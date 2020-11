OnePlus Nord im Test: Chinesischer Pixel-5-Killer zeigt, wie es geht

.

Das Android-Handy fühlt sich zwar in der Hand filigran an, doch klein ist das OnePlus Nord nicht. Die Masse werden mit 158.3 x 73.3 x 8.2 Millimeter angegeben und das Gewicht liegt bei 182 Gramm. Das ist völlig in Ordnung, zumal wir auf ein Smartphone mit grossem 6.44-Zoll-Display blicken, das zwar leicht unter dem OnePlus 8T-Display liegt, aber immerhin. Zu meckern hatten wir an dieser Stelle eigentlich nichts und das in dieser Preisklasse.

Irgendwie ist es immer sehr müssig über das Design eines Smartphones zu schreiben. Schliesslich ist es eher eine subjektive Geschichte. Doch das OnePlus Nord fasziniert schon, denn es fühlt sich zu keinem Zeitpunkt wie ein 400-Euro-Handy an. Die Vorder- und Rückseite bestehen beide aus Gorilla Glass und tragen daher viel zum hochwertigen Look bei. Da fällt auch der aus Kunststoff bestehende Rahmen nicht all zu schwer ins Gewicht, da dieser sich aufgrund der Lackierung schon fast wie Aluminium anfühlt. Irgendwo muss man ja den Rotstift für den Preis ansetzen.

Es ist schon einige Jahre her, als OnePlus es in der Mittelklasse versucht hat. Doch die Bemühungen das OnePlus X zu etablieren scheiterten und man verwarf die Pläne auf Dauer wieder. Nun ist das OnePlus Nord erschienen und räumt in Bereichen von knapp über 400 Euro bzw. SFr. auf! Wir haben uns die Mittelklasse aus China angeschaut und sind über alle Massen begeistert. Mehr Hardware zu diesem Preis geht einfach kaum.

Bilder. PocketPC.ch / Laser

Viel Leistung fürs Geld dank Snapdragon 765G und viel Speicher

Auch im Inneren scheut sich das OnePlus Nord nicht den Vergleich mit so manch teurerer Konkurrenz. So werkelt hier ein Snapdragon 765G mit mindestens 8 GB RAM und 128 GB interner Speicher. Das OLED-Display zeigt Inhalte in FullHD+ und mit 90 Hertz an. Zudem wird 5G standardmässig unterstützt, was in dieser Preisklasse ebenfalls nicht selbstverständlich ist. Wem diese Daten bekannt vorkommen, vermutlich zu Recht: Das weit über 600 Euro teure Google Pixel 5 hat eine nahezu identische Hardware. Anders als beim Pixel-Modell gibt es von OnePlus auch noch eine Version mit 12 GB RAM und 256 GB internem Speicher.

Bei der Performance merkt man allerdings auch erstmals, dass es sich hier nicht um ein Flaggschiff-Modell der 800-Euro-Klasse und mehr handelt, allerdings ist das nun ein Kritikpunkt auf extrem hohen Niveau. Denn für den Alltag ist die Kraft mehr als nur ausreichend. So laufen YouTube, Instagram und Facebook komplett ruckelfrei und mit sehr weichen 90 Bildern pro Sekunde. Das gilt auch für Spiele wie Pokémon GO oder Summoners War. Das OnePlus Nord ist also in vielen Bereichen auch als günstiges Gaming-Smartphone zu gebrauchen.

Etwas komplizierter wird es hingegen mit Spielen wie ARK: Survival Evolved oder Genshin Impact. Letzteres ist nur auf mittleren Einstellungen wirklich einigermassen ruckelfrei spielbar. ARK verlangt dem Gerät sogar noch eine ganze Spur mehr ab. Das ist allerdings recht nebensächlich, denn niemand verlangt für diesen Preis ernsthaft eine High-End-Gaming-Leistung. Für den kompletten Alltag ist das OnePlus Nord aber mehr als ausreichend dimensioniert bestückt.