Brydge Pro im Test: Kostet weniger als die Hälfte des Magic Keyboard – Ist es besser? von Marcel Laser

Bilder: PocketPC.ch / Laser Brydge Pro: Layout und Funktion – Magic Keyboard kann einpacken Mittlerweile habe ich die Brydge Pro viele Monate im Test. Erhalten habe ich die Tastatur im Juni oder Juli 2020 und durfte sie für einen ausgiebigen Langzeittest nutzen. Nebenbei verwende ich übrigens ein Magic Keyboard von Apple für rund 450 Euro! Da ich ein iPad Pro 2020 zum Arbeiten verwende ist eine gute Tastatur und Schreibgefühl für mich sehr wichtig und was soll ich sagen: Das Apple Magic Keyboard hat kaum eine Chance gegen das Brydge Pro. Die Tasten haben eine sehr angenehme Grösse, da die Tastatur ebenfalls recht gross ist und Brydge den Platz optimal nutzt. Durch die Dimensionen ist sogar eine zusätzliche Funktionsreihe oben integriert, die euch Zugriff auf die wichtigsten Funktionen lässt. Darunter Extratasten für die Tastaturbeleuchtung, die Displayhelligkeit, Play und Pause, Systemlautstärke und vieles mehr! Beim Magic Keyboard müssen Nutzer immer wieder ins Control-Center gehen oder gar in die Einstellungen des Systems. Warum hat Apple an sowas nicht gedacht hat, erschliesst sich mir nicht, denn Brydge gewinnt hier im Bereich Tipp- und Funktions-Komfort haushoch! Für Menschen, die vielleicht nicht alle Tasten auswendig kennen, ist es ebenfalls ein grosser Vorteil. Denn die Zahlen sind auch mit Sonderzeichen beschriftet, was auf dem Magic Keyboard fehlt. Alles was das Magic Keyboard eigentlich nicht besonders gut macht, ist wie selbstverständlich beim Brydge Pro zu finden. Eigentlich ein Traum für Nutzer:in wie mich, die viel am iPad Pro arbeiten.

Sooooo viele Funktionstasten und wir müssen nicht einmal in die Einstellungen des iPad oder das Control-Center öffnen. Richtig gut! Bild: PocketPC.ch / Laser

Verbindung per Bluetooth und Kabel, fehlendes Touch-Pad stört nicht Der Anschluss des Brydge Pro kann auf zwei Arten geregelt werden. Dafür unterstützt die Tastatur einmal Bluetooth 4.1, das nahezu latenzfrei beim Schreiben funktioniert. Alternativ könnt ihr das kurze, mitgelieferte USB-C-Kabel nutzen, um die Tastatur direkt an das iPad anzuschliessen. Der Stromverbrauch erhöht sich kaum, wenn die Tastatur nahezu aufgeladen ist und die Latenz wird komplett eliminiert. Grundsätzlich fühlt sich das Schreiben im Bluetooth-Modus nahezu latenzfrei an und ist es auch noch nach langer Verbindungszeit. Probleme gab es hier für mich nie und der grosse Akku sorgt zudem für eine überragende Akkulaufzeit! Das Brydge Pro musste mit eingeschaltetem Licht und vieler Nutzung im kabellosen Betrieb erst nach über 6 Monaten an die Steckdose! Das ist enorm gut und im Vergleich vieler anderer Bluetooth-Lösungen ein wirklich angenehmer Pluspunkt. Anders als das Magic Keyboard von Apple ist die Brydge Pro (ohne +) nicht mit einem Touch-Pad ausgestattet. Das fehlen stört mich aber nur bedingt, da das iPad eine hervorragende Touch-Funktion unterstützt und ich einfach nur kurz den Finger hebe, um etwas anzuklicken. Natürlich wäre ein Touch-Pad in manchen Fällen vielleicht einfacher und das Maus-Gefühl ist nicht zu vernachlässigen, aber es geht auch ohne und das mit nur sehr wenigen Komprimissen. Wer etwas mehr Geld auf den Tisch legt, kann sich ja die Brydge Pro+ holen und bekommt ein integriertes Touch-Pad dazu.

Knackpunkt Halterung: Hält fest, doch Gummi löst sich auf Das iPad Pro kommt in die Halterung am Ende des Brydge Pro. Es handelt sich dabei um zwei klammerartige Griffe, die mit einer Art Gummi ummantelt sind und ordentlich zupacken können. Ihr drückt das iPad also in die Halterung hinein und müsst dafür etwas kraft aufwenden. Das iPad selbst sitzt danach aber fast schon wie angegossen und fühlt sich wie ein echte Notebook an. Der feste Griff ist auf der einen Seite wirklich beruhigend, denn rausrutschen kann das Apple-Tablet nicht. Allerdings musste ich anfänglich häufig schlucken, denn das iPad Pro 2020 in 12,9 Zoll ist nicht wirklich günstig und der Anpressdruck der Klammern fühlt sich schon fast zu stramm an. Ein zweischneidiges Schwert also? Ja, denn durch die extreme Dauernutzung des Brydge Pro ist mir ein Mangel aufgefallen, der erst nach einiger Zeit der Nutzung zustande kam! Das Gummi auf der linken Halterung ist durch das viele Eindrücken und Herausziehen des iPads mittlerweile kaputt gegangen. Es ist aufgerissen und offenbart einen grossen Teil des darunterliegenden Metalls! Seht ihr einen solchen Fehler zu spät, dann kratzt die Halterung mit starkem Druck über das Glas des iPad Pro, was bei einem Preis von weit über 1.000 Euro oder 1’000 Schweizer Franken förmlich die Zehennägel aufrollt. Leider habe ich mich seitdem nicht mehr getraut, das iPad Pro in die Halterung des Brydge Pro Keyboards zu klemmen, aus Angst mir eine üble Macke ins Display zu radieren. In meinen Augen darf es bei einer Tastatur für um die 200 Euro bzw. Schweizer Franken nicht zu so einem Fehler kommen, der dazu führt dass das um Welten teurere iPad dann doch einen deutlichen Schaden nehmen könnte. Bislang ist aber nichts passiert, wahrscheinlich auch, weil ich die poröse Stelle sofort entdeckt habe. Ich weiss allerdings aktuell nicht, ob es sich hier nun um einen Fehler meines Testmodells handelt oder ob dieses Problem in Serie auftreten kann.

Bilder: PocketPC.ch / Laser Ebenfalls schwierig: Das iPad Pro mit einem einfachen Handgriff aus der Halterung zu entfernen, es ist schon ein sehr vorsichtiger Kraftakt von Nöten. Ihr müsst nämlich auf der einen Seite das Brydge Pro festhalten und dann ziemlich feste am iPad Pro ziehen, damit dieses aus der Halterung kommt. Es könnte durchaus auch der Grund für die Ermüdung des Gummis an den Halterungen sein. Wer das Tablet nach der Arbeit gerne in die Hand nimmt, um sich damit auf die Couch zu legen oder es als Familien-Tablet nutzt, wird wahrscheinlich irgendwann vom Einsetzen und Herausziehen ein wenig genervt sein. Übrigens ist das neue iPad Pro aus 2021 mit Apple M1-Chipsatz nicht mehr mit dem Brydge Pro kompatibel, da das neue Tablet rund 0.5 Millimeter dicker ist. Allerdings hat Brydge extra für diesen Anlass ein neues Keyboard vorgestellt.