Review: Fairphone 5 5G im Test

Lesedauer: 6 Minuten

Die Selfie-Kamera auf der Vorderseite bietet einen Samsung JN1 Sensor mit 1/2.76 Zoll und ebenfalls 50 MP, der eine Pixelgrösse von 0.64 μm liefert. Per pixel binning kommen 12.5 MP zustande und 1.28 μm effective Pixelgrösse, was einem 22 mm Vollformat entspricht. Die Linse schafft ƒ2.45 und bis zu 1.5-fachen digitalen Zoom und hat ebenfalls eine eine elektrische Bildstabilisation (EIS).

Die Ultraweitwinkelkamera hat einen 50 megapixel SONY IMX 858 Sensor mit 1/2.51 Zoll und 0.7 μm keinen Pixeln, die per pixel binning auf 12.5 MP und somit 1.4 μm effective Pixelgrösse kommen. Das entspricht einem 13 mm Vollformatbild. Die Linse kommt mit ƒ2.2 und sechs elementen, Autofokus und Makromodus daher. Dieser kann bis zu 2.5 cm nah an die zu fotografierenden Objekte heran. Auch hier ist ein Time of Flight-Sensor verbaut sowie eine elektrische Bildstabilisation (EIS).

Die rückseitige Hauptkamera bietet also einen 50MP Sony IMX 800 Sensor mit 1/1.49 Zoll auf, der eine Pixelgrösse von 1.0 μm aufweist. Das Pixel Binning kommt mit 12.5 Megapixel daher und 2.0 μm effektiver Pixelgrösse. Das entspricht einem 26 mm Vollformat. Die Linse hat ƒ/1.88 und sechs Linsenelemente. Die Kamera kann Autofokussieren auf bis zu 10 cm Nähe, hat einen Time of Flight- (ToF)-Sensor und bis zu achtfachen digitalen Zoom. Optische und elektrische Bildstabilisation (OIS und EIS) runden die Hauptoptik ab.

Zudem bietet das Smartphone bietet 5G Mobilfunkverbindung, WLAN nach 801.11ax, also WiFi 6E, sowie NFC und Bluetooth 5.2LE an. Dual-SIM und microSD bis zu 2 TB sind ebenfalls möglich, wobei wie beim Vorgängermodell FP4 eine als eSIM realisiert wird.

Im Karton, der vollständig aus Papier und Pappe besteht, liegt nur das Smartphone selbst sowie eine Kurzanleitung und ein Faltblatt mit Sicherheitsinformationen. Mehr nicht. Weder Kopfhörer noch USB-C-Kabel oder Ladegerät sind dabei. Fairphone war eines der ersten Unternehmen, dass seit langem bewusst dieses Zubehör nicht bei legt, wenn man es nicht explizit dazu bestellt. Denn fast alle haben sowieso schon zu viele Ladekabel und Steckernetzteile in der Schublade liegen. So wird auch gleich Elektro-Schrott reduziert und keine Ressourcen unnötig verbraucht.

So oder so ist Fairphone OS nahezu Stock Android mit kaum etwa, das als Bloatware bezeichnet werden kann.

Auf der linken Seite ist ein Mikrophon sowie die Öffnung zum Abnehmen der Rückschale zu finden. Rechts am abgerundeten Rand sind die Tasten Lauter und Leiser – nicht als Wippe sondern separat – sowie eine tiefergelegte Ein-/Aus-Taste mit integriertem Fingerabdrucksensor verbaut. Oben ist ein Mikrofon zu finden, ebenso wie unten, sowie ein USB-Typ-C-Anschluss nach USB 3.0-Standard mit USB-OTG-Unterstützung und die Stereo-Lautsprecheröffnung. Einen 3.5-mm-Stereoklinken-Anschluss sucht man, wie beim Fairphone 4 schon, leider vergebens. Dafür kann auch der QCM 6490, der wegen seiner langen Lebensdauer gewählt wurde – Qualcomm liefert noch länger Firmware und Treiber für den Chipsatz – auch aptX HD via Bluetooth und nicht nur SBC, AAC und aptX, sowie LDAC. Das sind sonst Features, die den Snapdragon-Baureihen vorbehalten waren.

