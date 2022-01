Review: Fairphone 4 im Test – Nachhaltig und Modular zum Vierten

Für den internen Speicher kommen 128 GB oder 256 GB in Frage, wenn man die Grau Farbvariante wählt. Dabei sind die 256 GB-Modelle auch mit 8 GB RAM ausgestattet, während die 128 GB-Variante nur mit 6 GB auskommen muss. Der Speicherplatz ist per microSD-Karte mit bis zu 2 TB erweiterbar. Dafür steht im Inneren ein dezidierter microSD-Karten-Slot zur Verfügung, der neben dem nano-SIM für die SIM1 untergebracht ist.

Der SoC im Fairphone 4 ist ein Qualcomm Snapdragon 750G (SM7225), der eine Kryo 570 CPU und ein eine Adreno 619 GPU vereint. Der schnelle Mid-Range Octacore-Prozessor hat zwei ARM Cortex-A77 Kerne mit einer Taktrate von bis zu 2.2 GHz und sechs kleine Cortex-A55 Kerne mit bis zu 1.8 GHz zu bieten, die in der nunmehr schon klassischen big.LITTLE -Architektur zusammenarbeiten. Vorteil der Architektur ist die dynamische Taktung der einzelnen Kerne. Abhängig von der Arbeitslast kann ein einzelner Cluster oder alle Kerne mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten laufen, was Energie spart und damit die Akkulaufzeit verlängert.

Die Rückseite zeigt den Schriftzug FAIRPHONE im unteren Drittel des Deckels sowie in der oberen linken Recke die Tripple-Kamera mit dem Dual-LED-Blitz. In der Rückschale ist die NFC -Antenne verbaut. Wie seit dem Fairphone 2 ist auch das Fairphone 4 modular aufgebaut. Das bedeutet, dass nicht nur der Akku, sondern auch einzelne Komponenten ausgetauscht werden können – vom Display bis zum Lautsprecher- und Kamera-Modul, dem Bottom-Modul mit Mikrofon und der Hauptplatine. All das mit handelsüblichen Werkzeugen wie einem Philips-Kreuzschitzschraubenzieher. Und es kann, wie beim Fairphone 3, auch einfach aufgerüstet werden.

Das Fairphone 4 ist im Oktober 2021 erst auf den Markt gekommen. In klassischer Barrenform misst das Gerät 162 x 75.5 x 10.5 mm und wiegt 225 Gramm. Damit ist es nicht das kleinste und leichteste Smartphone am Markt. Drei Farbvarianten Grau, Grün und Grün gesprenkelt (speckled) stehen zur Auswahl, wobei nur bei der grauen Variante eine kleinere Speichergrösse wählbar ist. Grün und Grün gesprenkelt gibt es nur mit 256 GB Speicherplatz und 8 GB RAM.

Im Karton des Fairphone 4 enthalten ist eine Schnellstartanleitung sowie Gesundheits- und Sicherheitsuniformen. Mehr nicht. Keine Kopfhörer, kein USB-Kabel, kein Ladegerät. Dieses Zubehör ist bei Fairphone seit langem schon, wie bei anderen Herstellern auch, bewusst nicht dabei. Denn fast alle haben sowieso schon zu viele Ladekabel und Steckernetzteile in der Schublade liegen. So wird auch gleich Elektro-Schrott reduziert und keine Ressourcen unnötig verbraucht. Wer doch ein Ladegerät oder ein Kabel braucht, kann es einfach dazu bestellen.

Der französische Reparierbarkeits-Index , seit vergangenem Jahr Pflichtangabe für Smartphones, PCs, Fernseher, Waschmaschinen und elektrische Rasenmäher in der Grande Nation, beträgt für das Fairphone 4 stolze 9.3 von 10. Die iFixit -Bewertung ist – an dieser Stelle wenig überraschend und wie bereits bei vorherigen Fairphones – mit der Höchstnote 10 von 10 ausgefallen. Dafür gab es das Ecovadis Platin Siegel und den Blauen Engel für umweltfreundliche Mobiltelefone (DE-UZ-106) ebenfalls.

Bemerkenswert ist auch, dass nur der erste SIM-Slot ein physischer in Form einer nanoSIM ist. Die zweite SIM-Karte des echten DualSIM-Smartphones ist als eSIM implementiert und muss vom Carrier heruntergeladen werden. Für 5G werden Datenraten bis zu 2.3 Gbps im Downlink und 200 Mbps im Uplink unterstützt. Als Frequenzbänder kommen Sub 6 NSA Bänder zum Einsatz: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n71, n77 und n78. Für das 4G-LTE-Netz werden VoLTE und VoWiFi unterstützt und 1.2 Gbps Downlink und 150 Mbps Uplink-Geschwindigkeit geboten. Das Fairphone 4 unterstützt die 4G-Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 18, 19, 20, 28, 32, 38, 40, 41 und 71.

