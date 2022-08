Review: Apple iPhone 13 (mini) im Langzeittest – Updated

Keine Lust mehr auf eine Mikrowelle mit Telefonfunktion am Ohr? Wir auch nicht. Wir halten uns diesmal nicht mit grossen Dingen auf und testen bewusst das kleine, dennoch als bockstark angepriesene iPhone 13 Mini. Was es kann und wie es sich anfühlt, ob und für wen sich ein Kauf lohnt, lest ihr in unserem Testbericht.

Update

Wir haben das iPhone 13 mini nach fast einem Jahr erneut unter die Lupe genommen und dafür unseren Testbericht von 2021 aktualisiert. Hier lest ihr mehr.

Lieferumfang, Design und Zubehör

Das iPhone 13 Mini. Klein, handlich und in cooles Farben erhältlich, was will man mehr! Nun, Funktionalität und von Apple gewohnten Komfort. Das haben wir bekommen! Doch beginnen wir zunächst bei Null: Der Verpackung.

In der typischen Pappschachtel mit dem Apfel liegt obenauf das iPhone 13 Mini und strahlt uns in einem coolen, satten rot (Product)Red an. Das sieht sehr, sehr cool aus. Mit dabei sind ausserdem das Lightning Ladekabel und das Netzteil sowie die Kurzanleitung mitsamt der obligatorischen Sticker.

Das Design des kleinsten Modells der 13er iPhone Reihe unterscheidet sich kaum von den grossen Geschwistern: Die Displayseite ist durchgängig, die Notch ist sehr schmal gehalten, was eine gute Sache ist, denn so geht kaum mehr was vom Bildschirm verloren. Die Rückseite zeigt und die beiden Kameralinsen der Dual-Cam und den Blitz. Mittig prangt das Apple Logo in Silber und unten zeigt sich der Schriftzug (Product) Red.

Die Bedientasten befinden sich an den gewohnten Stellen, links die beiden Lautstärketasten sowie der Ton Button und der SIM-Kartenslot, rechts die On-Off-Taste. Der Lightninganschluss ist mittig an der Unterseite angebracht.

Das Gehäuse ist metallisch und sehr genau gearbeitet. An keiner Stelle gibt es scharfe Kanten, Unebenheiten oder Ähnliches, insgesamt macht das iPhone 13 Mini einen sehr gut verarbeiteten, stabilen Eindruck. Noch dazu liegt es auch aufgrund der geringen Grösse von 5.4 Zoll perfekt in der Hand. Man kann es tatsächlich einhändig bedienen und es fühlt sich in der Hosentasche oft an, als wär es gar nicht da! Obwohl man daher manchmal suchen muss, ist das ein gutes Gefühl. Nach dem Umstieg vom grossen iPhone 12 Pro Max ist es anfangs natürlich sehr ungewohnt, auf den kleinen Screen zu blicken und quasi nur einen Bruchteil an Gerät in der Hand zu haben, aber man gewöhnt sich schnell daran. Wir haben die Vorteile schnell lieben gelernt.