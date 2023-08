Review: Belkin BoostCharge Magnetische kabellose Powerbank 5K mit Ständer von Yves Jeanrenaud

Lesedauer: 3 Minuten

Die aktuelle Reihe des Apple iPhone 14 kommt schon mit einer ordentlichen Akkuleistung daher, gerade wenn man das iPhone 14 Pro Max anschaut. Doch mehr ist immer besser und gerade bei der Laufzeit macht man ungern Abstriche unterwegs, etwa wenn man seine Lieblingsserie binged. Darum sind Powerbanks unsere Lieblingsgadgets im Alltag geworden und wir haben uns die neuen Belkin BoostCharge Magnetische kabellose Powerbank 5K mit Ständer angeschaut, die von Apples MagSafe Qi-Ladeanschluss profitiert, den Cupertino seit dem Apple iPhone 12 einbaut. Inhaltsverzeichnis Toggle Lieferumfang der Belkin BoostCharge Powerbank 5K BPD004 mit Ständer

Hardware und Eigenschaften

Testeindruck zur Belkin BPD004 kabellosen MagSafe PowerBank mit Kickstand

Preis und Fazit Lieferumfang der Belkin BoostCharge Powerbank 5K BPD004 mit Ständer Die Belkin BoostCharge Magnetische kabellose Powerbank 5K kommt mit nur wenig Zubehör. Neben einer mehrsprachigen Kurzanleitung finden wir hier lediglich ein 100 cm kurzes USB-C-Ladekabel sowie eine bebilderte Kurzanleitung ohne Text und die regulatorischen und Konformitäts-Informationen in jeweils einem Leaflet. Hardware und Eigenschaften Die kabellose Powerbank selbst ist in Schwarz oder Weiss erhältlich und unscheinbar gestaltet. Es handelt sich bei der Belkin BoostCharge BPD004 Powerbank um ein klassisches Barren-Design mit 93.7 x 63.8 x 16.5 mm Grösse. Der Zusatzakku wiegt leichte 150 Gramm und fasst 5000 mAh an Strom, der über eine MagSafe-Qi-Ladeplatte mit bis zu 7.5 W wieder kabellos abgegeben werden kann. Dazu ist auf der Oberseite nicht nur der hellgraue Belkin-Schriftzug mittig rechts zu sehen, sondern auch ein hellgrauer Kreis daneben. Dieser passt genau auf den MagSafe-Kreis des iPhones und das Logo des Herstellers Belkin findet sodann auf dem darunterliegenden Strich seinen Platz. Die Powerbank haftet sodann einfach am Rücken des iPhones. Nice! Auf der Unterseite ist mittig ein USB-C-Anschluss zum Aufladen der Belkin PowerBank vorhanden. Dieser kann zudem dank Pass-Through Charging gleichzeitig die PowerBank und das aufgelegte iPhone aufladen. Auf der rechten Seite ist eine kleine Taste mit LED sowie vier LED zur Ladestandsanzeige vorhanden. Der Ständer auf der Rückseite ist ins Gehäuse eingelassen und stufenlos verstellbar. Er ist aus metallfarbenem Aluminium gefertigt, im rechten Drittel untergebracht und zeigt abermals die Wortmarke belkin.

Belkin BoostCharge Magnetische kabellose Powerbank 5K mit Ständer. Bild: PocketPC.ch / Jeanrenaud