Fotos gelingen mit dem Fairphone 4 sehr gut. Hatte das FP3 bei Auslieferung noch mit Autofokus-Problemen zu kämpfen, die per Update behoben werden mussten, kommt das Fairphone 4 ohne solche Kinderkrankheiten daher. Die Kamera-App macht in den Standardeinstellungen sehr gute, ausgeglichene und lebendige Fotos und unterstützt sowohl HDR als auch Makroaufnahmen mit hohem Detailgrad und Realitätsnähe. Einzig bei schlechten Lichtverhältnissen ist der IMX582-Sensor der Hauptkamera etwas arg Artefakt-lastig und es ist einiges an Bildrauschen zu sehen.

Dafür ist das Fairphone 4 in Punkto Leistung nicht ganz so abgehängt. Der Mid-Range SoC von Qualcomm, den Fairphone im FP4 verbaut hat, ist zwar auch schon über ein Jahr alt bei Marktstart, liefert aber doch noch ordentliche Performance ab. Auch dank 8 GB RAM kann im Alltag das allermeiste mit Bravour vom Fairphone 4 erledigt werden. Video- und Spielewiedergabe, Surfen, Mails und alles, was dazu gehört, gehen leicht und ohne Ruckler von der Hand.

Zudem hat das Fairphone 4 fair gehandelte Materialien verbaut und entlang der Lieferkette verwendet. Nicht alle Materialien, denn das geht immer noch nicht, aber immerhin. Als erstes Elektronikunternehmen verbaut Fairphone nämlich Fairtrade-Gold in den Smartphones, beispielsweise in den Lautsprechern, dem Batterieanschluss, der Leiterplatte und der Batterieplatine des Fairphone 4. Zudem ist das verbaute Wolfram konfliktfrei. Das bedeutet, es stammt nicht aus Regionen, in Menschenrechtsverletzungen, Korruption und Geldwäsche beim Abbau dieses unersetzlichen chemischen Elements vor kommen. Erst seit 2021 müssen EU-Importe aufgrund des Konfliktrohstoff-Staus von Wolfram besondere Auflagen entlang der Lieferkette erfüllen. Fairphone ist dabei schon seit im Jahr 2019 mit dem FP3 Vorreiterin .

Übrigens ist nicht nur der gesamte Kunststoff am Fairphone 4 aus Recyling-Plastik hergestellt. Auch das verbaute Zinn ist aus wiederverwenden Rohstoffen gewonnen. Bis 2023 will Fairphone 70 Prozent der 14 wichtigsten Materialien ihrer Smartphones aus nachhaltigen Quellen schöpfen .

Auf der Rückseite kommt eine duale Kamera mit drei Sensoren im Fairphone 4 zum Einsatz: Ein 48 Megapixel starker, 1/2 Zoll grosser IMX582 Sensor mit optischer Bildstabilisation (OIS) für die Hauptkamera und einer Blendenzahl von ƒ/1.6. Die Hauptkamera verfügt zudem über einen Laser-Autofokus und eine Auflösung von 8000 x 6000 Pixel bei einer Pixelgrösse von 0.8 μm. Der Sensor liefert auch genau diese 48 MP als Output an die Kamerasoftware. Hier wird also nichts hin- und hergerechnet. Für Videos ist sind Aufnahmen mit bis zu 4000 x 3000 Pixel möglich, was 4K UHD oder 12 MP entspricht.

Fotos: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Dass die Kamera einen kleinen Buckel von wenigen Millimetern mit bringt, ist etwas, was wir nunmehr auch seit Jahren von Smartphones vieler Hersteller gewohnt sind und auch beim Fairphone 4 kaum noch aufzufallen vermag. Selbst die Anordnung der drei Linsen im Dreieck ist nicht mehr aussergewöhnlich.

Der Akku des Fairphone 4 bringt einem problemlos über einen Tag und lässt sich gut und schnell aufladen. In einer halben Stunde ist der Akku zu 50 Prozent gefüllt. Voraussetzung dafür ist, dass das Ladegerät mindestens 30 W Leistung liefern kann und Qualcomms QuickCharge 4 oder QuickCharge 4+ unterstützt.

Auch das USB-C-Kabel muss dabei die 4 Ampere Stromstärke liefern können.

Qi Wireless Charging unterstützt das Fairphone 4 nicht von Haus aus und hat auch keine Lade-LED verbaut. Die Ladegeschwindigkeit zeigt es auf dem Sperrbildschirm als schnell oder langsam an.

Im Alltag hält das FP4 bei normaler Benutzung – wenig Casual-Spiele, dauerhaft aktivem Bluetooth, WLAN und Ortung, viele E-Mails aus zwei Exchange-Konten, vier IMAP und einem ActiveSync-Konto, etwas Surfen und gut 120 installierten Apps – gut zwei Tage mit einer Akkuladung durch.

