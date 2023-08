Oppo Find N2 Flip im Test: Gut geklappt ist halb gewonnen? – Prozessor entpuppt sich als Flaschenhals

Lesedauer: 8 Minuten

Das Aussendisplay bringt im Vergleich zu Samsung und Motorola (Razr 40 Ultra) eine etwas andere Form mit. So ist dieses vorne länglich gehalten und mit 3.26 Zoll auch recht gut dimensioniert. Im Vergleich zum Galaxy Z Flip 4 können so mehr Informationen angezeigt werden und die Bedienung ist etwas einfacher. Auf der praktischen Seite kann das Modell hier schon einmal einige Vorteile einsacken und konkurriert eher mit Z Flip 5 sowie dem angesprochenen Razr 40 Ultra. Dazu aber später mehr.

Das Design des Oppo Find N2 Flip zeigt sich auf den ersten Blick im Test nicht als sonderlich spektakulär heraus. Eben ziemlich genau so, wie es auch bei anderen Foldables der Fall ist und doch macht Oppo ein paar kleinere Dinge anders. Das neue Tropfen-Scharnier soll das Display besser schützen und die Falte gering halten. So misst der Innenraum der grossen Anzeige satte 6.8 Zoll, ist selbstredend ein AMOLED und gar hohe und dynamische 120 Hertz. Die Auflösung beträgt 2520 x 1080 Pixel und ist damit im Bereich FullHD+ angesiedelt.

Das Foldable Smartphone kommt dem obligatorischen USB-C-Ladekabel, Schnellstart- und Sicherheitsanleitung sowie einem 80 W USB-A-Schnellladegerät daher. Zudem spendiert Oppo dem Find N2 Flip gleich eine transparente Kunststoffhülle in zwei Teilen. Praktisch für alle, die solche Schalen am Handy mögen.

Zusammengeklappt ist auch das Oppo Find N2 Flip enorm kompakt und passt in nahezu alle Hosentaschen, sofern diese nicht all zu eng sitzen. Gerade diese Kompaktheit ist eines der Verkaufsargumente der horizontalen Foldables. Mit 85.5 x 75.2 x 16 Millimeter ist das Modell sehr angenehm und mit 191 Gramm sogar noch voll im Rahmen beim Gewicht. Es gibt zwar Falter mit etwas weniger Gramm auf den Scharnier-Rippen, doch ist der Unterschied oft nicht einmal im direkten Vergleich spürbar. Kaum ein heutiges Smartphone wiegt sonderlich viel weniger und die rund 200 Gramm lassen sich sehr gut auch in der Hosentasche tragen. Das ist vor allem dank der geringen Ausmasse im gefalteten Zustand eine echte Offenbarung im Vergleich zu herkömmlichen Barren-Handys. Eine IP-Zertifizierung gibt es weder gegen Staub noch Wasser. Das ist schade.

Was allerdings sofort auffällt und noch kein Hersteller so wirklich in den Griff bekommt, ist die Spiegelung in der Displayfalte. Sie ist teils deutlich sichtbar. Zwar gewöhnt man sich daran und das Hirn blendet diese irgendwann quasi aus, aber sie ist je nach Lichteinfall mal mehr und einmal auch weniger sichtbar. Spüren kann man sie natürlich auch und gerade am Anfang irritiert das doch sehr. Zudem ist das innere Hauptdisplay wie bei allen anderen Horizontalfaltern auch sehr lang. Vor allem Gaming-Apps nutzen diese Breite nicht immer konsequent aus.

Im allgemeinen Alltag fällt dieses aber nicht ganz so stark auf. Während der Bedienung, Social Media, Videos gucken und dergleichen, ist selbst eine Drosselung nicht wirklich zu spüren. Auch Navigation im Auto an wärmeren Tagen ist drin, sofern man das Gerät ausreichend an der inneren Auto-Lüftung kühlen kann. Die Leistung insgesamt ist mehr als ausreichen, da der Dimensity 9000+ ein Oberklasse-Prozessor aus dem Jahr 2022 ist und somit ordentlich Performance mitbringt. Man merkt aber auch, dass dieser sich in den dünnen Klapphandys ohne ausreichende Wärmeabfuhr weniger wohl fühlt als beispielsweise die Snapdragon-Chipsätze, die ebenfalls in solchen Situationen drosseln, aber nicht ganz so stark.

Will man mit dem Oppo Find N2 Flip aufwändige Games wie Genshin Impact oder Diablo Immortal spielen, muss man sich auf massive Drosselungen des Prozessors einstellen. Selbst der sehr effiziente Snapdragon 8 Gen2 im Galaxy Z Flip 5 drosselt, allerdings geht der MediaTek Dimensity 9000+ so richtig in die Knie und das spürt man auch an sehr inkonsistenten Bildraten. Hier tut man gut daran, die Grafiksettings der Spiele deutlich zu reduzieren.

Die technische Ausstattung an sich kann sich durchaus sehen lassen. So ist das Oppo Find N2 Flip mit einem konkurrenzfähigen Dimensity 9000+ ausgestattet, der von 256 GB internem Speicher und 8 GB RAM flankiert wird. Übrigens die einzige Version, die in Europa verfügbar ist, aber auch völlig ausreicht. Dafür gibt es in Oppos Android-Anpassung ColorOS eine Option, den RAM durch den Flash-Speicher zu erweitern. Ja, richtig, eine Art Swap-File! Bis zu 8 GB können so zusätzlich zur Verfügung gestellt werden. Bringt beim Multitasking etwas Flexibilität, auf Benchmarks und auch beim Gaming hat es jedoch keinen spürbaren Einfluss.

Screenshot: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Klappmodus und HEIC

Die Kamera des Oppo Find N2 Flip ist gerade im Falt-Modus des Smartphones interessant. Das Betriebssystem erkennt natürlich, dass das Display verändert wird und manche Apps, leider bei Weitem nicht alle, passen sich darauf an. So etwa die Kamera-App. Diese nutzt dann nur noch die obere Hälfte als Sucher und zeigt unten lediglich die Bedienelemente an, wenn man das Handy zur Hälfte einklappt. Zu 90 Grad angewinkelt hat man so ein recht ungewohntes Gerät in der Hand, dass sich aber wie von anderen Foldables schon bekannt, nicht nur in mit einer Hand gut bedienen lässt, sondern auch hingestellt werden kann. Nettes Feature, dessen Nutzen man im Alltag für sich selbst entscheiden muss.

Im Tageslicht sind die Bilder vor allem sehr detailreich, scharf und bieten eine hervorragende Farbabstimmung. Unschärfen an Rändern muss man schon mit der Lupe suchen und sind auch eigentlich so gut wie gar nicht zu erkennen. Sie treten vor allem dann auf, wenn Farbverläufe unklar verlaufen und dann auch nur am äussersten Rand. Es ist also im Endeffekt nicht sichtbar. Man solltet es nur vermeiden in den “echten” 50 Megapixel Modus zu schalten, da dann die Qualität deutlich leidet. Details gehen schlagartig verloren und auch die Farbwiedergabe nimmt ordentlich ab. Zudem unterstützt die Kamera das HEIC-Bilddateiformat mit all seinen Vor- und Nachteilen. Duales Abspeichern, also HEIC und JPEG gleichzeitig, ist indes nicht drin. Man muss leider manuell umschalten. Schade.