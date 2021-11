Review: Kobo Libra 2 E-Book-Reader (Tolino Vision 6) im Test

Das eInk-Display von 7 Zoll Diagonale mit 300 PPI hat nicht nur eine Auflösung von 1264 x 1680 Pixel, Touch-Funktion und Hintergrundlicht. Es ist auch ein matter Anti-Glare Screen, was bedeutet, das Reflexionen zerstreut werden. Damit ist es zwar etwas besser lesbar als glÀnzende Displays im direkten Sonnenlicht, spiegelt aber dennoch ab und an und wird dann schwer zu lesen.

Daneben können natĂŒrlich auch eBooks im Kobo Store erworben werden. Der Amazon Kindle Store ist nicht kompatibel. Digital erworbene eBooks werden dann direkt auf das GerĂ€t per WLAN heruntergeladen. Zudem verfĂŒgt der Kobo Libra 2 wie alle Kobo eReader ĂŒber eine OverDrive -Integration. FĂŒr viele ist das der Hauptgrund, einen Kobo eReader zu kaufen, denn mit OverDrive kann mans sich aus Bibliotheken weltweit digitale BĂŒcher und HörbĂŒcher kostenlos ausleihe, sofern man Mitglied der Bibliothek ist. Derzeit ist jedoch in der Schweiz nur eine international school und in Deutschland und Österreich einzelne Stadtbibliotheken mit im OverDrive-Verbund . DafĂŒr gibt es in unseren Breitengraden aber auch verbreitet das System OnLeihe , die ebenfalls kompatibel, wenngleich nicht integriert im Kobo Libra 2 ist. Man muss also leider die ePub-Dateien vom Bibliothekenverbund herunterladen und via USB-Kabel auf das GerĂ€t kopieren.

Der kobo libra2 eReader ist nach Schutzart IPX8 wasserdicht. FĂŒr eine Stunde kann er bis zu 2 m tief im Wasser liegen. Papierloses LesevergnĂŒgen in der Badewanne steht also nichts im Weg.

Der Kobo Libra 2 eReader ist 144.6 x 161.5 x 9 mm klein und wiegt 215 Gramm. In den Farben Schwarz und Weiss erhĂ€ltlich verfĂŒgt das GerĂ€t ĂŒber einen 7 Zoll grosses E Ink Carta 1200 Touchscreen, der eine Auflösung von 1264 x 1680 Pixel und somit eine Pixeldichte von 300 ppi bietet. Das ist die Punktdichte, die in der Regel fĂŒr Papierausdrucke vorliegen muss, um gut auszusehen. Das Display ist zudem mit einer Hintergrundbeleuchtung namens ComfortLight PRO ausgestattet, deren Helligkeit und Farbtemperatur gesteuert werden kann.

Zudem ist die Hintergrundbeleuchtung sehr gleichmĂ€ssig und nicht etwa zu den RĂ€ndern hin verschoben. Auch ist das Bild, wie bei ePaper ĂŒblich, absolut blickwinkelstabil.

Software – Bedienung und Benutzung

Die auf Android 8.1 basierende Software des E-Book-Readers Kobo Libra 2 bzw. Tolino Vision 6 bietet eine ganze Menge nĂŒtzliche Funktionen, die man bei einem derartigen GerĂ€t zu schĂ€tzen lernt.

ZunĂ€chst einmal ist der eReader angenehm schnell. Kaum eine halbe Sekunde vergeht beim UmblĂ€ttern einer Seite voller Bilder. Wer etwa Comic-BĂŒcher als PDF-Dateien benutzt, kann sie doch recht angenehm auf dem Kobo Libra 2 lesen. Das Seitenformat von 4:3 erweist sich als optimal und angenehm fĂŒr elektronische BĂŒcher aller Dateiformate.

