Poco X3 NFC im Test: Beste Mittelklasse, die man aktuell für Geld kaufen kann? von Marcel Laser

Bilder: PocketPC.ch / Laser Überaus starke Hardware-Ausstattung für den Preis Halte ich mir vor Augen, wie viel das Poco X3 NFC kostet, bekomme ich bei der verbauten Hardware ziemlich Gänsehaut. Ein Snapdragon 732G mit starken 6 GB RAM und bis zu 128 GB internen Speicher, sowie ein 6.67 Zoll grosses FullHD-Display mit satten 120 Hertz Bildwiederholfrequenz. Bitte was? 6 GB RAM, 128 GB interner Speicher UND 120 Hertz für unter knapp über 200 Euro? Befeuert wird das Ganze übrigens von einem 5’160 mAh starken Akku, was unter Umständen auch die Dicke des Smartphones erklären könnte. Es gibt übrigens noch eine günstigere Version mit 64 GB internem Speicher für rund 180 Euro. Dank des Snapdragon 732G und dem 120-Hertz-Display habt ihr auf der MIUI 12 Oberfläche keinerlei Performance-Probleme. Das gilt auch für Programme für Social Media wie Facebook, WhatsApp oder aufwändige Webseiten im Google Chrome Browser. Es ruckelt einfach nichts und alles lädt schön schnell. Auch etwas rechenintensivere Apps sind für das Poco X3 kein Problem. Die 6 GB RAM sorgen übrigens für ausreichend Luft beim Multitasking. Apps verweilen demnach recht lange im Speicher und ihr könnt mehrere Programme ohne Probleme hintereinander starten und immer wieder öffnen. Das spiegelt sich auch in den Benchmarks wieder. Das Poco X3 NFC schafft im Geekbench 5 stattliche 568 Punkte im Single-Core- und überaus freudige 1’787 Punkte. Das ist für einen Mittelklasse-SoC, der sonst in Handys für rund 300 Euro zum Einsatz kommt, ein sehr guter Wert. In 3DMark erreicht das Gerät 832 Punkte und somit ist es auch zum Spielen geeignet. Zumindest solange die Games nicht zu aufwändig werden. Sogar Genshin Impact ist zwischen niedrigen und mittleren Details möglich sowie Real Racing 3 und einige andere Titel. Natürlich werden die Details entsprechend reduziert.

Screenshots: PocketPC.ch / Laser Exzellentes FullHD+ Display mit 120 Hertz und HDR10 Besonders sticht aber das riesige 6.67 Zoll Display heraus, das in FullHD+ (2400 x 1080 Pixel) auflöst und satte 120 Hertz bei der Bildwiederholrate mitbringt. Letzteres ist eher aus High-End-Modellen, wie dem Galaxy S21 Ultra oder dem OnePlus 8T bekannt. Doch hier bekommt ihr eine schnelle Anzeige schon für einen sehr günstigen Preis, die unter anderem auch noch HDR10 bei der Wiedergabe unterstützt. Herzstück ist aber natürlich die Bildwiederholrate. Wenn Apps diese unterstützen oder ihr auf der Oberfläche von MIUI12 unterwegs seid, präsentiert sich die gesamte Anzeige einfach butterweich! Dank des riesigen Akkus könnt ihr die 120 Hertz auch permanent aktivieren und müsst nicht fürchten, irgendwann zu schnell mit zu niedriger Laufzeit auszukommen. Das Display hat zudem ordentliche Blickwinkel, wenn auch fern ab von überragend, da die Helligkeit schon deutlich abzunehmen scheint, um so schräger man in das Panel hineinsieht. Positiv hingegen ist wiederum die sehr hohe Helligkeit und damit die Fähigkeit auch in stärkeren Lichtverhältnissen noch eine gute Lesbarkeit zu erzielen. Was mir persönlich weniger gefällt, sind die etwas sehr dick geratenen Displayränder. Schlimm ist das nicht, denn man ist genau diese Bauweise von Mittelklasse-Geräten bis sogar 400 Euro oder gar mehr, vielleicht sogar gewohnt. Daher ist das auch Meckern auf sehr hohem Niveau. Doch die Erfahrung wäre noch um einiges beeindruckender gewesen, wenn die Ränder etwas zierlicher ausfallen. Zudem erzeugt diese Art der Konstruktion einige Lichthöfe an den Rändern, besonders um die Selfie-Kamera herum, da das Display etwas tiefer im Gerät sitzt.

