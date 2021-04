Review: LMP USB-C Tablet Dock Pro im Test von Yves Jeanrenaud

Manchmal wäre es doch praktisch, man könnte das Apple iPad ganz einfach als produktives Gerät am grossen Bildschirm anschliessen. Tastatur und Maus können ja wohl via Bluetooth verbunden werden, aber es wäre auch hilfreich, kabelgebundene Geräte, nicht nur zur Eingabe, via USB zu benutzen. Der Schweizer Hersteller LMP hat mit dem USB-C Tablet Dock Pro dies und noch mehr ermöglicht. Das kleine Dock hat nämlich zudem einen Headset- und einen Ethernet-Anschluss mit an Bord. Wir haben es für euch getestet. Inhalt Lieferumfang des LMP USB-C Tablet Dock Pro

Hardware und Eigenschaften

Testeindruck

Preis und Fazit Lieferumfang des LMP USB-C Tablet Dock Pro Geliefert wird das Tablet Dock Pro von LMP mit einer kleinen, abnehmbaren Halterung, die mit einem Klebepad ausgestattet ist. Damit soll die mechanische Belastung am USB-C-Port des iPads begrenzt werden.

LMP USB-C Tablet Dock Pro am iPad Pro (2020). Bild: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Hardware und Eigenschaften Das LMP USB-C Tablet Dock Pro bringt gleich fünf wichtige Anschlüsse an Stelle des USB-C-Eingangs an einem Apple iPad Pro oder iPad Air der neueren Generationen. Die kleine Dockingstation ist 46 Gramm leicht und 93 x 31 x 12 mm klein. Allein in der Farbe Space Grey erhältlich ist es aus Aluminium gefertigt, was der Wärmeableitung dienen soll. Mit einem Gigabit Ethernet-Port in Form einer RJ45-Dose bekommt man einfach Zugriff auf eine schnelle und zuverlässige Netzwerkverbindung, während der USB-3.0-Anschluss Daten mit externen USB Peripheriegeräten mit bis zu 5 Gbit/s austauscht. Dazwischen ist eine 3.5-mm-Buchse für den Anschluss von Audiogeräten mit 48K/24bit Sampling Rate sowie Unterstützung von CTIA, OMTP und Microphone In. Es können somit direkt kabelgebundene Headsets und Freisprech-Einrichtungen verschiedener Bauweise eingesteckt werden. Daneben ist ein USB-C-Eingang zum Aufladen des iPads vorhanden, das per USB Power Delivery USB PD 3.0 mit bis zu 100 Watt versorgt wird. Der USB-C-Anschluss kann aber auch für die Datenübertragung an weitere Geräte benutzt werden. Es ist zu Thunderbold 3 kompatibel. Daneben ist eine kleine LED zur Statusanzeige untergebracht. Der Gigabit-LAN-Anschluss links auf der Vorderseite besitzt auch zwei LED. Diese dienen zur Aktivitäts- und Geschwindigkeitsanzeige, denn der Port unterstützt automatisch ausgehandelte Übertragungsraten von 10, 100 und 1000 Mbit/s. Auf der rechten Seite des LMP USB-C Tablet Dock Pro ist ein HDMI-Anschluss untergebracht. Dieser ermöglicht die Nutzung eines externen Displays mit einer Auflösung von bis zu 4K-Auflösung und 60 Hz. Auf der Rückseite ist ein USB-C-Stecker zu finden, mit dem das Dock am iPad angeschlossen wird. Um die Belastung des USB-C-Anschluss des iPads zu verringern, kann die magnetische, abnehmbare Halterung genutzt werden. Sie wird am Dock mittels Klebepad befestigt und hält am iPad per Magnet.