisch sind und gleich gross wie die des Apple Cases. Alle Tasten sind beleuchtbar, wobei die Hintergrundbeleuchtung in 16 Stufen einstellbar ist. Anders als die Apple Tastatur hat die von Logitech eine vollständige Tastenzeile mit iPadOS-Sondertasten und kommt so einer Laptop-Tastatur deutlich näher. Diese Tasten sind: Home, Bildschirm dunkler, Bildschirm heller, Bildschirmtastatur, Suchen, Tastenhelligkeit verringern, Tastenhelligkeit erhöhen, Vorheriger Titel, Wiedergabe/Pause, Nächster Titel, Stummschaltung, Leiser, Lauter sowie Bildschirm ein/aus.

Unter der Tastatur ist ein hochpräzises und extra grosses Trackpad verbaut, dass alle von MacOS X vertrauten Multi-Touch-Gesten wie Streichen, Scrollen, zwischen Apps wechseln und viele mehr unterstützt.

Auf der Rückseite der Tastaturhülle ist die Aussparung für die Kamera zu finden sowie auf etwa dreiviertel Höhe ein Kickstand. Dieser ermöglicht das stufenlose Aufstellen des Logitech Folio Touch für das iPad Pro in einem Winkel von 20 bis 60 Grad. Weil der Tastaturteil flexibel mit dem Case verbunden ist, lässt sich das Folio Touch sowohl komplett Flach auslegen, als auch nach hinten klappen, um das Tablet ohne Keyboard zu verwenden, etwa zum Lesen.

Verschlossen wir das nach militärischen Falltest-Normen (MIL STD 810G) zertifizierte Folio Touch mit einem breiten Magnetverschluss. Dieser kann bei Nichtgebrauch nach hinten geklappt werden und verfügt zudem über eine integrierte Halterung für den Apple Pencil oder den Logitech-eigenen Crayon. Die Digital-Stifte können dabei nicht nur einfach am Tablet angedockt werden zum Aufladen und Transportieren, sondern ebenfalls im Verschluss des Logitech Folio Touch eingeschoben und sicher aufbewahrt werden. Dann lädt der Apple Pencil allerdings nicht mehr auf.