Das FP5 ist in klassischer Barrenform 161.6 x 75.83 x 9.6 mm fast genau so gross wie das FP4. Mit 212 Gramm ist es 13 Gramm leichter als das Vorgängermodell. Wie zuvor auch ist das Fairphone 5 modular aufgebaut, so dass es mit einem einfachen Kreuzschlitzschraubendreher zerlegt werden kann und einzelne Module, beispielsweise das Display oder das Modul mit Lautsprecher und USB-C-Anschluss, ausgetauscht werden können. Das erhöht die Lebensdauer des Smartphones natürlich erheblich, gerade weil Fairphone verspricht, die Ersatzteile nicht nur für die fünfjährige Garantie sondern weitere fünf Jahre, also bis 2033, vorrätig zu haben.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Display

Das 6.46 Zoll grosse OLED Display ist bei Fairphone schon ein Novum. Bislang hat der niederländischer Hersteller LCD verbaut. Das OLED bringt nun nicht nur sattere Farben, sondern sondern bringt auch endlich ein Always-on-Display auf das Fairphone 5. Das ist zwar aus Energiespargründen in den Einstellungen noch deaktiviert, kann aber einfach von Hand eingeschaltet werden.

Zudem sind die Animationen und Scroll-Bewegungen auf dem

Dieses muss in den Einstellungen jedoch händisch aktiviert werden. Des Weiteren können Inhalte ab sofort nicht mehr nur mit 60 Hertz, sondern auch mit 90 Hertz wiedergegeben werden. So wirken Animationen und das Scrollen weicher. Standard ist in dieser Preisklasse aber eigentlich schon ein 120-Hz-Bildschirm.

Auch die höhere Bildwiederholrate muss man in den Einstellungen erst aktivieren, denn von Haus aus arbeitet das Display des FP5 mit 60 Hz. Eine Möglichkeit, die Bildwiederholrate an den Inhalt dynamisch anzupassen und so den Akku zu schonen, bietet das Fairphone 5 leider nicht. Das kommt vielleicht noch mit einem Update. Das OLED-Panel bietet 880 nt als maximale Helligkeit und 800 nt als durchschnittliche Bildschirmhelligkeit an. Die Kontrastrate wird mit 1’000’000:1 angegeben.

Das Display im Seitenverhältnis 20:9 wird von Corning Gorilla Glass 5 geschützt. Eine Abtrastrate von 300 Hz für den Touchscreen und Pixelworks Prozessor für adaptive Bildverbesserungen inklusive dynamischem Farbton runden die Anzeige des Fairphone 5 ab.

Elektromüll-Neutral und über 70 Prozent fair

Zudem ist das Fairphone 5 wieder Elektromüll-neutral. Für jedes von Fairphone A. S. verkaufte Telefon recycelt das Amsterdamer Unternehmen die gleiche Menge an Elektromüll. Die Materialien im Fairphone 5 sind zudem zu mehr als 70 % fair produziert oder recycelt. Zudem will Fairphone weiter die die Transparenz in der Lieferkette verbessern und reflektieren, woher die verwendeten Materialien stammen.Die verwendete Energie für die Produktion ist zu hundert Prozent aus erneuerbaren Quellen und es wurde zudem Wert darauf gelegt, CO 2 -Emissionen zu reduzieren.

Auch werden die Angestellten, die am Fairphone 5 mitgearbeitet haben, also nicht die in Amsterdam, sondern die tausenden in den Fabriken in Fernost, nach SA8000 und ISO45001 auf faire Arbeitsbedingungen geprüft und erhalten einen FP5-Bonus, um von ihrem Gehalt auch besser leben zu können.

Testeindruck

Zunächst fällt wieder die sehr hochwertigen und robusten Verarbeitung auf. Auch wenn im Vergleich zum Fairphone 3 kein Silikon-Bumper mehr mitgeliefert wird, kann man das Gerät mit einer entsprechenden Hülle vom Hersteller ausstatten. Doch auch so kommt man mit dem Smartphone sehr gut durch den Alltag, ohne dass es Kratzer oder Schrammen davon tragen würde. Auch beim FP5 wackelt oder knarzt trotz der modularen Bauweise nichts.

Das Farphone 5 ist in drei Farbvarianten, natürlich alle aus Recyling-Platik, erhältlich. Neben Matte Black und Sky Blue gibt es die Transparent Edition, die ihr hier im Testbericht seht.

Die Rückseite hält sehr fest und zum abzulösen ist schon etwas Kraft nötig, ohne dass der Deckel dabei zerbrechen würde. Hier ist wiederum keine NFC-Antenne mehr im Deckel verklebt.

Display und Leistung

Im Vergleich zum Fairphone 4 liefert das neue Fairphone 5 eine gute Leistung ab, wie auch die Benchmarks zeigen. Klar ist es kein High-End-Gerät. Der Mid-Range SoC von Qualcomm liefert aber genügend Performance für den Alltag, für Spiele und Apps allemal. Das veranschaulichen auch die nachfolgenden Benchmarks ganz gut.