Benks Infinity Pro Stand im Test: Faltbar, drehbar und wenig vertrauenserweckend

Die beiden Unternehmen Benks und Lululook gehören zusammen und verkaufen auch teilweise die komplett gleichen Sachen nur unter dem gleichen Namen. Chinesische Firmen, die einfach das schnelle Geld mit einfachen Gadgets im Westen suchen. Oft kommt da viel schlechtes Zeug bei raus, aber es können sich auch kleine Perlen darin verstecken. Lululook Magnetic Foldable Stand hat mir im Testbericht durchaus gefallen. Schafft das der Benks Infinity Pro nun auch?

Infinity Pro Stand für iPad Pro: Kompaktes Design und viel Metall – das ist positiv

Am Design selbst und der Art gibt es eher wenig auszusetzen. Lululook bzw. Benks nutzt wieder viel Aluminium, das recht stabil aussieht und sich tatsächlich auch so anfühlt. Die gummierten Oberflächen unten am Standfuss und oben an der magnetischen Aufnahme ist 1:1 das gleiche. Es ist wohl so, dass die Firma die Herstellung der Platten in Massen in Auftrag gibt und dann die zusammengebauten Gadgets auf die Shops verteilt. Schnelles Geld im Westen eben.

An sich ist der Stand für das iPad Pro ordentlich zusammengebaut. An der Verarbeitung kann ich wenig kritisieren. Wie aber bereits beim ersten Stand selbst, habe ich zwei winzige Macken unten am Fuss. Wollte das aber nicht wieder reklamieren. Als mir das beim ersten Lululook Review aufgefallen ist, haben die mir gleich zwei neue Ständer zugeschickt und einer davon wird schon in Ordnung sein. So viel Geld kosten die Teile in der Herstellung halt auch nicht und die werden schon ordentlich verdienen. Man merkt mir anscheinend schon an, dass ich wegen der Art dieser Unternehmen schon leicht angefressen bin, aber es geht noch etwas weiter.

Insgesamt wirken die Gelenke aber stabil. Das iPad sitzt recht fest an der Hauptplatte an und fällt auch nicht herunter. Man muss übrigens wieder einiges an Kraft aufwenden um das iPad vom Infinity Pro Stand zu entfernen. Das war schon beim Lululook Foldable Stand so. Das aufgrund der Stabilität natürlich ein Vorteil, aber einfach mal schnell das iPad entfernen ist nicht drin. Ihr müsst schon den Stand ordentlich fixieren, das iPad festhalten und dann irgendwie mit etwas Kraft nach oben abziehen. Ein Patentrezept dafür gibt es aber nicht.