Die Verbindung per 5G klappt gut, sofern Netzabdeckung vorhanden ist und entsprechend schnell. Auch der Wechsel in ältere Netze wie 4G LTE oder 3G, wo verfügbar, klappt schnell und problemlos. Die Sendeleistung des Fairphone 4 ist insgesamt gut. Auch das Installieren einer eSIM mittels QR- oder per Auth-Code klappt einwandfrei und tadellos.

Auch die Sprachqualität lässt nichts zu wünschen übrig. Sowohl am eingebauten Lautsprecher als auch im Freisprech-Modus sind beide Seiten des Gesprächs jeweils im üblichen Umfang gut und klar verständlich. Die drei zusätzlichen Mikrofone zur Geräuschunterdrückung helfen dabei dem FP4 gut.

Dass die Lautsprecher nun nicht wie beim FP3 seitlich sondern nach unten gerichtet sind, ist eine sehr begrüssenswerte Veränderung. Schliesslich hält man so die Öffnung deutlich seltener versehentlich zu. Der Dual-Speaker des Fairphone 4 macht ordentlich Lärm und scheppert kaum, auch bei voller Lautstärke. Er eignet sich gut zum Abspielen von Medieninhalten und Telefonieren.

Die Tasten des FP4 lassen ich gut erfühlen und bedienen und auch der vergleichsweise schmale Fingerabdruck-Sensor verrichtet seinen Dienst zuverlässig, wenngleich ich persönlich Fingerprint-Sensoren auf der Rückseite und Kreisrund, wie etwa beim FP3, lieber mag. Auch, weil so die Bedienung mit der linken oder der rechten Hand deutlich erleichtert wird.

Preis und Fazit zum Fairphone 4

Das Fairphone 4 ist nicht ganz günstig, was vor allem an der Rohstoff-Lieferkette, der Nachhaltigkeit und der Sozialverträglichkeit des Smartphones liegt. Für 579,- Euro bzw. SFr. gibt es die kleinste Variante des FP4 in Grau mit 128 GB Speicherplatz und 6 GB RAM beim Hersteller direkt zu kaufen. Doppelt so viel Speicherplatz, also 256 GB, und 8 GB RAM in kosten in allen drei Farbvarianten – Grau, Grün oder Grün Speckled – jeweils 649,- Euro bzw. SFr.

Alles in Allem macht das Fairphone 4 5G einen sehr guten Eindruck und setzt als solides Mittelklasse-Gerät mit Close-to-Stock-Android 11 die Geschichte des Fairphones würdig fort. Klar ist es kein High-End-Flaggschiff, doch auch das will das Fairphone 4 nicht sein. Vielmehr sind die Hauptargumente für den Kauf des FP4 die Reparierbarkeit und Nachhaltigkeit sowie die sozial verantwortliche Rohstoffgewinnung und Lieferkette. Hier ist auch Fairphone weiterhin einer von wenigen Elektronik-Konzernen, die dies so weit umsetzen und auch darlegen können.

Dass die Recycling-Prämie für das einschicken alter, auch defekter, Smartphones weiter bei Fairphone fortgesetzt wird, ist begrüssenswert. Ebenso die besonders einfache Reperatur und der modulare Aufbau. Bleibt zu hoffen, dass es in Zukunft wieder Upgrade-Module von Fairphone für das FP4 gibt, die den sowieso schon vergleichsweise sehr langen Lebenszyklus des Smartphones, noch weiter verlängern. Selbst das Fairphone 3 hat noch Android 11 bekommen, auch wenn das Gerät nach fast zwei Jahren nicht mehr verkauft wird.

Da Fairphone auch immer noch eine relativ aktive Community unterstützt, die auch inoffizielle Upgrades und Features mit alternativen Distributionen realisieren, ist auch darüber hinaus für Fairphone-Smartphones, im Rahmen der technischen Möglichkeiten, eine längere Zukunft sehr wahrscheinlich.

Fünf Jahre Garantie

Um die Nachhaltigkeit und Reparierbarkeit weiter zu befeuern, bietet Fairphone nicht nur die üblichen, gesetzlich verpflichtend zu gewährenden zwei Jahre Gewährleistung an, sondern erweitert die Garantie auf bis zu fünf Jahre für alle FP4 Smartphones, die bis zum 31.12.2022 gekauft werden. Danach gibt es immer noch vier Jahre Garantie einfach kostenlos nach der Registrierung des Smartphones geschenkt für alle Geräte, die bis zum Ende des Jahres 2023 gekauft werden. Ab und bis Ende 2024 sind noch immer drei Jahre Garantie mit beim Fairphone 4 dabei.