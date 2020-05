Review: InLine Audio Adapter Kabel Lightning im Test

Der InLine Audio Adapter Kabel Lightning unterstützt am 3.5 mm-Anschluss nicht nur handelsübliche Kopfhörer und alle anderen Audiogeräte, sondern bietet auch einen Mikrofonanschluss für Headsets und Telefonkonferenz-Equipment an.

Das Zubehör ist MFi-zertifiziert, was für Made for iOS steht und garantiert, dass es den Ansprüchen Cupertinos in Sachen Qualität und Kompatibilität genügt. Es ist kompatibel zu allen iOS Geräten mit Lightning-Anschluss ab iOS 10 und somit zurück bis zum Apple iPhone 5 . Natürlich geht das auch mit iPod Touch-Geräten.

Der Lightning-Adapter für Kopfhörer bzw. Headsets ist allerdings bei der Apple iPhones längst nicht mehr im Lieferumfang enthalten, sondern muss extra dazu gekauft werden. Gut, wir sprechen hier von 10.- SFr. bzw. 10,- Euro , aber immerhin. Und er ist nur in weiss erhältlich, was nicht allen gefallen mag. Nichts ist da näher, als auch mal Mitbewerbsprodukte genauer anzuschauen. So heute den Audio Adapter Kabel Lightning von InLine .

Apple hat seine iPhones seit einer geraumen Zeit nur noch mit einem Anschluss bedacht: Dem für die hauseigenen Lightning-Stecker. Selbst auf die herkömmliche 3.5 mm Stereoklinke für kabelgebundene Kopfhörer verzichtet Cupertino seit längerem – zum Unmut vieler, gerade audiophiler Menschen. Wer seine älteren oder auch neuen HiFi-Kopfhörer wie etwa die Bowers & Wilkins PX7 oder B&W PX5 , beide haben wir für euch schon getestet, am Apple iPhone 11 Pro benutzen will, muss auf einen entsprechenden Adapter zurückgreifen.

Testeindruck zum InLine Audio Adapter Kabel Lightning

Der Adapter lässt sich problemlos ins iOS-Gerät einstecken und funktioniert tadellos. Keine Bestätigung am Bildschirm ist nötig oder sonst etwas. Es klappt einfach auf Anhieb. Sobald in den Kopfhöreranschluss ein 3.5 mm-Stecker gesteckt wird, erkennt das iPhone oder iPad dies und zeigt entsprechend ein Kopfhörersymbol in den Lautstärkeeinstellungen an. So sind wir das gewohnt.

Die Qualität des Kabels und der Stecker ist hervorragend und sie machen nicht den Eindruck, irgendwie versehentlich beschädigt oder zerstört werden zu können. Das Nylongflecht hält sogar einer handelsüblichen Bastelschere stand, falls im Homeoffice mal wieder die Kids ausbrechen und sich über euer IT-Zubehör her machen.

Der Lightning-Adapter bietet verlustfreie Stereo-Digitalaudioausgabe mit 48 kHz bzw. 96kHz an, so dass an der Qualität des Sounds wirklich nichts auszusetzen ist. Das lässt sich auch durchaus hören. Die Musik jeglicher Genres klingt durch den Adapter genau so, wie es soll und wird nicht verzerrt oder komprimiert – entsprechende Kopfhörer natürlich vorausgesetzt. Auch Freisprechen bzw. Videotelefonie funktioniert auch tadellos mit dem Adapter, wenn denn am Kabel auch ein Mikrofon untergebracht ist.

Zudem unterstützt der InLine-Adapter auch die Tasten zum Lauter- und Leister machen sowie die Aktionstaste, am Kopfhörerkabel. Cool – so richtig wie vor zwanzig Jahren! Jedenfalls kann das kurze Adapterkabel alles, was man davon erwarten kann.