Das Display ist mit 120 Hertz in dieser Preisklasse absolut einzigartig. Zudem ist es ordentlich scharf und bietet eine hohe Helligkeit. Bild: PocketPC.ch / Laser

Überzeugende 64-MP-Kamera, sehr schlechte Makro-Kamera Auch im Fall der Kamera gilt: Xiaomi macht auch im Poco X3 NFC einen mehr als nur starken Job. Die auf der Rückseite verbaute Quad-Kamera ist technisch gesehen eher eine Triple-Kamera, da der Tiefensensor mit 2 MP nicht für echte Fotos herhalten kann. Dafür gibt es aber drei weitere Sensoren, die durchaus Bilder machen: Der 64-MP-Hauptsensor mit F/1.9 Blende, eine Ultraweitwinkel-Lösung mit 13 MP und 119 Grad Sichtfeld sowie eine 2 MP Makro-Kamera für Nahaufnahmen. Die Kamera des Poco X3 NFC Haupt-Sensor: 64 MP mit F/1.9

Ultraweitwinkel: 13 MP mit F/2.2

Makro-Kamera: 2 MP mit F/2.4,

Tiefenmessung: 2 MP mit F/2.4

Unterstützt HDR-Aufnahme, Videos bis zu 4K mit 30 FPS Die beiden wohl am häufig genutzten Sensoren schiessen überragende Bilder für dieses Preissegment. In guten Lichtverhältnissen misst sich sowohl der 64-MP-Sensor als auch das Ultraweitwinkel-Modell mit der oberen Mittelklasse. Die Farbdynamik ist hervorragend, auch der Weissabgleich ist überzeugend. Kein unnötiges Rauschen und keine Unschärfen an den Rändern. Natürlich müsst ihr allerdings bei schlechteren Lichtverhältnissen ein paar Abstriche machen, doch das ist nicht tragisch und sogar eher zu erwarten, ich sogar überrascht, dass die Ergebnisse insgesamt wirklich hervorragend sind.

Bilder: PocketPC.ch / Laser Problematisch wird es allerdings einmal mehr beim 2-MP-Makro-Sensor. Liebe Hersteller: Warum müsst ihr so einen Mist überhaupt verbauen? Ich habe dieses Problem schon in anderen Testberichten angesprochen, denn ich habe bislang noch nie erlebt, dass der Makro-Sensor brauchbare Ergebnisse erzielt. Er ist einfach nur da, um auf der Verpackung zu zeigen, dass hier eine “Quad-Kamera” verbaut wurde oder um eben dieses bisschen Mehr noch suggerieren zu können. Aber es ist einfach eine katastrophale Verschwendung von Ressourcen. Die Bilder auf Basis der Makro-Einheit sind matschig, detaillos und lassen einiges an Dynamik vermissen. Es braucht diese Technik einfach nicht. Nehmt für Nahaufnahmen lieber den 64-MP-Sensor und zoomt etwas heran. Trotz digitaler Aufbereitung durch den Zoom, sind die Ergebnisse besser.

Akkulaufzeit und Stereo-Lautsprecher: Einfach auf den Punkt Absolut beeindruckend ist allerdings die Akkulaufzeit. Der verbaute Energiespender kommt mit 5’160 mAh auf einen überragenden Wert, was natürlich auch dem etwas schwächeren Prozessor zu verdanken ist. Locker zwei Tage, selbst mit zwischendurch einmal spielen, sind mit überdurchschnittlicher Nutzung drin. Wer es nicht übertreibt, der schafft übrigens auch drei bis vier Tage. Geladen wird über USB-C und mit 33 Watt auch noch ausreichend schnell. Ebenfalls komplett überzeugen, können die verbauten Stereo-Lautsprecher, die für ein Smartphone einen tollen, knackigen Sound produzieren. Das erinnert mich vor allem an die guten Lautsprecher aus dem Asus RoG Phone, doch auch wenn das Poco X3 NFC nicht ganz an das RoG-Modell heranreicht, so kommen die Lautsprecher dem Asus-Handy sehr nahe, was mich für diesen Preispunkt wirklich beeindruckt hat.

Die Kern-Features des Poco X3 NFC können sich für den Preis absolut sehen lassen. Bild: Xiaomi