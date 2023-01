AOC Agon 5 AG275QXN im Test: Preiskampf mit 165 Hz in dieser Produktklasse von Marcel Laser

Bilder: PocketPC.ch / Laser Starke Hardware und Anschlussmöglichkeiten im AOC Agon 5 Der Agon by AOC AG275QXN verfügt über grosszügigere Auswahl an Anschlüssen, vor allem in dieser Preisklasse: zwei mal HDMI 2.0 und zwei mal DisplayPort 1.4 stehen für euren Gaming-PC, Konsolen oder andere Gerätschaften zur Verfügung. Auch wenn es keinerlei Lautsprecher gibt so findet ihr immerhin 3.5-mm-Klinke wieder. Zudem ist auch ein USB 3.2 Hub mit vier Anschlüssen integriert, der über vier Downstream-USB-A Anschlüsse verfügt. Einer davon als Schnellladeanschluss. Allerdings hätte ich mir an dieser Stelle vielleicht noch einen USB-C-Anschluss gewünscht. Im Test beherrscht das VA-Panel des AOC Agon 5 AG275QXN sowohl Nvidia G-Sync als eben auch AMDs FreeSync. Hier erstreckt sich das adaptive Sync-Fenster über 48 bis 165 Hertz über DisplayPort sowie über 48 bis 144 Hertz über den verbauten HDMI-Anschluss. Richtig gut und damit auch für Konsolen geeignet: Sowohl für die Sony PlayStation 5 als auch die Xbox Series X/S von Microsoft werden mit bis zu 1440p bei 120 Hertz unterstützt. Die Spitzenhelligkeit des Panels beträgt übrigens 475 cd/m2, was für den Einsatz im Innenraum ein guter Wert ist. Der Schwarzwert liegt bei sehr niedrigen 0.12 cd/m2 und damit bei einem Kontrast von etwa 3830:1. Das liefert ein durchaus tiefes Schwarz in der Darstellung. Auch die Farbgenauigkeit ist mit einem durchschnittlichen sRGB DeltaE von nur 0.78 hervorragend. Sogenanntes “Light-Bleed”, also das Durchbluten von Licht in sehr dunklen Szenarien, war im Test des AOC Agon 5 QXN kaum zu vernehmen und damit sehr gering. Grundsätzlich ist anzumerken, dass die Ausstattung eigentlich schon in einen hochpreisigem Monitor stecken könnte! Die Werte sind wirklich sehr gut und für ein VA-Panel sind die Kontraste wirklich gut. Durch entsprechende Kalibrierung in meinem MacBook Pro 14 Zoll konnte ich auch noch mehr herausholen und vor allem durch ein wärmeres Panel das Zocken am Monitor noch angenehmer gestaltet. Aber hier muss für seinen Geschmack selber schauen.

Das sind richtig gute und vor allem viele Anschlussmöglichkeiten in dieser Preisklasse. Zwei USB-Type-C wären aber noch ganz cool gewesen. Bild: AOC

AOC Agon 5 im Test: Reaktionszeiten des VA-Panels überaus schnell Der Agon 5 AG275QXN verwendet eines der ersten richtig schnellen VA-Panels (Vertical Alignment Panel) und man merkt den Sprung zu diversen Vorgängern deutlich. Natürlich ist ein Vergleich mit IPS schon fast unnötig, da letzteres immer besser abschneidet, doch die Anzeige des AOC-Monitors ist beeindruckend schnell für diese Klasse und das merkt man beim Spielen durchaus. Auch zeichnen sich so die guten Kontrastwerte ab. Ein Schwachpunkt dieser Displaytechnologie sind vor allem die Grau zu Grau Übergänge, die mit konstant um die 20 ms beim Agon 5 schon ordentlich sind. Deutlich schneller wird es natürlich von Hell zu Dunkel und umgekehrt. Hier liegt der Wert bei rund 10 ms im Schnitt, was ebenfalls in Ordnung ist. Personen im Hardcore-Gaming werden bei diesen Zahlen natürlich eher die Nase rümpfen und wahrscheinlich in der heutigen Zeit auch kein VA-Panel mehr in Erwägung ziehen. Alle normalsterblichen Spielerinnen und Spieler hingegen kommen hier voll auf ihre Kosten. Das lenkt natürlich nicht davon ab, dass die für VA-Panels typische Bewegungsunschärfe für geschulte Augen durchaus sichtbar ist. Immerhin lässt sich dieses in den Einstellungen per “Overdrive” leicht reduzieren, aber natürlich nicht komplett verhindern. Das Overdrive verbesserte das Ansprechverhalten allerdings auf Kosten eines starken “Überschwingens”, das zu inversem Ghosting führen kann. Haltet also in euren Games die Augen offen und stellt diese bei Bedarf so ein, wie ihr es braucht. Schlussendlich konnte ich damit leben Overdrive komplett zu deaktivieren.

Der Headset-Halter an der Seite ist wirklich praktisch. Bild: PocketPC.ch / Laser

Bedienung des Hauptmenüs: AOC typisch etwas altbacken, wackeliger Bedienknopf Im Test stellte sich beim AOC Agon 5 AG275QXN die Benutzeroberfläche des Menüs als etwas altbacken heraus. Das liegt aber auch daran, dass die neuen Monitore weiterhin auf das altbekannte UI-Design setzen. Der hinten rechts hinter dem Monitor platzierte Joystick an der Rückseite des Monitors ermöglicht die Steuerung der Funktionen. Doch die Menüs sind einfach zu navigieren, was wirklich ein Pluspunkt ist. Kompliziert ist das nicht, allerdings sehr schwammig. Und damit bin ich schon bei einem meiner grössten Negativpunkte des Monitors: Das Steuerkreuz hinten, mit dem ihr durch die UI navigiert, ist richtig schwammig zu bedienen. Es reagiert beispielsweise auch bei Bewegungen nach rechts anders als nach links. Während links, oben und unten einen spürbaren kleinen Klickpunkt haben, spüre ich beim Druck nach rechts nichts. Das ist unpraktisch und frustriert ein wenig bei der Bedienung des ansonsten tollen Gaming-Monitors. Dass dann doch an einem derart guten Geräten ein solcher Mini-Noppen, der sich so anfühlt, als würde er gleich abbrechen, für die Bedienung zuständig ist, ist natürlich schade. Das trübt ein wenig das Gesamtbild, denn abbrechen darf der bitte auf keinen Fall. Dann sind Feineinstellungen, auch der Eingangswechsel, nicht mehr ohne weiteres möglich.

Dieser rote kleine Knubbel hat mich bei der Bedienung echt Nerven gekostet. Praktisch ist allerdings die Kopfhörerhalterung. Bild: AOC