Review: Fairphone 3+ Upgrade: Kameramodule zum Selbsteinbau

Das Fairphone 3 ist noch nicht ganz ein Jahr auf dem Markt und schon gibt es ein Hardware-Upgrade. Denn genau wie das Vorläufer-Modell des niederländischen Herstellers Fairphone kommt das Fairphone 3 nicht nur mit so konfliktlos und fair gehandelten Rohstoffen wie möglich daher. Gleichzeitig ist es eben auch wie das Fairphone 2 modular aufgebaut. Die Teile, die häufig defekt werden, wie das Display, Mainboard, Mikro- und Kameramodule sowie natürlich der Akku sind ganz einfach und ohne viel technisches Know-How austauschbar. Für den Akku braucht es nicht mal Werkzeug. und für alles andere reicht ein einfacher Kreuzschlitz-Schraubendreher der Grösse Doppelnull (PH00). Alle Ersatzteile gibt es im Shop des Herstellers nachzubestellen und beim Fairphone 2 dies jahrelang. Auch das Fairphone 3 hat wie das Fairphone 2 den Höchstwert für Reparierbarkeit bei iFixIt erhalten, und auch beim Fairphone 2 gab es Kameramodule zum Upgrade.

Nachdem Fairphone nun vor drei Wochen das neue Fairphone3+ vorgestellt hat, war auch klar, dass die neuen Kamera-Module, also für die Hauptkamera und die Selfie-Cam, in das Vorgängermodell Fairphone 3 eingebaut werden können. Der Unterschied zwischen dem Fairphone 3 und dem Fairphone 3+ beläuft sich im Grossen und Ganzen nämlich vor allem auf die beiden Kameramodule und die Tatsache, dass das Fairphone 3+ mit vorinstalliertem Android 10 daher kommt und noch mehr Recylcing-Plastik (40 Prozent) verwendet.

Lieferumfang Fairphone 3/Fairphone 3+ Top Module und Camera+ Module

Die beiden Module kommen in kleinen, wiederverschliessbaren Briefchen und Folien, die vor elektrostatischen Störungen schützen. Zudem sind sie in Luftpolsterfolie eingeschlagen, um beim Transport keine Schäden zu nehmen. Da wir beide Module zusammen geordert haben, sind diese auch gleichzeitig in einem Karton geliefert worden. Mehr ist nicht dabei. Die Anleitung zum Modulaustausch findet sich beim Hersteller selbst und auch bei iFixIt.de .

Hardware der Module

Die Module sind beide ziemlich klein und bestehen aus den notwendigen elektronischen und optischen Teilen sowie dem Kunststoff drum herum. Das Top Module+ bringt nunmehr 16 Megapixel auf die digitale Wage und verdoppelt somit die 8 MP des Vorgängermodells. Im Camera+ Module ist nunmehr ein Sensor mit 48 Megapixel verbaut, genauer der Samsung GM1. Allerdings werden die Bilder dennoch in einer Auflösung von 12 Megapixel gespeichert wie beim Vorläufer, denn die Pixel von 0.8 micro werden kombiniert, um eine bessere Empfindlichkeit zu erreichen und mehr Licht aufnehmen zu können und so zu 1.6-Micro-Pixels gerechnet zu werden. Rechnerisch verändert sich also die Auflösung der Photos gar nicht. Wir sind gespannt, wie es sich beim Knipsen dann dennoch auswirkt.