Die Bedienung des Touchscreens geht leicht vonstatten und ist intuitiv aufgebaut. So kann man, statt mit den beiden Tasten am Bildschirmrand zu blĂ€ttern, auch einfach das rechte oder linke drittel der Seite antippen. Mittig angetippt öffnet sich im Lesemodus das MenĂŒ, bei dem man das automatische Drehen deaktivieren und fest Hoch- oder Querformat auswĂ€hlen kann. Zudem ist natĂŒrlich die Helligkeit im MenĂŒ einstellbar und mit der Option natĂŒrliches Licht kann die Farbtemperatur automatisch (anhand der Tageszeit) oder manuell geregelt werden. Das hilft, blaues Licht zu reduzieren und so die Augen zu schonen. Die Display-Beleuchtung lĂ€sst sich aber auch durch einen Fingerstrich am linken Bildschirmrand ganz ohne MenĂŒ in ihrer Helligkeit steuern.

Weiter kann die Schriftart aus elf unterschiedlichen Fonts und die Schriftgrösse, der Zeilenabstand und die RĂ€nder eingestellt werden. Zudem kann zwischen LinkbĂŒndig und Blocksatz die Ausrichtung gewĂ€hlt werden. Aber diese Einstellungen können auch einfach dem Verlag ĂŒberlassen werden.

Wie die Amazon Kindle-Reihe schon verfĂŒgt auch der Kobo Libra2 ĂŒber ein eingebautes Wörterbuch und die Möglichkeit, Notizen im eBook zu hinterlegen. Dazu kann man einfach einzelne Wörter oder Wortgruppen mit dem Fingerstrich markieren.

Ein Dark Mode ist ebenfalls möglich. Und was wirklich das Lesen ungemein erleichtert, ist die Option, die verbleibende Zeit bis zum Kapitelende anzeigen zu lassen. So weiss man auf einen Blick, ob man das eBook nun weglegen schon soll, oder ob ein Kapitel noch drin ist.Â

KompatibilitÀt

WĂ€hrend der eReader eine ganze Menge Dateiformate liest, stellt es nicht alle gleich dar. PDF-Dateien werden so ausgegeben wie sie konstruiert wurden, was in der Natur des Dateiformats liegt. Damit sind sie schon mitunter etwas sehr klein, da die Schriftgrösse nicht auf das 7 Zoll Display angepasst wird. DafĂŒr klappt das aber sehr zuverlĂ€ssig und alles sieht so aus, wie das PDF auf dem grossen PC-Bildschirm auch ausgegeben wird. Nur eben in 16 Graustufen.

ePub und andere Textformate jedoch werden an das Displayformat ausgerichtet, neu angeordnet und die Schrift kann nach eigenem Geschmack und BedĂŒrfnis eingestellt werden.

NatĂŒrlich gibt es auch die Integration in den Rakuten Kobo Store oder die Buchhandel-Stores bei entsprechend Lizenzierten Tolino Vision 6-GerĂ€ten. Das klappt alles auch recht gut. Einzig schade, dass OnLeihe mit dem Rakuten-GerĂ€t nicht zusammenarbeiten kann oder will, so dass der (experimentelle) Webbrowser nicht dazu dient, sich direkt E-Books auszuleihen und der Umweg ĂŒber den Rechner genommen werden muss.

Denn alternativ können eBooks auch einfach auf das GerĂ€t, dass sich am PC und Mac als einfacher USB-Speicher zeigt, kopiert werden. Simpler geht es nicht. Wer etwas mehr Kontrolle ĂŒber die eigene E-Bibliothek haben will, kann auf die freie Software Calibre zurĂŒckgreifen.

Das SleepCover

Das zugehörige Cover mit der auffĂ€lligen Faltung passt optimal auf den E-Reader. Das Kunstleder fĂŒhlt sich hochwertig und angenehm an und erhöht die Griffigkeit des GerĂ€ts nochmals. Die StĂ€nder-Funktion, auf die das Standard-Cover des Tolino-Pendants leider verzichten muss, ist durchaus nĂŒtzlich und einfach zu benutzen. Das umgedrehte K der Faltung fĂŒgt sich dabei schnell und unkompliziert zusammen, so dass der E-Book-Reader Kobo Libra 2 bequem hingestellt werden kann.